Jason Bateman reveló el miedo que lo acompaña a los 56 años: “Me importa lo que la gente piensa de mí, leo todas las críticas”

Jason Bateman reconocido por su participación en producciones como la serie "Ozark", analizó detalles sobre su propia carrera actoral (Netflix)

“Todavía siento que intento no ser un fracaso como actor infantil. Sigo intentando salir adelante”, confesó Jason Bateman en una charla exclusiva con Esquire, donde repasó su vida y carrera desde Los Ángeles. El actor, director y podcaster estadounidense recordó que, desde niño, su entorno familiar estuvo marcado por la ausencia de rutinas tradicionales.

“Mi madre era azafata, así que pasaba la mitad del mes volando internacionalmente durante toda mi infancia. A veces, la Navidad era el 15 de diciembre o el 2 de enero, dependiendo de si estaba en casa”, relató. Su padre, escritor, director y productor freelance, alternaba entre estar en locaciones o trabajando en el sótano de la casa.

El intérprete de 56 años describió la relación con sus padres y su hermana como una dinámica de pares: “Mi hermana y yo teníamos una relación de iguales con nuestros padres; ellos eran nuestros representantes”. A los 10 años, comenzó a actuar —con experiencias en La familia Ingalls— y, según sus palabras, aprendió a “ser un mentiroso profesional. A convencer a la gente de que era algo distinto a lo que sentía por dentro”.

La infancia de Jason Bateman estuvo marcada por la ausencia de rutinas familiares y la influencia de padres dedicados al entretenimiento (Portada Esquire)

Inseguridades y autopercepción en su crecimiento

El paso de Bateman por la adolescencia y la juventud estuvo marcado por la autocrítica y la confusión. “En mis 20’s hubo mucha confusión y autocrítica, junto con fiestas y dudas”, admitió en Esquire.

El actor reconoció que durante aquella etapa buscó ayuda en la terapia y en el consejo de otros, mientras intentaba lidiar con la presión y las expectativas. Ante esto, mencionó: “Todas esas preocupaciones desaparecen por la noche, pero regresan al día siguiente. Estaba sacando muchas cosas de mi sistema, sabiendo que a los treinta tenía que ponerme en orden y ejecutar el plan”.

La autopercepción de Bateman sobre su juventud es dura. “Vi una entrevista que hice con Jane Pauley en 1987 y tuve que apagarla después de noventa segundos porque era un imbécil. Tenía una voz afectada, probablemente porque venía de una noche de fiesta. Pero también había mucha autosatisfacción”, confesó.

Reconoció que le importa la opinión de los demás: “Me importa lo que la gente piensa de mí. Leo todas las críticas. Hago estos proyectos para el público, así que me importa lo que piensan. Mantenerse feliz, claro y orgulloso de uno mismo requiere mucho trabajo”.

El actor destacó la importancia de la autopercepción y la presión social en su desarrollo personal y profesional (REUTERS)

Carrera y éxito profesional

La transición de Bateman de actor infantil a figura consolidada en la industria del entretenimiento no estuvo exenta de desafíos. “En mis primeros treinta, dejé de beber, me casé con mi novia —que sigue siendo mi esposa— y conseguí Arrested Development”, recordó.

Sobre su matrimonio, afirmó: “Me casé con una amiga en vez de una novia. Como solo quería casarme una vez, pensé: busca a alguien que te atraiga sexualmente y que también sea tu amiga. Ese es el objetivo”.

El trabajo en “Arrested Development” marcó un punto de inflexión en su carrera. “La primera escena que grabamos fue un monólogo del personaje de Jeffrey Tambor. Ahí entendí que no habría guiños al público. Si alguno de los personajes supiera que alguien se ríe de ellos, se ofendería profundamente. Eso era justo el tipo de comedia que quería hacer”, detalló.

También destacó como director y como uno de los presentadores del pódcast SmartLess, junto a Will Arnett y Sean Hayes. “En SmartLess, suelo hacer el papel de tonto porque Will o Sean son los que realmente saben de lo que hablan, y se nota que no van a cambiar de opinión. Así que yo simplemente hago de tonto”, indicó.

Acerca de la dinámica del programa, añadió: “No hay manera de que alguien escuchara algo presentado solo por mí. Es lo que los tres hemos creado juntos. Nos encanta hacerlo”.

El artista compartió detalles sobre la dinámica desestructurado con sus colegas actores para desarrollar el pódcast Smartless (Instagram @arnettwill)

Vida personal con valores fundamentales

La paternidad le enseñó lecciones claves para su vida. “Cualquier padre aprende un nivel más profundo de paciencia, compromiso, comprensión y empatía”, reflexionó.

Además reconoció sus defectos y el esfuerzo diario por mejorar: “Sé cuándo soy un fastidio para mi esposa o mis hijas, e intento no hacerlo. Es pereza comportarse así. Requiere un poco más de esfuerzo ser la mejor versión de uno mismo, y trato de lograrlo cada día”.

La familia que formó junto a su esposa y sus dos hijas ocupa un lugar central en su vida actual. “Mi hija mayor está disfrutando todo lo que implica la experiencia universitaria. El futuro es tan prometedor”, comentó con orgullo. Sobre su hija menor, de 13 años, reconoció que será difícil cuando también deje el hogar.

La familia que formó con Amanda Anka y la estabilidad emocional son pilares fundamentales en la vida actual de Bateman (REUTERS)

Reflexiones sobre su recorrido

A lo largo de su trayectoria, acumuló aprendizajes que no duda en compartir y planteó: “La gente me pregunta: ‘Quiero que mi hijo entre en el negocio. ¿Qué recomiendas?’ Y no recomiendo que los niños entren en esto por dos razones. Primero, te enseñas a ti mismo a ser esquizofrénico a una edad en la que deberías estar permitiendo que lleguen todas las señales de quién eres. La otra razón es que podrías estar usando esos años para formarte en una ocupación donde, al salir de la universidad, tienes un salario base y cierta seguridad laboral. En este negocio, nunca tienes eso”.

El actor también destacó la importancia de la gratitud y la salud mental. “Me siento agradecido y afortunado de estar donde estoy y de ser quien soy. Estoy muy cerca de la locura, pero también muy dentro de la cordura. Estoy orgulloso de eso porque es un trabajo diario, para todos”, concluyó Jason Bateman, sobre la visión que lo impulsa en diversos ámbitos.