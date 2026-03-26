Entretenimiento

Kim Kardashian subasta su vestuario de “All’s Fair” para ayudar a mujeres vulnerables

La iniciativa destina la recaudación íntegra a la Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles, que ofrece apoyo jurídico gratuito a quienes enfrentan situaciones de violencia, disputas familiares o riesgo social

Guardar
Kim Kardashian
La subasta digital reúne prendas de alta costura utilizadas por Kim Kardashian en la serie “All’s Fair”

Kim Kardashian lanza una subasta benéfica de piezas icónicas de su vestuario en la serie “All’s Fair”, con el objetivo de recaudar fondos destinados íntegramente a la Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles (LAFLA).

La iniciativa, anunciada en sus redes sociales y confirmada por PEOPLE, se centra en prendas de diseñadores de renombre y busca potenciar la asistencia jurídica gratuita a mujeres en situación vulnerable.

Kim Kardashian subasta su vestuario utilizado en la primera temporada de “All’s Fair” con la finalidad de recaudar dinero para la LAFLA, una organización sin fines de lucro de Los Ángeles que presta servicios jurídicos gratuitos, sobre todo a mujeres sin recursos.

El propósito de la acción es ayudar a quienes necesitan apoyo legal para proteger su integridad y la de sus familias, así como brindarles nuevas oportunidades de vida.

Kim Kardashian
Kim Kardashian culminó recientemente su formación jurídica, inspirada por el legado de su padre y su deseo de brindar acceso equitativo a la justicia

La subasta se realizará en línea a través de @kardashiankloset, desde el viernes 27 de marzo a las 9:00 hasta el domingo 29 de marzo a la medianoche, hora del Pacífico.

De acuerdo con el medio citado, el 100 % de la recaudación se destinará directamente al financiamiento de los servicios legales de la LAFLA dirigidos a mujeres que enfrentan riesgos relacionados con su seguridad, la custodia de sus hijos o su futuro.

Kim Kardashian y su compromiso con la asistencia legal gratuita

En “All’s Fair”, Kardashian interpreta a la abogada Allura Grant. Según explicó en declaraciones recogidas por PEOPLE, la serie le permitió entender el papel del sistema legal en la vida de las mujeres. Destacó: “En el mundo real, ‘el precio de la justicia’ es una barrera que muchas mujeres no pueden superar”.

Kim Kardashian looks
Vestidos de firmas como Dior, Roberto Cavalli y Valentino forman parte de la exclusiva selección

Kardashian recalcó la importancia de la ayuda legal y afirmó que “el derecho a un abogado no debería depender del saldo en la cuenta bancaria”. Para muchas mujeres, la asistencia jurídica es el único puente para acceder a una orden de alejamiento, un acuerdo de custodia justo o la oportunidad de rehacer sus vidas desde cero.

La empresaria también enfatizó la necesidad de que el sistema judicial reconozca adecuadamente las circunstancias de abuso. Sostiene que su apoyo a la Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles apunta a que la idea de “justicia para todos” se concrete verdaderamente entre quienes más la necesitan.

Prendas de diseñador y estilo en la subasta

En la subasta se incluyen vestidos y trajes de alta costura, como un vestido blanco de escote pronunciado de Roberto Cavalli, un traje sastre gris de Hugo Boss y un vestido negro de Mugler con cuerpo transparente. Figuran también un vestido amarillo sin tirantes de Valentino, además de estilismos creados por Dior y Dolce & Gabbana.

Kim Kardashian lucha por subir escalones con falda ajustada de Dolce & Gabbana
Kim Kardashian refuerza su compromiso social a través de la moda y la solidaridad

Todas las piezas fueron seleccionadas junto a Soki Mak, directora creativa y estilista de Kardashian durante el rodaje. Según el medio, Mak supervisó la curaduría y combinaciones de cada prenda para aportar autenticidad al personaje en la serie.

La venta estará disponible exclusivamente en la plataforma digital, y cada artículo representa la colaboración entre la moda de alta gama y el compromiso social.

Carrera legal y activismo de Kim Kardashian

Kardashian terminó en mayo de 2025 su programa de estudios jurídicos, que abarcó seis años debido a interrupciones por la pandemia y obligaciones laborales, precisa el medio. El ejemplo de su padre, Robert Kardashian, abogado que integró la defensa en el caso O.J. Simpson de 1994, influyó de manera decisiva en su trayectoria.

