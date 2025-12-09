Estos son los actores favoritos de Timothée Chalamet que lo inspiraron a convertirse en una estrella de Hollywood

Timothee Chalamet se sinceró sobre sus ídolos en la actuación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Timothée Chalamet participó recientemente en una dinámica de preguntas rápidas organizada por Lucid Motors, en la que abordó temas que van desde sus actores favoritos hasta los mensajes que más disfruta recibir.

El actor, nominado al Oscar por Call Me By Your Name y A Complete Unknown, respondió sin titubeos cuando se le pidió nombrar a los mejores intérpretes de todos los tiempos.

“Denzel (Washington) es el más grande de todos, Christian Bale es el segundo más grande y Joaquin (Phoenix) es el más extraño”, afirmó, Chalamet ya había compartido créditos con Bale en la cinta de 2017 Hostiles, dirigida por Scott Cooper.

Timothée Chalamet afirmó que para él Denzel Washington es el mejor actor. (REUTERS/Benoit Tessier)

En el mismo intercambio, al ser cuestionado sobre la mejor persona de la que se puede recibir un mensaje, Timothée Chalamet eligió a otro nombre destacado de la industria cinematográfica: Leonardo DiCaprio.

El joven intérprete contó que, de hecho, había recibido un texto de DiCaprio momentos antes de grabar la entrevista.

“Hoy me habló para fastidiarme. Me dijo: ‘Escuché que te rapaste la cabeza. Dime que no es cierto’” relató, en referencia al comentario del actor sobre su corte de cabello viral, presumiblemente relacionado con su regreso como Paul Atreides en Dune: Part 3, dirigida por Denis Villeneuve.

El actor ha descrito a la estrella de Titanic como uno de sus mentores en Hollywood. Ambos trabajaron juntos en Don’t Look Up, de Adam McKay, y durante la gira promocional de esa película el joven actor compartió uno de los consejos breves que le dio la estrella de Titanic: “Nada de drogas duras y nada de películas de superhéroes”.

Leonardo Dicaprio le aconsejó a Timothée Chalamet alejarse de las drogas y las cintas de superhéroes mientras trabajaban en "Don’t Look Up". (Captura de video)

La recomendación ha resonado en la carrera de Chalamet, aunque él mismo ha señalado que no descarta totalmente la posibilidad de participar en una cinta de superhéroes si se dieran las condiciones adecuadas.

En una entrevista con The New York Times el año pasado, el artista explicó que mantiene presentes las palabras de Leonardo DiCaprio, pero que su relación con el género es particular debido a la película que despertó en él el interés por actuar.

“Bueno, Leonardo DiCaprio me dijo: ‘Nada de películas de superhéroes, nada de drogas duras’. Y pensé que era muy buen consejo. ¡Sigo ambos! Pero la película que me hizo querer actuar es una de superhéroes, The Dark Knight. Si el guion fuera excelente, si el director fuera excelente, tendría que considerarlo, dijo.

Su admiración por The Dark Knight también se reflejó en otra de las respuestas que dio durante la dinámica con Lucid Motors.

"The Dark Knight" inspiró a Timothée Chalamet para ser actor. (Captura de video)

Al ser consultado sobre cuál considera el mejor villano en la historia del cine, Timothée Chalamet eligió al Joker interpretado por Heath Ledger en la película de Christopher Nolan.

El actor ha hablado en múltiples ocasiones sobre el impacto que tuvo ese trabajo en su vida personal y profesional. Incluso lo recordó durante su discurso de aceptación como mejor actor en los premios del New York Film Critics Circle en 2018.

“Le pedí a mi mamá y a mi abuela que fueran conmigo a ver The Dark Knight de Christopher Nolan. Salí de esa sala siendo otra persona, y lo digo en serio. La interpretación de Heath Ledger en esa película fue visceral y contagiosa para mí, y en ese momento supe que quería dedicarme a la actuación” expresó.

Timothée Chalamet afirmó que la actuación de Heathd Ledger lo cambió para siempre. (Captura de video)