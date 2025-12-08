El récord de Hollywood que solo Tom Cruise, Bruce Willis y Will Smith lograron alcanzar

Tom Cruise, Bruce Willis y Will Smith son los únicos actores que han superado los 100 millones de dólares por una sola película en Hollywood

Tom Cruise, Bruce Willis y Will Smith comparten un récord singular en la industria cinematográfica de Hollywood: son los únicos actores que han alcanzado ingresos estimados de 100 millones de dólares por una sola película, según un análisis de Espinof.

Este hito, que ilustra la magnitud de los contratos de las grandes estrellas, adquiere un matiz especial en el caso de Cruise, quien ha logrado esta hazaña en tres ocasiones distintas, mientras que Willis y Smith lo han conseguido una vez cada uno.

Las películas de los récords

"El sexto sentido" marca un hito en la industria del cine al otorgar a Bruce Willis un récord salarial (foto: JustWatch)

El origen de este récord se remonta a 1999, cuando Bruce Willis se convirtió en el primer actor en superar la barrera de los 100 millones de dólares por su participación en El sexto sentido. Tom Cruise igualó y superó este logro en los años siguientes, primero con Misión Imposible 2 en 2000, luego con La guerra de los mundos en 2005 y, más recientemente, con Top Gun: Maverick en 2022.

"Top Gun: Maverick" consolida a Tom Cruise como uno de los actores mejor pagados de Hollywood en 2022 (Paramount Pictures vía AP)

Will Smith, por su parte, se sumó a este selecto grupo en 2012 gracias a Men in Black 3. Espinof destaca que, aunque las cifras exactas pueden variar ligeramente según las estimaciones, el consenso de las fuentes más fiables sitúa los ingresos de cada uno de estos actores en torno a los 100 millones de dólares por cada uno de estos títulos.

Will Smith se une al grupo de actores que superan los 100 millones de dólares por película con "Men in Black 3"

Cómo los actores llegaron a estas cifras millonarias

A diferencia de lo que podría suponerse, ninguno de los tres recibió esa suma como salario directo. El mecanismo que permitió alcanzar tales cifras fue la negociación de una participación en los ingresos de taquilla, una estrategia que, en el caso de películas de gran éxito comercial, puede multiplicar las ganancias de sus protagonistas. Espinof subraya que este tipo de acuerdos, reservados para las estrellas de mayor peso en la industria, han sido determinantes para establecer este récord.

En cuanto a la recaudación de las películas implicadas, los datos muestran que, salvo una excepción, las diferencias no son tan marcadas. El sexto sentido obtuvo 672 millones de dólares en taquilla, Misión Imposible 2 recaudó 546 millones de dólares, La guerra de los mundos alcanzó los 603 millones de dólares y Men in Black 3 sumó 654 millones de dólares. El caso de Top Gun: Maverick destaca por encima del resto, con una recaudación de 1.495 millones de dólares, lo que refuerza la posición de Cruise como el actor que más veces ha alcanzado este récord.

Otros récords en Hollywood

Además de este trío, Sylvester Stallone y Harrison Ford comparten un récord único: con sus papeles icónicos de Rocky e Indiana Jones, son los únicos actores en protagonizar películas número uno en taquilla durante seis décadas consecutivas.

Sylvester Stallone y Harrison Ford se mantienen como referentes del cine de acción y aventura a lo largo de seis décadas (Lucasfilm Ltd. vía AP)

Por su parte, Keanu Reeves llegó a percibir 156 millones de dólares por Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, ambas películas se rodaron de forma consecutiva y se consideran dos títulos distintos, por lo que no califica para este récord específico.

¿Robert Downey Jr. el próximo en la lista?

De igual modo, se menciona a Robert Downey Jr. como el único actor que podría acercarse a esta marca en el futuro, ya que se espera que sus ingresos por regresar al universo Marvel en Los Vengadores: Doomsday y Los Vengadores: Secret Wars superen los 100 millones de dólares, aunque hasta ahora solo existen estimaciones y no cifras oficiales que confirmen que haya igualado o superado el listón impuesto por Cruise, Willis y Smith.

Robert Downey Jr. es señalado como el único actor capaz de igualar los ingresos récord de estrellas como Tom Cruise, Bruce Willis y Will Smith

Por ahora, el podio de los actores mejor pagos por una sola película permanece inalterado, a la espera de que una nueva superproducción logre modificar este exclusivo récord, como concluye Espinof en su análisis.