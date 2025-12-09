Entretenimiento

Estos son los actores favoritos de Timothée Chalamet que lo inspiraron a convertirse en una estrella de Hollywood

El actor habló sobre sus referentes, su vínculo con Leonardo DiCaprio y la influencia que tuvo “The Dark Knight” en su decisión de dedicarse a la actuación

Guardar
Timothee Chalamet se sinceró sobre
Timothee Chalamet se sinceró sobre sus ídolos en la actuación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Timothée Chalamet participó recientemente en una dinámica de preguntas rápidas organizada por Lucid Motors, en la que abordó temas que van desde sus actores favoritos hasta los mensajes que más disfruta recibir.

El actor, nominado al Oscar por Call Me By Your Name y A Complete Unknown, respondió sin titubeos cuando se le pidió nombrar a los mejores intérpretes de todos los tiempos.

“Denzel (Washington) es el más grande de todos, Christian Bale es el segundo más grande y Joaquin (Phoenix) es el más extraño”, afirmó, Chalamet ya había compartido créditos con Bale en la cinta de 2017 Hostiles, dirigida por Scott Cooper.

Timothée Chalamet afirmó que
Timothée Chalamet afirmó que para él Denzel Washington es el mejor actor. (REUTERS/Benoit Tessier)

En el mismo intercambio, al ser cuestionado sobre la mejor persona de la que se puede recibir un mensaje, Timothée Chalamet eligió a otro nombre destacado de la industria cinematográfica: Leonardo DiCaprio.

El joven intérprete contó que, de hecho, había recibido un texto de DiCaprio momentos antes de grabar la entrevista.

“Hoy me habló para fastidiarme. Me dijo: ‘Escuché que te rapaste la cabeza. Dime que no es cierto’” relató, en referencia al comentario del actor sobre su corte de cabello viral, presumiblemente relacionado con su regreso como Paul Atreides en Dune: Part 3, dirigida por Denis Villeneuve.

El actor ha descrito a la estrella de Titanic como uno de sus mentores en Hollywood. Ambos trabajaron juntos en Don’t Look Up, de Adam McKay, y durante la gira promocional de esa película el joven actor compartió uno de los consejos breves que le dio la estrella de Titanic: “Nada de drogas duras y nada de películas de superhéroes”.

Leonardo Dicaprio le aconsejó a
Leonardo Dicaprio le aconsejó a Timothée Chalamet alejarse de las drogas y las cintas de superhéroes mientras trabajaban en "Don’t Look Up". (Captura de video)

La recomendación ha resonado en la carrera de Chalamet, aunque él mismo ha señalado que no descarta totalmente la posibilidad de participar en una cinta de superhéroes si se dieran las condiciones adecuadas.

En una entrevista con The New York Times el año pasado, el artista explicó que mantiene presentes las palabras de Leonardo DiCaprio, pero que su relación con el género es particular debido a la película que despertó en él el interés por actuar.

“Bueno, Leonardo DiCaprio me dijo: ‘Nada de películas de superhéroes, nada de drogas duras’. Y pensé que era muy buen consejo. ¡Sigo ambos! Pero la película que me hizo querer actuar es una de superhéroes, The Dark Knight. Si el guion fuera excelente, si el director fuera excelente, tendría que considerarlo, dijo.

Su admiración por The Dark Knight también se reflejó en otra de las respuestas que dio durante la dinámica con Lucid Motors.

"The Dark Knight" inspiró a
"The Dark Knight" inspiró a Timothée Chalamet para ser actor. (Captura de video)

Al ser consultado sobre cuál considera el mejor villano en la historia del cine, Timothée Chalamet eligió al Joker interpretado por Heath Ledger en la película de Christopher Nolan.

El actor ha hablado en múltiples ocasiones sobre el impacto que tuvo ese trabajo en su vida personal y profesional. Incluso lo recordó durante su discurso de aceptación como mejor actor en los premios del New York Film Critics Circle en 2018.

“Le pedí a mi mamá y a mi abuela que fueran conmigo a ver The Dark Knight de Christopher Nolan. Salí de esa sala siendo otra persona, y lo digo en serio. La interpretación de Heath Ledger en esa película fue visceral y contagiosa para mí, y en ese momento supe que quería dedicarme a la actuación” expresó.

Timothée Chalamet afirmó que la
Timothée Chalamet afirmó que la actuación de Heathd Ledger lo cambió para siempre. (Captura de video)

Temas Relacionados

Timothée ChalametEstrellas de HollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

El actor decidió desprenderse de piezas emblemáticas de su trayectoria, permitiendo que fans y coleccionistas impulsaran una recaudación clave para su actual proceso de recuperación

James Van Der Beek recauda

Pamela Anderson explicó su renacer lejos de ‘Baywatch’: “Esa chica está muerta”

La actriz revela las claves de su cambio de paradigma personal y artístico, tras aparecer en varios eventos sin maquillaje

Pamela Anderson explicó su renacer

Así será “007: First Light”, el comienzo de la trilogía que promete revolucionar el universo jugable de James Bond

El nuevo juego explora los orígenes del agente británico y fusiona acción, estrategia y guiños a las novelas originales. Elenco renovado, modos exclusivos y una experiencia diseñada buscarán sorprender a fanáticos y nuevos jugadores

Así será “007: First Light”,

Las reflexiones de Gwyneth Paltrow al volver a actuar tras 7 años de retiro voluntario: “Necesitaba crecer”

A sus 53 años, Paltrow reconstruye las razones que la alejaron de Hollywood y detalla cómo llegó a ser parte de la nueva película de Josh Safdie

Las reflexiones de Gwyneth Paltrow

Gira, escenario y tiempo en familia: Nikki Sixx cuenta el secreto detrás del presente de Mötley Crüe

El músico explicó que el nuevo esquema de giras fue diseñado para prevenir el agotamiento crónico y fortalecer los lazos familiares, una estrategia que refleja los cambios recientes en la industria musical y las prioridades de bienestar dentro de bandas legendarias

Gira, escenario y tiempo en
DEPORTES
El viaje espiritual de un

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

Comenzó la Messi Cup, el torneo que reúne a jóvenes talentos en Miami: la euforia de los chicos de River y Newell’s al verlo a Lionel

El Liverpool de Mac Allister venció al Inter de Lautaro Martínez en el cruce más atractivo de la fecha de Champions: todos los goles

Australian Open 2026: los nueve argentinos confirmados para el primer Grand Slam del año

El plan de Jack Doohan para volver a correr en la F1: los tests que hará en una categoría top

TELESHOW
Stefi Roitman contó cuál es

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador regula el uso de

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

La Justicia de Ecuador llamó a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a varios allegados por los sobornos del caso Sinohydro

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este

Parpadeo y concentración: cómo detectar el esfuerzo cognitivo a través de los ojos, según un estudio

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa