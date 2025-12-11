Entretenimiento

Actriz de “La maravillosa Sra. Maisel” murió tras ser atropellada por un auto

Wenne Alton Davis fue trasladada de urgencia al hospital Mount Sinai West, donde falleció por las lesiones sufridas en el accidente

Wenne Alton Davis fue reconocida por su actuación en la última temporada de la serie de “La maravillosa Sra. Maisel”, donde interpretó a una oficial de policía (Prime Video)

Wenne Alton Davis, reconocida por su participación en la serie La maravillosa Sra. Maisel de Prime Video, murió a los 60 años después de ser atropellada por un vehículo en Midtown Manhattan, vecindario en Nueva York.

El incidente ocurrió poco antes de las 21:00 horas del lunes 8 de diciembre, según confirmó la policía de Nueva York el pasado 10 de diciembre a la revista People.

De acuerdo con el reporte policial, Davis fue alcanzada por un Cadillac XT6 negro conducido por un hombre de 61 años, quien realizaba un giro a la izquierda en la intersección de West 53rd Street y Broadway.

Tras el impacto, la actriz sufrió graves traumatismos en la cabeza y el cuerpo. Personal médico de emergencia la trasladó al hospital Mount Sinai West, donde se certificó su deceso.

Las autoridades indicaron que el conductor permaneció en el lugar del siniestro y no resultó herido. Por ahora, no se llevó a cabo un arresto y la investigación sigue a cargo del Equipo de Investigación de Colisiones del Distrito de Autopistas del NYPD.

La actriz neoyorquina murió tras ser atropellada en Midtown Manhattan el lunes 8 de diciembre al regresar de una cena con amigos (Instagram/@wenne_alton_davis)

Edward Reynoso, vecino de la estrella, habló con el New York Daily News y recordó su último encuentro con Davis horas antes del accidente. De acuerdo a su testimonio, ella le manifestó afecto y aprecio en una breve conversación ese mismo día.

Wenne Alton Davis, nacida como Wendy Davis, tuvo una carrera que abarcó más de dos décadas en televisión y cine.

Su participación más reciente fue en la quinta temporada de La maravillosa Sra. Maisel, serie de Amazon Prime Video que se ha destacado por su éxito internacional.

En la producción, Davis interpretó a una oficial de policía en un episodio emitido en 2023, lo que representó su última aparición en pantalla.

La filmografía de la fallecida artista incluye trabajos en diferentes formatos desde su debut en el cortometraje Ladies Room en 2004. Obtuvo papeles en producciones como Rescue Me (2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019) y Girls5eva (2022).

El accidente ocurrió cerca de Broadway, en pleno centro de Nueva York, donde Davis residía y transitaba habitualmente (Instagram/@wenne_alton_davis)

Su representante, Jamie Harris, compartió una declaración sobre el fallecimiento con Entertainment Weekly. Describió a Wenne Alton Davis como “una luz brillante”, y resaltó su amor por Nueva York, por la actuación y por su círculo de amigos y familiares.

“Muchos de sus amigos han mencionado en estos días su espíritu generoso y amor por la vida”, expresó Harris. “Será extrañada por todos quienes la conocieron y amaron”.

La agente señaló que Davis mantenía una importante red de amistades tanto dentro como fuera del ámbito artístico y que había mucho más por delante en su carrera. “Nadie puede creer que ya no está con nosotros”, añadió en la entrevista con el citado medio.

La muerte de Wenne Alton Davis se suma a otra pérdida previa dentro del elenco de La maravillosa Sra. Maisel. En 2019, Brian Tarantina, quien interpretó al maestro de ceremonias Jackie en el club de comedia The Gaslight en la misma serie, fue hallado muerto en su departamento de Manhattan.

Su representante recordó la influencia positiva que Wenne Alton Davis ejerció en su entorno personal y artístico a lo largo de su carrera (Instagram/@wenne_alton_davis)

En esa ocasión, un representante del actor explicó a People que Tarantina había estado lidiando con problemas de salud y se encontraba recuperándose de una afección cardíaca. El elenco y equipo de la serie difundieron mensajes de condolencias en redes sociales tras la noticia.

Durante su carrera, Davis tuvo la oportunidad de trabajar junto a figuras destacadas del teatro y la televisión estadounidenses. Sus compañeros y conocidos recordaron su dedicación, profesionalismo y la calidez con la que se relacionaba tanto en el ambiente laboral como en el personal.

La noticia generó reacciones de pesar tanto en la comunidad artística como entre admiradores de sus trabajos.

