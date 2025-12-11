De una estrella adolescente a una directora irreverente: Kristen Stewart rompe moldes en Hollywood

Tráiler de "La cronología del agua"

Kristen Stewart, reconocida por su trayectoria como actriz y actualmente debutante en la dirección de largometrajes, se encuentra en un momento de transformación personal y profesional. Con el estreno de La cronología del agua, adaptación de las memorias de Lidia Yuknavitch, Stewart reflexiona en una entrevista exclusiva con The New York Times sobre su evolución, la industria cinematográfica y la representación femenina.

“Quería hacer algo cansado, patético y desordenado que también resultara exuberante y alentador”, afirmó Stewart, sintetizando así el espíritu de su primer filme como directora.

De ícono juvenil a voz queer

La actriz alcanzó fama mundial con la saga Crepúsculo y Blancanieves y la leyenda del cazador, y describe cómo su carrera experimentó un giro hacia el cine independiente y, finalmente, la dirección. “Durante mis años de grandes producciones, fui blanco frecuente de la prensa sensacionalista, tanto por mis relaciones como por mi imagen pública. Ahora, con 35 años, he canalizado una energía completamente diferente”, relató Stewart.

Kristen Stewart alcanzó la fama internacional gracias a la saga "Crepúsculo" y "Blancanieves y la leyenda del cazador"

Después de hacer pública su orientación en 2017 y casarse este año con la guionista Dylan Meyer, la cineasta abraza su estatus como referente queer y ve en la promoción de su obra una oportunidad de conexión.

Respecto a la adaptación de La cronología del agua, Stewart detalló los desafíos de convertir en cine una obra tan compleja y personal: “No se trata tanto de lo que le ocurrió a Lidia, sino de cómo reorienta esos hechos y los plasma. La escritura diarística de mujeres suele ser criticada por egoísta y narcisista. Cada vez que hablas de ti misma, se convierte en algo cansado, patético, desordenado. Y yo quería hacer algo así, pero que también resultara alentador”.

La directora reconoció que el proyecto tardó casi una década en concretarse: “Tuve que insistir mucho. Es difícil financiar algo que no tiene un éxito comparable previo. Esta película tenía que ser lo primero que dijera, porque trata de decir cosas. Tardó tanto porque es incómoda, poco digerible, habla de violación y recuperación, pero también de lo divertido que es ver a alguien atravesar eso, porque ella es una fuerza. Hay una sexualidad en la historia que resulta deliciosa”.

La directora subraya que la película aborda temas de violación y recuperación desde una perspectiva alentadora

Hollywood y la creatividad bajo control

Stewart expuso la complejidad de encontrar apoyo para propuestas alejadas de las fórmulas comerciales: “La mayoría de las veces es complicado pagar por algo que no tiene una historia de éxito equiparable, algo que te haga pensar: ‘Esto va a funcionar porque ya lo hemos visto antes’. Pero esto tenía que ser lo primero que dijera, porque trata de decir cosas”. Subrayó que la película busca ser provocadora, tanto en forma como en contenido, invitando a interpelar los conceptos de feminidad, sexualidad y exceso.

En su visión sobre Hollywood, Stewart se mostró crítica con el sistema de estudios y el control creativo: “Espiritualmente y filosóficamente, no estoy de acuerdo con el proceso por comité. Creo que una película nace de la singularidad y la perspectiva de alguien, de su alma. Odio firmar para algo y ver cómo una idea con potencial de vida se destruye. No digo que ‘Los ángeles de Charlie’ fuera destruida, pero el día a día es desmoralizante. Test screenings, ecuaciones numéricas en papel que determinan si un chiste es gracioso. Todo lo específico se diluye. Es desalentador y completamente misógino y chovinista”, denunció Stewart.

Una invitación a sumergirse en su cine

Stewart invita a los espectadores a descubrir su mundo interior a través de su obra más reciente (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para quienes busquen comprender su visión y su mundo, Stewart invita a sumergirse en La cronología del agua, convencida de que en esas dos horas se encuentra la esencia de su persona y de su arte. Los desafíos de la industria, el empuje hacia lo no convencional y la apuesta por una representación sincera marcan el camino de una de las voces más singulares del cine contemporáneo.