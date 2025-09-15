Jason Bateman combina reinvención, dirección y el éxito inesperado de “SmartLess”

Jason Bateman revela su visión sobre la actuación y la dirección en una entrevista exclusiva (YouTube: CBS Sunday Morning)

Jason Bateman lleva décadas moviéndose como pez en el agua en Hollywood, reinventándose sin perder la esencia que lo convirtió en un referente tanto delante como detrás de cámara. Con esa mezcla de ironía y calma que lo caracteriza, el actor y director abrió el juego en una charla íntima con CBS Sunday Morning, donde repasó su evolución profesional, su manera de entender la actuación y la dirección, y el inesperado fenómeno que lo acompaña hoy: SmartLess, el pódcast que conduce junto a Will Arnett y Sean Hayes y que ya es un éxito de culto.

Lejos de las poses, Bateman se definió como un intérprete que busca ser un espejo del público. “Me gusta ser el guía responsable, la persona que puede anclar lo que ocurre solo con su expresión”, confesó, dejando ver su filosofía actoral, un estilo en el que la naturalidad no solo es un recurso, sino un manifiesto.

Su apuesta es clara: desaparecer como actor para que el personaje tome el mando y el espectador se sumerja en la historia como si estuviera leyendo un libro que cobra vida en la pantalla.

El actor destaca la importancia del naturalismo y las relaciones personales en su carrera (REUTERS/Carlos Osorio)

Su predilección por el naturalismo lo lleva a elegir papeles donde la reacción del personaje establece el tono de la historia. “El reto es desaparecer como actor y dejar que el personaje sirva a la trama, como cuando lees un libro y te sumerges en la historia sin notar la actuación”, añadió.

La niñez en el set y el peso de la responsabilidad

Sus inicios como niño actor en La casa de la pradera, junto a Michael Landon, marcaron su camino. “Él era actor, escritor, director y productor, y lograba que el set resultara un lugar en el que todos querían estar. Fue un entorno genuinamente familiar”, relató.

Esa experiencia despertó en Bateman el deseo de crear, en el futuro, ambientes laborales positivos.

El salto de Bateman de estrella infantil a director consolidado marcó una reinvención profesional clave (YouTube: CBS Sunday Morning)

Desde pequeño asumió responsabilidades inusuales: su salario era un aporte significativo para el presupuesto familiar, lo que lo hacía sentirse parte del equipo adulto en casa. Sin embargo, esa carga implicaba presiones poco habituales, como mantener un promedio académico suficiente para conservar el permiso de trabajo.

“Había momentos de mucho estrés, especialmente en época de exámenes, porque si perdía el permiso, podía perder el trabajo y eso afectaría a toda la familia”, confesó Bateman a CBS Sunday Morning. Aunque valora su infancia, afirmó que no haría pasar a sus hijos por esa experiencia.

Del declive a la reinvención: el salto a la dirección

La transición de estrella infantil a adulto estuvo marcada por ansiedad e incertidumbre. “En mis 20, las oportunidades disminuyeron drásticamente. Cada audición sentía que podía ser la última o la que lo cambiara todo”, recordó.

La salud mental y la confianza personal son pilares en la carrera y vida actual de Jason Bateman (REUTERS/Danny Moloshok)

Durante esa década, enfrentó el temor al fracaso y una vida personal inestable, hasta que, a los 31 años, llegó el papel que revitalizó su carrera: Arrested Development. “Esa serie lo cambió todo. Fue como aplicar los desfibriladores a mi carrera y ver cómo volvía a latir”, expresó.

Mitch Hurwitz, creador de la serie, le brindó la oportunidad de interpretar un personaje acorde a su humor seco y sarcástico, influencia heredada de su madre británica.

Antes de ese renacer profesional, Bateman estuvo cerca de abandonar la industria. “Estuve muy cerca de tomar el dinero que tenía, ir al aeropuerto y comenzar de cero en otro país”, admitió.

Bateman destaca la importancia de la mentoría y la dirección en su desarrollo profesional (Photo by Amanda Edwards/WireImage)

Actualmente, la dirección es una de sus grandes pasiones. Disfruta tener el control creativo, actuando y dirigiendo simultáneamente, lo que le permite decidir el tono y la eficiencia del trabajo.

En ese sentido, la oportunidad de dirigir comedias y la mentoría de Jimmy Burrows le dieron una nueva perspectiva: “Quería convertir toda mi experiencia en un activo y empezar a dirigir, no solo actuar”.

“Ser director es crear la experiencia para el público: decidir cómo se siente, cómo se ve, qué mundo es ese”, detalló a CBS Sunday Morning. Esta visión se refleja en sus proyectos más recientes, donde asumió roles de mayor responsabilidad creativa.

El fenómeno “SmartLess” y el arte de preservar la amistad

El éxito del pódcast 'SmartLess' sorprendió a Bateman y sus coanfitriones, consolidando su amistad y creatividad (YouTube: SmartLess)

El éxito de SmartLess sorprendió incluso a sus propios creadores. “Es increíble. Empezó como una manera de mantenernos conectados durante la pandemia y ahora recibimos llamadas de invitados como Paul McCartney”, relató Bateman.

La mecánica del programa –el invitado es una sorpresa para los otros dos– surgió de la búsqueda de espontaneidad y de reducir la preparación al mínimo. “Cada uno tiene su rol: yo soy el curioso, Will lanza comentarios desde la banda y Sean es el corazón del grupo”.

Bateman reconoció que el crecimiento del pódcast trajo el desafío de proteger la amistad que los une: “Somos muy conscientes de que una sola pelea podría acabar con todo”.

Salud mental, confianza y nuevos desafíos

El actor celebra 25 años de sobriedad y la confianza ganada a través de la experiencia (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

Bateman abordó abiertamente la relevancia de la salud mental, la terapia y el apoyo familiar para superar inseguridades y aceptar nuevos desafíos. Tras 25 años de sobriedad, valora la confianza ganada a través de la experiencia y el trabajo constante.

“Antes, la idea de asumir el máximo de lo que podía manejar me asustaba. Ahora, busco oportunidades que permitan descubrir hasta dónde puedo llegar”, expresó el actor, quien agregó: “El propósito es seguir explorando mis límites”.

En la actualidad, Bateman disfruta una etapa de plenitud profesional y personal. La dirección representa un reto estimulante y aspira a que su carrera siga en ascenso. Sobre su último proyecto, Black Rabbit, manifestó especial orgullo por haber supervisado cada episodio como si se tratara de una película de 600 páginas, resaltando el esfuerzo colectivo del equipo.

El actor busca seguir avanzando y explorando sus límites en cada etapa de su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Bateman, el verdadero valor de su carrera reside en la confianza y la claridad sobre sus capacidades. Su objetivo es continuar avanzando, explorando sus límites y avanzar con determinación en cada etapa.