Nikki Sixx frente a los músicos que buscan parecer más jóvenes: “Todos envejecemos, todos cambiamos”

Nikki Sixx rechaza la impostura en el rock y defiende la autenticidad como valor esencial para músicos y fans /File Photo

Nikki Sixx, bajista y cofundador de Mötley Crüe, se ha pronunciado sobre el paso del tiempo y la necesidad de honestidad en el escenario musical.

A través de declaraciones recientes, Sixx dejó claro que rechaza la tendencia de algunos artistas de fingir una juventud que ya no poseen. Para el músico, la autenticidad y la evolución personal representan valores fundamentales tanto para los creadores como para el público.

El reto del envejecimiento en la escena musical

Durante una entrevista concedida a PEOPLE, el artista criticó a quienes se esfuerzan por proyectar la imagen de cuando tenían 25 años, aunque la realidad marque los 65.

El bajista de Mötley Crüe destaca la importancia de aceptar el envejecimiento y evolucionar en la escena musical (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

“La vida cambia, hombre. Es genial que cambie. Lo que no me gusta es ver a artistas que siguen intentando actuar como si tuvieran 25 años, cuando en realidad tienen 65”, afirmó Sixx.

El bajista considera que mantenerse fiel a uno mismo es un gesto valioso para quienes siguen su trayectoria: “No creo que eso sea bueno para los fans. La evolución es evolución. Todos envejecemos, todos cambiamos, tenemos intereses diferentes, y Mötley Crüe ha sabido surfear esa ola bastante bien, simplemente dejando que todo sea real”, subrayó el músico, de 66 años.

La posición de Sixx señala que, al aceptar el avance de la edad y la modificación de intereses, la música puede conservar su credibilidad y seguir conectando con las audiencias más allá de la nostalgia. Considera que el público percibe positivamente la transparencia y la honestidad de los músicos que muestran su crecimiento y adaptación a lo largo del tiempo.

Evolución personal y creatividad

La honestidad y la transparencia artística permiten a Nikki Sixx conectar con el público más allá de la nostalgia

El bajista también abordó cómo el proceso de maduración impactó su propio trabajo. Explicó que la experiencia de vida y los cambios internos han influido en sus letras y visión artística: “Uno evoluciona como persona, como letrista. Mi evolución como letrista va desde lo más crudo de lo crudo hasta lo más sentido. Y eso es simplemente porque crecí como hombre y mis intereses cambiaron”.

Para el músico, el desarrollo personal se refleja de manera inevitable en la obra, ampliando tanto la profundidad de los temas como la sensibilidad de las composiciones.

Esta transformación le ha permitido dejar atrás los tópicos del pasado y abordar nuevos intereses, tanto en lo lírico como en la forma de vivir la música. La honestidad, según Sixx, es la principal herramienta para mantener la vigencia y el valor artístico pese al paso del tiempo.

Familia y búsqueda de equilibrio

El nacimiento de su hija Ruby transformó las prioridades de Nikki Sixx y su búsqueda de equilibrio entre familia y música (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

La llegada de su hija Ruby marcó un antes y un después en la vida del bajista. El nacimiento y crianza de la pequeña transformaron sus prioridades y su manera de entender el equilibrio entre trabajo y vida personal. Sixx relató que ya no siente la presión de apresurarse o cumplir con una agenda agotadora, pues disfruta plenamente de cada etapa junto a su familia.

“No tenemos que estar apurados. En mi caso, tengo una hija de seis años y medio que es increíble”, compartió el músico. Ahora, procura no ceder ante el vértigo profesional, sino encontrar espacios para el esparcimiento familiar sin descuidar la pasión por los escenarios. “Así que no quiero estar siempre apurado trabajando, quiero disfrutar esa parte y luego salir a tocar para los fans”, señaló.

Señaló que alcanzar un punto de balance resulta clave para disfrutar tanto del proceso creativo como de la vida fuera de los reflectores. Esta búsqueda responde a una necesidad genuina de bienestar, alejada de la carrera perpetua y de la imagen de artista incansable que predomina en la industria.

Wyoming: naturaleza, creatividad y bienestar

La vida en Wyoming y el contacto con la naturaleza inspiran el bienestar y la creatividad de Nikki Sixx (Jackson Hole)

El entorno en Jackson Hole, Wyoming, representa un pilar en el equilibrio vital de Nikki Sixx. El contacto cotidiano con la naturaleza implica para él una fuente de inspiración y tranquilidad difíciles de hallar en otros escenarios. En el marco del Jackson Hole International Film Festival, el músico relató a PEOPLE cómo la vida al aire libre junto a su esposa, Courtney Sixx, y su hija ha enriquecido su rutina y refrescado su ánimo.

“Realmente nos despeja la mente y nos permite reiniciar”, comentó, resaltando la variedad de actividades disponibles: esquí, pesca, senderismo en los lagos o travesías en motos de nieve. Este estilo de vida contribuye a mantener su mente y cuerpo activos, además de fortalecer vínculos familiares y sociales.

El ambiente local, caracterizado por una fuerte vida comunitaria, también ha incrementado su bienestar y el sentido de pertenencia. Sixx considera que el entorno montañoso y las relaciones que ha construido allí han sido decisivos para su salud emocional y creatividad artística.

Gratitud y perspectivas futuras

Nikki Sixx expresa gratitud por poder equilibrar su carrera musical, la vida familiar y la creatividad en un entorno ideal (@nikkisixxpixx/Instagram)

Al mirar en retrospectiva, Sixx reconoce la fortuna de poder seguir generando música, compartir con sus seres queridos y mantenerse rodeado de amistades verdaderas.

La gratitud, según sus palabras, prevalece como sentimiento dominante en esta etapa. Celebra el privilegio de equilibrar vida profesional y personal en un lugar que considera inmejorable, donde la creatividad fluye en armonía con sus valores e intereses actuales.