Quién es Bela Bajaria, el cerebro detrás del éxito global de Netflix: cómo conquistó Hollywood y transformó el streaming

Bela Bajaria lidera la estrategia de contenidos de Netflix, supervisando una inversión anual de USD 18.000 millones para más de 300 millones de suscriptores (REUTERS)

Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix desde 2023, se consolidó como una de las figuras más influyentes del streaming global y Forbes la ubicó entre los perfiles destacados de su ranking anual de las 100 mujeres más poderosas del mundo.

Al frente de la estrategia de contenidos de la plataforma, supervisa una inversión anual de USD 18.000 millones en producciones que alcanzan a más de 300 millones de suscriptores en 190 países y 50 idiomas.

Mientras Netflix espera la aprobación regulatoria para adquirir Warner Bros. Discovery por USD 72.000 millones, Bajaria podría convertirse en la ejecutiva más poderosa de Hollywood, según destacó Forbes.

Trayectoria y liderazgo: de inmigrante a referente de la industria

La historia de Bajaria está marcada por la movilidad y la búsqueda de oportunidades. Hija de inmigrantes indios, vivió en Londres y Zambia antes de llegar a Los Ángeles en 1979. La televisión se convirtió en su vía de integración cultural y en el origen de su vocación profesional.

Forbes destacó a Bajaria entre las 100 mujeres más poderosas del mundo por su impacto en la industria del streaming global y entretenimiento (Captura de video: YouTube)

Tras graduarse en la Universidad Estatal de California en Long Beach en 1995, inició su carrera en CBS como asistente en cine y miniseries, ascendiendo hasta dirigir el estudio de cable interno. Con apenas 26 años, fue elegida por un alto ejecutivo para sucederle en el cargo.

Tras 15 años en una de las cadenas de televisión estadounidense más importantes, asumió el reto de revivir el estudio de NBC Entertainment, rebautizado como Universal Television, donde fue la primera mujer de color en dirigir un gran estudio de televisión en Estados Unidos. Allí impulsó proyectos como The Mindy Project, Master of None y Brooklyn Nine-Nine.

Su llegada a Netflix se concretó luego de una conversación con Ted Sarandos, quien es el CEO de la plataforma y la invitó a liderar la programación sin guion y las licencias. Bajaria asumió el desafío y, en solo dos años, también gestionó el contenido internacional, transformando Netflix en un verdadero estudio global.

La ejecutiva impulsó producciones como Adolescencia y el Juego del Calamar, y consolidó una estrategia global que redefinió el alcance de Netflix en distintos mercados (Netflix)

“Siempre nos ha ido bien porque contamos con ejecutivos creativos locales que hablan el idioma, provienen de la cultura o viven allí”, explicó Bajaria a Forbes. Bajo su liderazgo, la plataforma impulsó éxitos como Adolescencia y la segunda temporada de El Juego del Calamar, reconocido con seis premios Emmy y convertido en un fenómeno internacional.

Diversificación, innovación y éxitos globales

La estrategia de la empresaria se distingue por la búsqueda de nuevos géneros y formatos, así como la diversificación de la oferta. Además de series y películas, Netflix aumentó su inversión en deportes y eventos en vivo.

En 2024, organizó la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, que atrajo a 108 millones de espectadores globales en directo, con un pico de 65 millones de visualizaciones simultáneas, transformándose en el evento deportivo más visto en streaming.

Un mes después, la doble cartelera de la NFL en Navidad alcanzó los 65 millones de espectadores en Estados Unidos, estableciendo un nuevo récord para partidos de la liga transmitidos en streaming.

Bajaria impulsó la diversificación de Netflix, apostando por deportes y eventos en vivo como la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson (Netflix)

Según datos compartidos por Forbes, Netflix paga USD 150 millones anuales a la NFL por estos derechos. Roger Goodell, comisionado de la NFL, afirmó: “Bela es una gran aficionada a los deportes. Comprendió lo que el contenido de la NFL puede aportar a su plataforma”.

La posible compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix podría cambiar el escenario del sector. Si se concreta, la plataforma sumaría marcas como HBO, Harry Potter y DC Comics, consolidando su posición en el mercado mundial del streaming.

El contexto competitivo es intenso, con ofertas rivales como la de Paramount, que propuso una adquisición hostil superior a la de Netflix.

Visión de futuro y liderazgo femenino

Bajaria mantiene una visión clara sobre innovación y riesgo en la industria: “Lo que siempre me ha funcionado es esta curiosidad de querer crear un negocio o algo nuevo”, declaró a Forbes. Su gestión se fundamenta en la integridad y la independencia: “No vendí ni tomé una decisión que considerara incorrecta por razones políticas”.

Bajaria prioriza la innovación y la integridad en su gestión, destacando la importancia de contar historias que conecten con el público (REUTERS)

Ari Emanuel, CEO de WME Group, quien negoció con Bajaria el acuerdo de USD 5.000 millones para que WWE llegue a Netflix, la describió como una ejecutiva capaz de coordinar múltiples frentes simultáneos sin perder la estabilidad.

El impacto de su liderazgo se refleja en la diversidad de éxitos recientes de Netflix. Documentales como el de David Beckham, galardonado con un Emmy y líder de audiencia en 32 países, y formatos interactivos como el nuevo Star Search, que permitirá a la audiencia votar en tiempo real, destacan en la gestión de Bajaria.

La plataforma también aseguró los derechos exclusivos en Estados Unidos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y fortaleció su presencia en podcasts de video, aliándose con Spotify y negociando con iHeartMedia para competir con YouTube.

Netflix adquirió los derechos exclusivos para transmitir en Estados Unidos la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, torneo que se llevará a cabo en Brasil (Europa Press)

“La clave es contar historias”, sostiene Bajaria sobre el futuro del entretenimiento. Para ella, producciones como Drive to Survive sobre Fórmula 1 destacan por su capacidad de conectar con el público y generar valor, más allá de los derechos deportivos.

Con la integración de Warner Bros. Discovery en el horizonte, el liderazgo de Bela Bajaria marca el rumbo de una industria en constante transformación. Su ascenso en la lista de las mujeres más poderosas del mundo de Forbes evidencia el alcance de su influencia y la magnitud de los retos que enfrenta.