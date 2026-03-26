Quedó firme la condena a 16 años de prisión para un hombre que violó a sus hijas de 3 y 5 años

Tribunales de La Plata

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de 16 años de prisión para un hombre que violó a sus dos hijas cuando tenían 3 y 5 años. Así lo decidieron en las últimas horas los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, al rechazar un recurso presentado por la defensa.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el caso involucra a Hugo Javier Malchiodi, un ex empleado del Ministerio de Desarrollo Social que fue denunciado en 2010 por su entonces pareja en la ciudad de La Plata.

Tras la denuncia, la Justicia dispuso su arresto domiciliario con pulsera electrónica, medida que se mantuvo durante la investigación y hasta la sentencia condenatoria.

La causa se tramitó inicialmente ante el Juzgado de Garantías a cargo de Juan Pablo Masi y luego pasó al Tribunal Oral y Público N°5 de esa localidad. El juicio oral se desarrolló entre marzo y mayo de 2014.

Durante el proceso, la acusación sostuvo que Malchiodi sometió a sus hijas a situaciones de abuso sexual cuando eran menores de edad. La declaración de la mayor de las víctimas resultó clave para el caso. La niña describió los hechos en cámara Gesell con la asistencia de una psicóloga y acompañó su testimonio con una serie de dibujos. En el expediente consta que relató con detalles los abusos hacia ella y su hermana menor.

En el juicio, la fiscalía solicitó una condena de 18 años de prisión, mientras que la querella reclamó 20. Finalmente, el Tribunal N°5, integrado por Carmen Rosa Palacio Arias, María Isabel Martiarena de Bogliano y Horacio Alberto Nardo, resolvió condenar a Malchiodi a 16 años de cárcel por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravado”.

Después de la condena y a lo largo de más de una década, la defensa de Malchiodi apeló en distintas instancias. Presentó diferentes recursos con el argumento de que las pruebas no alcanzaban para sustentar la sentencia y cuestionó la validez de los testimonios de las nenas, señalando que habrían sido inducidos y que existían inconsistencias en las pericias psicológicas.

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena por mayoría y destacó el derecho de las víctimas. El fallo, en especial, resaltó el valor del testimonio de la mayor de las hermanas con la intervención de una psicóloga del fuero de responsabilidad penal juvenil.

Los magistrados también analizaron el tiempo transcurrido hasta la declaración en cámara Gesell, pero concluyeron que esa demora obedeció al estado de desarrollo de la menor y la necesidad de resguardar la integridad psíquica y moral. De ese modo, descartaron que el relato haya sido inducido.

Tras ese revés, el abogado de Malchiodi llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2017 habilitó la vía para un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

El máximo tribunal provincial analizó los argumentos de la defensa sobre supuesta arbitrariedad y falta de revisión integral de la condena, pero resolvió en el mismo sentido: en septiembre de 2019 ratificó que los testimonios y los informes de los profesionales resultaron determinantes para sostener la sentencia.

El expediente continuó su curso y, en última instancia, llegó a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, que finalmente fue declarado inadmisible este jueves por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.