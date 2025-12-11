Entretenimiento

Eric Dane convirtió su experiencia con la ELA en una causa pública y familiar: “Mi vida ya no gira en torno a mí”

El actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” se refirió al impacto de la esclerosis lateral amiotrófica, mostrando cómo enfrenta los días difíciles y por qué decidió visibilizar la enfermedad desde su experiencia personal

Guardar
El actor reapareció tras haber cancelado su participación en los Emmys 2025.

Eric Dane, reconocido por su trabajo en televisión y especialmente por sus papeles en “Grey´s Anatomy” y “Euphoria”, se encuentra atravesando uno de los mayores desafíos de su vida tras anunciar que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Desde que dio a conocer su diagnóstico en abril durante una entrevista exclusiva con PEOPLE, el actor ha optado por abordar abiertamente los retos físicos y emocionales a los que se enfrenta, subrayando la necesidad de visibilizar la enfermedad ante una audiencia más amplia.

Dane, de 53 años, ha sido claro sobre el profundo impacto personal del diagnóstico. Él mismo reconoce que las circunstancias no favorecen precisamente el optimismo: “No tengo motivos para estar de buen humor en ningún momento, ningún día. No creo que nadie me culparía si subiera a mi habitación, me metiera bajo las sábanas y pasara las dos semanas siguientes llorando”. Sin embargo, para su propia sorpresa, asegura que ha descubierto en sí mismo la capacidad de mantener un ánimo optimista a pesar de la gravedad de la situación. Esta reflexión lleva consigo un matiz sincero sobre la dificultad de separar la vida personal del peso emocional que supone convivir con una enfermedad neurodegenerativa, una que, reconoce, desafía incluso su visión previa de sí mismo.

El reto actoral en “Brilliant Minds”

La participación de Eric Dane
La participación de Eric Dane en 'Brilliant Minds' refleja el desafío de interpretar a un personaje con ELA mientras enfrenta la enfermedad en la vida real (@nbc)

El primer regreso a la pantalla de Eric Dane desde su diagnóstico no ha pasado desapercibido. Su participación en un episodio de “Brilliant Minds”, dando vida a Matthew—un bombero y héroe del 11 de septiembre que debe comunicar a su esposa que tiene ELA—sirvió tanto como experiencia catártica como un medio para acercar la realidad de la enfermedad al público general. Dane, al relatar su trabajo en la serie durante un panel virtual con la iniciativa I AM ALS y la presencia de los creadores y asesores médicos del programa, confesó lo difícil que le resultó diferenciar entre el personaje y su propia lucha diaria. Lo vivido en la serie se tornó en un espejo de su experiencia personal, con un poder emocional del que no fue sencillo desprenderse al terminar las grabaciones.

Aun así, el actor asegura sentirse agradecido por este desafío profesional, describiendo la grabación como un proceso catártico. Refirió que la representación artística de este tipo de historias produce familiaridad y empatía, ayudando a humanizar una patología compleja y devastadora. También añade que la experiencia le ha servido para entender mejor sus propios límites y fuerzas, reconociendo que este tipo de papeles trascienden lo profesional cuando hay tanto en juego a nivel personal.

Compartir su experiencia, una obligación moral

Eric Dane visibiliza la ELA
Eric Dane visibiliza la ELA al compartir su experiencia personal tras el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Eric Dane ha asumido la responsabilidad de hablar abiertamente de su situación y de la enfermedad. “Es imperativo compartir mi experiencia con tantas personas como pueda porque siento que mi vida ya no gira en torno a mí”, advierte. Explica con honestidad que este cambio de enfoque no le resulta sencillo, ya que se considera una persona de naturaleza individualista. El diagnóstico le ha llevado a replantearse prioridades y entender que, en la actualidad, su testimonio puede ser útil para quienes también transitan este camino.

Para Dane, dar visibilidad a la ELA—no solamente su sintomatología, sino la realidad burocrática y los obstáculos sociales y médicos asociados—forma parte de su lucha. Estima que el desconocimiento general sobre la afección y los procesos para acceder a tratamientos u oportunidades de mejora es un problema considerable, agravado por la complejidad de los procedimientos y la escasa información pública. Utiliza su notoriedad para colaborar activamente en campañas y paneles, en colaboración tanto con organizaciones de defensa de los pacientes como con comunidades médicas y creativas.

La familia y un horizonte reordenado

Dane utiliza su notoriedad para
Dane utiliza su notoriedad para sensibilizar sobre la ELA y la falta de información pública sobre la enfermedad (@nbc)

El actor reconoce que su familia se ha convertido en el eje en torno al cual gira su vida desde el diagnóstico. Señala explícitamente: “Obviamente tengo una familia en casa y ellos son mi prioridad. Pero esto es muy importante para mí”. Dane insiste en que, aunque la batalla interna entre el bienestar personal y el deber hacia los suyos es permanente, hablar públicamente y luchar por visibilizar la ELA es un acto que realiza tanto por ellos como por sí mismo, pues hay una necesidad de aportar sentido a su experiencia y buscar mejoras para quienes serán diagnosticados en el futuro.

<br>

Temas Relacionados

Eric DaneELAGrey´s AnatomyEuphoriaEsclerosis lateral amiotróficaEntretenimientoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

El cortometraje, proyectado entre 1999 y 2001 en el parque “The Simpsons Down Under”, recrea una versión inédita del desenlace de “Bart contra Australia”. Su hallazgo sorprendió incluso a los guionistas

Los Simpson y la historia

La dura crítica de Russell Crowe a Joaquin Phoenix en Gladiator: “Fue terriblemente poco profesional”

El ambiente en la filmación de la reconocida película estuvo caracterizado por diferencias en la forma de afrontar la presión, lo que evidenció contrastes generacionales y profesionales entre los protagonistas bajo la dirección de Ridley Scott

La dura crítica de Russell

“El regalo prometido”: la trágica vida de los protagonistas del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger

Entre tragedias personales y problemas de salud, la historia detrás de los actores de la película en la que un padre se encuentra desesperado por conseguir el juguete para su hijo, revela un lado oscuro impensado

“El regalo prometido”: la trágica

Kelly Osbourne alza la voz contra las críticas por su dramática perdida de peso tras la muerte de su padre

La presentadora denuncia el acoso digital por su apariencia mientras atraviesa una de las etapas más dolorosas de su vida

Kelly Osbourne alza la voz

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

La ganadora del Oscar habló de cómo su familia la ayudó a reencontrarse y del inesperado camino que la llevó de vuelta al cine

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la
DEPORTES
El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

INFOBAE AMÉRICA

Los Simpson y la historia

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

Cómo un sueño y un piano al lado de la cama dieron origen a una de las canciones más famosas de The Beatles

“El regalo prometido”: la trágica vida de los protagonistas del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger

María Corina Machado visitó el Parlamento de Noruega: “El mundo nos apoya y no estamos solos”

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE