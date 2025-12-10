El emotivo reencuentro de Brendan Fraser y Dwayne Johnson: “Quiero agradecerte por cambiar realmente mi vida”

Brendan Fraser y Dwayne Johnson se reencuentran tras más de veinte años para una charla exclusiva sobre sus vidas

El reencuentro entre Brendan Fraser y Dwayne Johnson, dos figuras emblemáticas de Hollywood, se transformó en una conversación íntima para Variety sobre la amistad, la vulnerabilidad y el sentido de propósito en la vida y la carrera.

Más de dos décadas después de su primer encuentro en el set de The Mummy Returns, ambos actores se sentaron frente a frente para repasar el impacto de aquel vínculo inicial y cómo sus trayectorias han estado marcadas por desafíos personales y profesionales.

La charla permitió a Fraser y Johnson explorar temas universales como la soledad, la salud mental y la búsqueda de autenticidad, en un diálogo que destacó por su honestidad y complicidad.

La conversación entre Fraser y Johnson para Variety explora la amistad y el impacto de su primer encuentro en "The Mummy Returns"

El origen de una amistad forjada en la gran pantalla

Johnson inició la conversación con un gesto de gratitud hacia Fraser, recordando el momento en que sus caminos se cruzaron en The Mummy Returns. “Tú y yo conectamos por primera vez en The Mummy Returns. Era una de las franquicias más grandes del mundo en ese momento. Yo estaba listo para dar el salto a Hollywood. Hubo un instante en el que podrías haber dicho: ‘Este tipo, Dwayne Johnson, nunca ha actuado antes; viene de la lucha libre profesional’. Pero el mensaje que recibí fue: ‘A Brendan le encanta la idea. Te recibió con los brazos abiertos’. Eso significó mucho para mí, porque te arriesgaste conmigo, y años después, aquí estamos sentados. Quiero agradecerte por cambiar realmente mi vida”, expresó Johnson, según Variety.

Fraser, por su parte, reconoció que no conocía a Johnson del mundo de la lucha libre, pero que su elección para el papel le pareció inspirada. “Necesitabas una personalidad de estadio para interpretar a un villano que el público amara odiar. Se requiere mucha confianza y convicción. En la lucha libre, pintabas con un pincel de diez pulgadas: necesitas mucha energía”, comentó Fraser, quien también elogió el crecimiento actoral de Johnson tras ver The Smashing Machine.

Vulnerabilidad y dolor: el precio de la entrega

La conversación avanzó hacia los retos físicos y emocionales que ambos han enfrentado en sus carreras. Fraser compartió su experiencia de interpretar personajes que sufren dolor físico, pero subrayó que el verdadero desafío radica en el dolor emocional.

El actor resalta que el mayor reto profesional es afrontar el dolor emocional en sus papeles (Photo by James Lisle/Searchlight Pictures)

“¿Alguna vez sientes que está bien que te lancen de un vehículo en movimiento o te prendan fuego, pero que no te digan algo hiriente? Porque eso sí duele de verdad. Esa es la vulnerabilidad. Sé lo que es ser el tipo al que no se le permite mostrar ese dolor”, confesó Fraser.

Johnson coincidió en la dificultad de mostrar debilidad en un entorno donde la fortaleza es la norma. Fraser relató un momento de inflexión en su carrera, alrededor de 2007, cuando se cuestionó el sentido de seguir soportando golpes y lesiones.

“Tuve que preguntarme seriamente: ¿Por qué hago esto? Me di cuenta de que estaba esforzándome demasiado, sintiendo que si no dolía, no estaba ganándome el puesto”, explicó el actor, quien identificó esa misma lucha interna en el trabajo de Johnson en The Smashing Machine.

Soledad y conexión: lecciones de “Rental Family”

El tema de la soledad emergió con fuerza al hablar de Rental Family, la película que marcó el regreso de Fraser como protagonista tras su Oscar por The Whale. “La soledad es un problema de salud pública, creo”, afirmó Fraser, según Variety.

La película "Rental Family" marca el regreso de Fraser como protagonista tras su Oscar por "The Whale"

Describió cómo su personaje, Philip, experimenta una profunda soledad en el bullicioso Tokio, y cómo la existencia de agencias de “familia de alquiler” responde a la necesidad humana de conexión, aunque sea temporal o ficticia. “La soledad parece algo sencillo de aliviar, pero hasta que no la sientes de verdad, no sabes lo que puede hacerte”, reflexionó.

Johnson compartió su propia experiencia con la soledad, reconociendo que, a pesar del ruido y la fama, es posible sentirse aislado. La conversación se detuvo en la relación de Fraser con Akira Emoto, actor japonés con quien compartió escenas en Rental Family.

Fraser relató anécdotas sobre la dedicación de Emoto y la profundidad emocional que aportó al rodaje. También destacó la participación de Shannon Gorman, una joven actriz que aportó su propia vivencia de sentirse “entre mundos” por su origen mixto, lo que enriqueció la autenticidad de la película.

Reconocimiento profesional y el sentido del logro

El diálogo giró luego hacia los recientes éxitos de ambos actores en festivales internacionales. Fraser recordó la ovación recibida en Venecia por The Whale y cómo ese reconocimiento no alteró su esencia ni su deseo de seguir creciendo. “Por un lado, piensas: ‘Más vale que te lo ganes. Tienes el premio, pero sé digno de él’. Pero también sentí que no tenía nada que demostrar. Eso no significa que vaya a relajarme”, afirmó Fraser, en declaraciones recogidas por Variety.

Johnson, al referirse a su experiencia con The Smashing Machine, expresó: “Estaba viviendo mi sueño, no el de otros. Este proyecto era solo mío, de Benny Safdie y Emily Blunt. Fue mi exhalación. Sentí que nunca había exhalado así en mi carrera. Lo logramos”.

Dwayne Johnson resalta que "The Smashing Machine" fue un proyecto personal junto a Benny Safdie y Emily Blunt (Captura de video)

Ambos coincidieron en que el verdadero valor de sus trayectorias reside en la pasión y la entrega, más allá de los premios o el éxito comercial. Fraser subrayó: “La mayoría de los actores, el secreto es que haríamos esto aunque no nos pagaran. Me encanta. Hay que apropiarse de lo que uno es y tener el coraje de seguir adelante”.

Mirada al futuro: hambre de nuevos retos y autenticidad

En la parte final de la conversación, Fraser y Johnson reflexionaron sobre el futuro y la importancia de mantener la autenticidad y el deseo de superación. Fraser admitió que, tras el Oscar, se siente aún más motivado a trabajar y a buscar proyectos que lo desafíen. “Si acaso, siento que tengo que esforzarme más. Como tú, estoy en esto a largo plazo”, aseguró.

Johnson, por su parte, destacó la importancia de vivir los propios sueños y no los de otros, y cómo cada experiencia, buena o mala, ha contribuido a su crecimiento personal y profesional.

Johnson resalta la importancia de vivir los propios sueños y no dejarse influenciar por expectativas ajenas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La charla concluyó con una reflexión sobre el sentido de cada paso dado en sus carreras. Para ambos, cada experiencia, cada reto y cada logro han sido piezas fundamentales que los han llevado al presente, un momento que consideran resultado de todo lo vivido y aprendido, según lo recogido por Variety.