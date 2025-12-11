Entretenimiento

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

La ganadora del Oscar habló de cómo su familia la ayudó a reencontrarse y del inesperado camino que la llevó de vuelta al cine

Gwyneth Paltrow admitió que alcanzar la fama no le quitó la sensación de soledad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Gwyneth Paltrow alcanzó en sus veintes lo que muchas actrices en Hollywood solo pueden imaginar: fama global, reconocimiento crítico y un Oscar que la convirtió en una de las figuras más visibles de su generación.

Pero ese ascenso meteórico, según confesó ahora, tuvo un costo personal que tardó años en identificar. En una conversación para Variety, la actriz de 53 años reconoció que la época en la que acumuló más triunfos profesionales también estuvo marcada por un profundo sentimiento de aislamiento.

De hecho, la estrella de Iron Man señaló que la falta de raíces y el ritmo frenético de trabajo la mantuvieron desconectada de sí misma.

“Sentí mucha soledad mientras lo hacía en mis veintes. Aún no me conocía bien y viajaba todo el tiempo. Necesitaba crecer y entender quién era realmente, y obtuve muchas de esas respuestas a través de mi familia. Luego inicié un negocio”, dijo.

Gwyneth Paltrow admitió que alcanzar la fama tan joven la hizo sentirse sola. (Evan Agostini/Invision/AP)

La artista tenía apenas 26 años cuando ganó el premio de la Academia por su papel como Viola de Lesseps en Shakespeare in Love, la cinta producida por Harvey Weinstein que la consolidó como un rostro imprescindible de finales de los noventa.

Su entorno familiar —como hija del fallecido showrunner Bruce Paltrow y ahijada del cineasta Steven Spielberg— también marcó su relación con la industria, donde creció entre sets, rodajes y expectativas externas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la actriz comenzó a buscar otros caminos. Tras abandonar la Universidad de California en Santa Bárbara, lanzó Goop en 2008, inicialmente como un boletín semanal de consejos de bienestar.

Ese proyecto terminó expandiéndose hasta convertirse en una marca de comercio electrónico, una cumbre anual, una revista impresa, un pódcast y una docuserie de Netflix, transformando a Gwyneth Paltrow en una empresaria emblemática del wellness contemporáneo.

Gwyneth Paltrow logró consolidarse como una empresaria del wellness. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ahora, mientras sus hijos se independizan, la actriz vive una nueva etapa profesional que la ha llevado de vuelta a la actuación.

“Marty Supreme surgió de una manera increíble porque mis hijos se estaban yendo a la universidad y me quedé con una sensación de shock e incredulidad. ”, comentó sobre su nuevo proyecto.

Y añadió: “Luego conocí al cineasta Josh Safdie y supe que esto valdría la pena. Se sentía como las películas que solíamos hacer en los años noventa”.

En Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie y con estreno programado para el 25 de diciembre en Estados Unidos y un día después en Reino Unido, Paltrow interpreta a Kay Stone, una actriz retirada y acaudalada que decide volver al escenario con una obra teatral.

Gwyneth Paltrow regresa al cine con la cinta "Marty Supreme" (Captura de video)

Su personaje, sin embargo, enfrenta críticas devastadoras. “Los guionistas realmente escribieron toda la reseña y es tan brutal. Sí, eso me haría llorar en la vida real”, señaló.

La película, con un presupuesto de 70 millones de dólares bajo el sello A24, también cuenta con la participación de Timothée Chalamet —quien interpreta a su joven interés romántico—, Tyler, The Creator, Fran Drescher, Penn Jillette, Sandra Bernhard y Odessa A’zion, entre otros.

Gwyneth Paltrow presentó el filme esta semana en una función especial en Beverly Hills, a la que asistió acompañada por su hijo Moses, de 19 años, y su esposo Brad Falchuk.

