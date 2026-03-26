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Los Oscar dejan el Dolby Theatre después de casi tres décadas: esta será la nueva locación

A partir de 2029, la ceremonia más importante de Hollywood dejará este icónico recinto

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Los Premios Oscar cambian del Dolby Theatre al Peacock Theater. (Danny Moloshok/Invision/AP)
Los Premios Oscar cambian del Dolby Theatre al Peacock Theater. (Danny Moloshok/Invision/AP)

La ceremonia de los Premios Oscar, considerada uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica, cambiará de sede a partir de 2029.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que la transmisión se realizará en el Peacock Theater, ubicado dentro del complejo L.A. Live en Los Ángeles, y se mantendrá allí hasta 2039.

Este traslado también coincidirá con la transmisión del evento a través de YouTube, luego de décadas en la cadena ABC, marcando el inicio de la cobertura digital de la premiación. La edición inaugural en el nuevo lugar será la número 101 de los Oscar.

Desde 2002, la ceremonia se ha celebrado principalmente en el Dolby Theatre, con la excepción de 2021, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a realizar el evento en Union Station.

El Dolby Theatre dejará de ser la cede de los Premios Oscar. (Reuters)
El Dolby Theatre dejará de ser la cede de los Premios Oscar. (Reuters)

La decisión de trasladar la premiación a L.A. Live se enmarca dentro de un acuerdo entre la Academia y AEG, empresa que opera el distrito de 23 acres donde se encuentra el Peacock Theater.

Este acuerdo incluye la realización de mejoras significativas en el recinto para adecuarlo a las necesidades de la ceremonia.

Según la información proporcionada por AEG, se realizarán renovaciones integrales que abarcan el escenario, los sistemas de sonido e iluminación, los vestíbulos, las instalaciones detrás del escenario y otras áreas críticas para la producción del evento.

La compañía indicó que trabajará de manera estrecha con la Academia para incorporar elementos de diseño específicos necesarios para la transmisión y realización de los Oscar.

El Peacock Theater será remodelado para cumplir con las exigencias de la transmisión. (Reuters)
El Peacock Theater será remodelado para cumplir con las exigencias de la transmisión. (Reuters)

El área exterior de L.A. Live, recientemente ampliada, servirá como el espacio para la alfombra roja, donde se recibirán a los invitados antes del inicio de la ceremonia.

La Academia, a través de sus directivos Bill Kramer, CEO, y Lynette Howell Taylor, presidenta, indicó que la colaboración con AEG permitirá que L.A. Live funcione como un escenario adecuado tanto para la audiencia en el teatro como para los espectadores alrededor del mundo.

Por su parte, Todd Goldstein, director de ingresos de AEG, señaló que L.A. Live fue diseñado para albergar eventos culturales de gran escala y destacó la importancia de los Premios Oscar como escenario global.

Según sus declaraciones, la colaboración busca reestructurar la experiencia de la premiación, incluyendo la forma en que se celebra y se transmite, con atención a la creatividad y la excelencia en la industria cinematográfica.

La Academia planea mejorar la experiencia de los espectadores. REUTERS/Mike Blake
La Academia planea mejorar la experiencia de los espectadores. REUTERS/Mike Blake

El acuerdo entre la Academia y AEG forma parte de una estrategia de largo plazo que busca combinar la infraestructura de L.A. Live con la producción de un evento que ha tenido un papel central en la promoción de la industria del cine desde su primera edición.

La intención es mantener la relevancia y la visibilidad global de los Oscars mediante la implementación de tecnología y diseño adecuados para la transmisión y la experiencia en vivo.

Con el traslado a Peacock Theater, la ceremonia también incorpora un componente digital importante, al moverse a YouTube como plataforma de transmisión principal.

Los Premios Oscar también se transmitirán por YouTube. REUTERS/Carlos Barria
Los Premios Oscar también se transmitirán por YouTube. REUTERS/Carlos Barria

Esto permitirá que la audiencia global acceda de manera directa a la premiación, ampliando el alcance del evento más allá de la televisión tradicional y adaptándose a las nuevas formas de consumo de contenidos audiovisuales.

AEG agregó que el proyecto contempla la integración de instalaciones y mejoras que facilitarán la logística de la ceremonia y la comodidad de los invitados, además de garantizar que el Peacock Theater cumpla con los requerimientos técnicos que exige la producción de un evento de esta magnitud.

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