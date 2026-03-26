Kim Kardashian subasta su vestuario de “All’s Fair” para ayudar a mujeres vulnerables

La subasta digital reúne prendas de alta costura utilizadas por Kim Kardashian en la serie “All’s Fair”

Kim Kardashian lanza una subasta benéfica de piezas icónicas de su vestuario en la serie “All’s Fair”, con el objetivo de recaudar fondos destinados íntegramente a la Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles (LAFLA).

La iniciativa, anunciada en sus redes sociales y confirmada por PEOPLE, se centra en prendas de diseñadores de renombre y busca potenciar la asistencia jurídica gratuita a mujeres en situación vulnerable.

Kim Kardashian subasta su vestuario utilizado en la primera temporada de “All’s Fair” con la finalidad de recaudar dinero para la LAFLA, una organización sin fines de lucro de Los Ángeles que presta servicios jurídicos gratuitos, sobre todo a mujeres sin recursos.

El propósito de la acción es ayudar a quienes necesitan apoyo legal para proteger su integridad y la de sus familias, así como brindarles nuevas oportunidades de vida.

Kim Kardashian culminó recientemente su formación jurídica, inspirada por el legado de su padre y su deseo de brindar acceso equitativo a la justicia

La subasta se realizará en línea a través de @kardashiankloset, desde el viernes 27 de marzo a las 9:00 hasta el domingo 29 de marzo a la medianoche, hora del Pacífico.

De acuerdo con el medio citado, el 100 % de la recaudación se destinará directamente al financiamiento de los servicios legales de la LAFLA dirigidos a mujeres que enfrentan riesgos relacionados con su seguridad, la custodia de sus hijos o su futuro.

Kim Kardashian y su compromiso con la asistencia legal gratuita

En “All’s Fair”, Kardashian interpreta a la abogada Allura Grant. Según explicó en declaraciones recogidas por PEOPLE, la serie le permitió entender el papel del sistema legal en la vida de las mujeres. Destacó: “En el mundo real, ‘el precio de la justicia’ es una barrera que muchas mujeres no pueden superar”.

Vestidos de firmas como Dior, Roberto Cavalli y Valentino forman parte de la exclusiva selección

Kardashian recalcó la importancia de la ayuda legal y afirmó que “el derecho a un abogado no debería depender del saldo en la cuenta bancaria”. Para muchas mujeres, la asistencia jurídica es el único puente para acceder a una orden de alejamiento, un acuerdo de custodia justo o la oportunidad de rehacer sus vidas desde cero.

La empresaria también enfatizó la necesidad de que el sistema judicial reconozca adecuadamente las circunstancias de abuso. Sostiene que su apoyo a la Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles apunta a que la idea de “justicia para todos” se concrete verdaderamente entre quienes más la necesitan.

Prendas de diseñador y estilo en la subasta

En la subasta se incluyen vestidos y trajes de alta costura, como un vestido blanco de escote pronunciado de Roberto Cavalli, un traje sastre gris de Hugo Boss y un vestido negro de Mugler con cuerpo transparente. Figuran también un vestido amarillo sin tirantes de Valentino, además de estilismos creados por Dior y Dolce & Gabbana.

Kim Kardashian refuerza su compromiso social a través de la moda y la solidaridad

Todas las piezas fueron seleccionadas junto a Soki Mak, directora creativa y estilista de Kardashian durante el rodaje. Según el medio, Mak supervisó la curaduría y combinaciones de cada prenda para aportar autenticidad al personaje en la serie.

La venta estará disponible exclusivamente en la plataforma digital, y cada artículo representa la colaboración entre la moda de alta gama y el compromiso social.

Carrera legal y activismo de Kim Kardashian

Kardashian terminó en mayo de 2025 su programa de estudios jurídicos, que abarcó seis años debido a interrupciones por la pandemia y obligaciones laborales, precisa el medio. El ejemplo de su padre, Robert Kardashian, abogado que integró la defensa en el caso O.J. Simpson de 1994, influyó de manera decisiva en su trayectoria.

La iniciativa busca beneficiar a mujeres en situación vulnerable que enfrentan desafíos legales

Durante el documental “Kim Kardashian West: The Justice Project”, emitido en 2020, la empresaria relató cómo el ejercicio del derecho y los retos personales, incluidas las demandas de la maternidad y el estudio, la conectaron con el legado familiar.

En diferentes entrevistas, Kardashian ha subrayado la relevancia de las redes de apoyo en los momentos más exigentes de su formación. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por PEOPLE, la experiencia inspira su empeño en fortalecer la protección legal para mujeres frente a situaciones adversas en los tribunales.

El principal objetivo de esta subasta es transformar los valores de equidad y acceso universal a la justicia en una garantía real. Así, Kardashian refuerza el vínculo entre su compromiso personal y la labor por un sistema judicial más inclusivo.