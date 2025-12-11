Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Gene Simmons pidió que la radio pague regalías por los éxitos de los artistas. (Hyperstar/The Grosby Group)

Gene Simmons, bajista de KISS y una de las figuras más visibles del rock estadounidense, lanzó un enérgico llamado al Congreso para aprobar una legislación que, asegura, corregiría décadas de inequidad hacia los artistas.

El músico de 76 años compareció el martes 9 de diciembre ante un subcomité del Senado para respaldar el American Music Fairness Act, una iniciativa que busca que los intérpretes reciban pago cuando sus grabaciones suenan en la radio, algo que —según explicó— nunca ha ocurrido en Estados Unidos.

De acuerdo con datos de SoundExchange, actualmente solo los compositores reciben regalías por la emisión radial de sus canciones.

Los artistas, ya sean vocalistas principales o de apoyo, no obtienen ninguna compensación por esas ejecuciones públicas, una situación que Simmons calificó como “insostenible” y “vergonzosa” para un país que ha exportado a algunas de las mayores estrellas musicales del mundo.

Gene Simmons calificó como “insostenible” y “vergonzosa” la situación. (REUTERS/Annabelle Gordon)

Ante los legisladores, el músico citó casos emblemáticos como Frank Sinatra, Bing Crosby y Elvis Presley, quienes “nunca recibieron un centavo por los millones de veces que sus canciones sonaron en la radio estadounidense”.

Por si fuera poco, Gene Simmons relató incluso un episodio ocurrido durante los Kennedy Center Honors, celebrados días antes de su comparecencia.

Allí le preguntó al también homenajeado George Strait si estaba consciente de que nunca había recibido pago por la rotación radial de “Amarillo by Morning”, uno de sus mayores éxitos. Según Simmons, el cantante quedó sorprendido y tuvo que confirmar la información con sus asistentes.

“Si usted está en contra de este proyecto de ley, es antiestadounidense. No pueden permitir que esta injusticia continúe. Nuestros emisarios al mundo son Elvis y Frank Sinatra. Y cuando descubren que aquí no tratamos bien a nuestros artistas —peor que a los esclavos; los esclavos recibían comida y agua”, declaró ante el jurado.

Gene Simmons destacó que Estados Unidos no debe menospreciar a sus artistas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Durante la audiencia, el integrante de Kiss y otros ponentes compararon la política estadounidense con la de otros países. Destacaron que tanto Rusia como China pagan regalías tanto a compositores como intérpretes por la reproducción radial, un hecho que el músico consideró humillante para Estados Unidos.

“¿Cómo nos atrevemos a quedar en segundo lugar frente a Rusia? Un país dirigido por un déspota hace un mejor trabajo pagando a nuestro Rey del Rock & Roll, y aquí seguimos sin pagar a nuestros artistas de hoy ni a los del futuro”, sentenció.

En el panel también participó Michael Huppe, presidente y CEO de SoundExchange, organización sin fines de lucro encargada de recolectar y distribuir regalías de streaming digital.

Junto a él estuvo Henry Hinton, propietario de cuatro estaciones de radio en Carolina del Norte y uno de los principales opositores a la propuesta. Hinton calificó la iniciativa como “económicamente inviable para la radio local” y advirtió que el nuevo esquema de pagos obligaría a las emisoras a recortar servicios esenciales.

“Cuando se imponen nuevas tarifas, la radio gratuita no tiene otra opción que recortar en otras áreas. Las estaciones tienen que decidir entre transmitir los partidos de fútbol locales o pagar nuevas tarifas; entre cubrir su nómina o enviar más dinero a la industria discográfica, que por cierto está obteniendo ganancias récord”, dijo.

Pese a los argumentos de Gene Simmons, la petición se calificó de inviable. (REUTERS/Annabelle Gordon)

Sin embargo, Gene Simmons busca presionar a legisladores para que Estados Unidos se alinee con los estándares internacionales y reconozca el valor del trabajo de los intérpretes.

El debate ahora queda en manos del Congreso, que deberá decidir si da un paso histórico o mantiene el modelo.