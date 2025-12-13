Entretenimiento

Un reconocido director de Hollywood fue declarado culpable de estafar a Netflix por 11 millones de dólares

Una investigación federal sobre Carl Erik Rinsch reveló cómo fondos asignados a una producción televisiva terminaron en compras personales, inversiones fallidas y transferencias bancarias ajenas al proyecto original

Carl Erik Rinsch fue condenado
Carl Erik Rinsch fue condenado por desviar 11 millones de dólares de Netflix destinados a la producción de la serie White Horse. (Universal)

El director de Hollywood Carl Erik Rinsch, conocido por haber dirigido 47 Ronin (2013) protagonizada por Keanu Reeves, fue declarado culpable de estafar a Netflix por 11 millones de dólares, según anunciaron fiscales federales de Estados Unidos. El dinero estaba destinado a finalizar una serie de ciencia ficción titulada White Horse, posteriormente rebautizada como Conquest, pero terminó siendo utilizado para gastos personales y operaciones financieras especulativas.

El veredicto fue dado a conocer el jueves 11 de diciembre, cuando la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York informó que Rinsch participó en un “plan fraudulento” vinculado a un pago específico otorgado por Netflix para concluir el proyecto. Los fondos debían cubrir costos de producción y garantizar la entrega de la serie, que ya acumulaba importantes retrasos.

De acuerdo con los fiscales, el director desvió el dinero casi de inmediato, incumpliendo las condiciones establecidas con la plataforma de streaming. En lugar de aplicarlo a la producción, lo transfirió entre varias cuentas bancarias hasta consolidarlo en una cuenta personal de corretaje, desde la cual realizó gastos ajenos al proyecto.

El director de 47 Ronin
El director de 47 Ronin enfrenta cargos por fraude electrónico y lavado de dinero tras el uso indebido de millones de dólares de Netflix. (shutterstock)

Uso de fondos en lujos y apuestas financieras

La Fiscalía detalló que Rinsch gastó el dinero en artículos de lujo y consumos personales. Entre los desembolsos documentados figuran 1,7 millones de dólares en tarjetas de crédito, 3,3 millones en muebles, antigüedades y colchones, así como 387.000 dólares en un reloj suizo. También destinó 2,4 millones de dólares a la compra de cinco Rolls Royce y un Ferrari rojo.

Además de las compras, los fiscales señalaron que Rinsch utilizó parte de los fondos para operaciones especulativas en acciones y criptomonedas, que resultaron fallidas. Según los documentos judiciales, en menos de dos meses después de recibir el dinero, había perdido más de la mitad de los 11 millones de dólares entregados por Netflix.

El fiscal estadounidense Jay Clayton afirmó que el caso demuestra que las autoridades “seguirán el dinero” cuando se cometen fraudes de este tipo, subrayando que las inversiones especulativas no justificaban el uso de fondos asignados exclusivamente a producción audiovisual.

Rinsch desvió el dinero de
Rinsch desvió el dinero de la serie White Horse hacia la compra de varios automóviles de lujo y artículos exclusivos. (shutterstock)

Cargos, penas y proceso judicial

Rinsch fue declarado culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión, además de cinco cargos por participar en transacciones monetarias con bienes de origen ilícito, que conllevan hasta 10 años adicionales cada uno.

Durante el juicio, el director testificó en su propia defensa, alegando que el dinero adicional solicitado a Netflix estaba destinado a reembolsar inversiones personales que había hecho previamente en el proyecto. También sostuvo que la participación de Keanu Reeves en 47 Ronin ayudó a asegurar el respaldo inicial de la plataforma.

Sin embargo, el jurado rechazó su versión tras escuchar los testimonios de exejecutivos de Netflix, entre ellos Cindy Holland, hoy en Paramount, y Peter Friedlander, quienes explicaron las expectativas de la empresa respecto a la serie y el uso específico de los fondos.

Los fiscales detallaron cómo Rinsch
Los fiscales detallaron cómo Rinsch utilizó los fondos de Netflix para realizar compras de lujo y operaciones en criptomonedas. (Universal)

Antecedentes del proyecto y consecuencias para Netflix

Documentos judiciales indican que Netflix adquirió White Horse a Amazon en 2018 por más de 61 millones de dólares. De ese presupuesto, Rinsch recibió aproximadamente 44 millones, conservando autoridad de montaje final. En 2020, solicitó los 11 millones adicionales que dieron origen al caso.

Los fiscales aseguraron que la totalidad del dinero debía destinarse a completar la serie, pero en 2021, con apenas algunos clips promocionales producidos, Netflix canceló el proyecto, registrando una pérdida superior a 55 millones de dólares.

En 2024, la plataforma ganó un fallo arbitral por 12 millones de dólares contra Rinsch, después de que él reclamara que Netflix le debía 14 millones. Los procedimientos judiciales señalan que no ha devuelto ninguno de los fondos. Está previsto que la sentencia se dicte el 17 de abril de 2026, mientras Netflix declinó hacer comentarios tras el veredicto.