Kim Kardashian
La iniciativa busca beneficiar a mujeres en situación vulnerable que enfrentan desafíos legales

Durante el documental “Kim Kardashian West: The Justice Project”, emitido en 2020, la empresaria relató cómo el ejercicio del derecho y los retos personales, incluidas las demandas de la maternidad y el estudio, la conectaron con el legado familiar.

En diferentes entrevistas, Kardashian ha subrayado la relevancia de las redes de apoyo en los momentos más exigentes de su formación. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por PEOPLE, la experiencia inspira su empeño en fortalecer la protección legal para mujeres frente a situaciones adversas en los tribunales.

El principal objetivo de esta subasta es transformar los valores de equidad y acceso universal a la justicia en una garantía real. Así, Kardashian refuerza el vínculo entre su compromiso personal y la labor por un sistema judicial más inclusivo.

Temas Relacionados

Kim KardashianSubastaKardashianNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo el álbum debut de los Rolling Stones se volvió el manual secreto de AC/DC

La admiración de los jóvenes australianos por la energía y las canciones de sus ídolos británicos terminó siendo el punto de partida para crear una banda destinada a reescribir la historia del hard rock

Cómo el álbum debut de los Rolling Stones se volvió el manual secreto de AC/DC

El lado de ‘Harry Potter’ menos conocido que podrían llegar a la serie de HBO

Desde personajes olvidados hasta escenas eliminadas, la nueva serie de HBO tiene la oportunidad de mostrar los detalles de los libros que se omitieron en las películas

El lado de ‘Harry Potter’ menos conocido que podrían llegar a la serie de HBO

Taylor Lautner, estrella de Crepúsculo, anuncia que será papá por primera vez

Luego de varios años de relación, Taylor Lautner y su esposa celebran la dulce espera de su primer bebé

Taylor Lautner, estrella de Crepúsculo, anuncia que será papá por primera vez

El momento en que una concursante de Miss Grand Tailandia perdió sus carillas dentales frente al público

El hecho ocurrió en la preliminar del certamen y rápidamente se volvió viral

El momento en que una concursante de Miss Grand Tailandia perdió sus carillas dentales frente al público

The Killers encabezará show previo de la final de la Champions League 2026 en Budapest

La banda protagonizará un espectáculo el próximo 30 de mayo en el estadio Puskás Aréna

The Killers encabezará show previo de la final de la Champions League 2026 en Budapest
DEPORTES
Faustino Oro fue convocado por el equipo argentino para disputar la Olimpíada de ajedrez: el nuevo récord que marcará

Faustino Oro fue convocado por el equipo argentino para disputar la Olimpíada de ajedrez: el nuevo récord que marcará

Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Bolivia empata contra Surinam en un duelo clave por el Repechaje al Mundial 2026

El golazo de Kylian Mbappé en la victoria de Francia ante Brasil: sus impresionantes números en la selección

“¿Qué hacés que no le contestás el teléfono a Scaloni?“: la increíble secuencia de la citación de uno de los jugadores de Argentina

TELESHOW
Tan Biónica prepara su regreso al estadio Vélez con un show renovado: noche de clásicos, estrenos y emoción desbordante

Tan Biónica prepara su regreso al estadio Vélez con un show renovado: noche de clásicos, estrenos y emoción desbordante

Nicole Neumann le respondió a Juli Poggio luego de su comentario contras las botineras: “No está bueno generalizar”

Topa y la preocupación por lo que consumen los chicos en redes: “El contenido que no es para su edad les llega igual”

Moria Casán se despachó con todo contra Betiana Blum: “Andá a otro lado, mi amor”

Pampita en Infobae en Vivo: "Me gusta redescubrir a los personajes icónicos de la Argentina"

INFOBAE AMÉRICA

Irán lanzó diez oleadas de misiles y Hezbollah mató a un israelí en una de las jornadas más intensas del conflicto

Irán lanzó diez oleadas de misiles y Hezbollah mató a un israelí en una de las jornadas más intensas del conflicto

Los operadores apuestan por un petróleo Brent a 150 dólares en medio del conflicto en Medio Oriente

Rubio llega al G7 con un mensaje a los aliados: abrir el Estrecho de Ormuz es también su problema

El Festival Internacional de Cine de Panamá anuncia su décimo cuarta edición: una apuesta por la identidad y el talento regional

El Salvador suma una nueva extensión de régimen de excepción con amplio respaldo legislativo y el señalamiento de las cifras de criminalidad