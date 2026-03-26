Cómo el álbum debut de los Rolling Stones se volvió el manual secreto de AC/DC

El álbum debut de los Rolling Stones influyó decisivamente en el sonido y la actitud inicial de AC/DC, según testimonios de sus integrantes (The Rolling Stones YouTube)

El álbum debut de los Rolling Stones ejerció una influencia decisiva en los primeros años de AC/DC, sirviendo como modelo para el sonido, el estilo y la actitud de la banda australiana; según el portal de música independiente Indie Hoy, sus integrantes consideraron ese trabajo un manual indispensable e intentaron reproducir tanto la propuesta musical como la presencia escénica de sus referentes británicos.

El álbum debut de los Rolling Stones como hoja de ruta

El lanzamiento en 1964 del primer disco de The Rolling Stones marcó el rumbo de AC/DC durante su formación inicial.

Angus Young y Malcolm Young, fundadores de la banda, recurrieron al repertorio y la dinámica escénica de los Stones para definir sus primeros ensayos, empleando esas canciones como base para aprender a tocar juntos y construir el carácter grupal que luego los distinguiría en el hard rock internacional.

Angus y Malcolm Young utilizaron el repertorio de los Stones como guía esencial durante los primeros ensayos y la formación de AC/DC (AP)

En esos inicios, AC/DC adoptó la tradición del rock de versionar y emular a sus referentes, un proceso habitual en la gestación de bandas del género.

Los miembros compartían influencias y ensayaban la coordinación musical, interpretando canciones de otros artistas en línea con ejemplos notables como The Beatles, quienes también comenzaron su carrera versionando a músicos que admiraban.

Esta práctica cimentó la base técnica y artística de AC/DC, permitiendo que cada integrante aportara su impronta personal al repertorio clásico.

De la imitación al desarrollo de una identidad propia

Brian Johnson definió el primer disco de los Rolling Stones como la verdadera 'biblia musical' para la juventud de AC/DC (Photo by Jason Squires/WireImage)

Brian Johnson, quien se sumaría más tarde como vocalista del grupo, reconoció que el primer álbum de los Rolling Stones fue mucho más que un disco británico de rock: se convirtió, según sus palabras, en “la biblia” de AC/DC.

El vocalista detalló que ese LP funcionó como guía esencial para aprender, ensayar y lanzarse al escenario, destacando: “Aprendimos todo”. La declaración subraya la magnitud de la influencia que tuvo esa obra en el recorrido inicial del grupo.

La admiración profunda se tradujo en un ejercicio de réplica minuciosa. Johnson relató que intentaron copiar cada aspecto del disco, desde los arreglos musicales hasta la actitud sobre el escenario, originando una conexión intensa con la banda británica que resultó vital para el desarrollo artístico de los músicos australianos. El vocalista compartió una anécdota sobre cómo ahorró dinero para comprarse unas maracas, intentando reflejar en escena la postura y la energía de Mick Jagger.

La evolución del sonido de AC/DC bajo la influencia de los Stones

El ADN blusero de los Stones marcó los riffs y la composición de las primeras canciones de AC/DC en los años setenta (Grosby)

Este nivel de imitación evidenciaba el impacto de los Stones en sus seguidores australianos, pero también puso de manifiesto el proceso formativo que implica adoptar influencias y transformarlas en una voz propia.

Angus Young y Malcolm Young hallaron en los Stones una fuente de inspiración fundamental, incorporando riffs con el ADN blusero revitalizado por los británicos en los años sesenta. Ese enfoque terminó definiendo el carácter de las primeras composiciones de AC/DC.

A lo largo de los años 70, la huella de los Rolling Stones fue perceptible en el desarrollo artístico de AC/DC: la composición de sus temas y la energía de sus conciertos conservaron elementos del esquema tomado de aquel álbum debut.

La revista británica NME documentó que la fidelidad a ese modelo permitió a AC/DC evolucionar sin perder su esencia, destacándose como una de las bandas más reconocidas en la historia del hard rock.

El legado de la influencia y el reconocimiento internacional

La evolución artística de AC/DC combina la fidelidad a sus modelos británicos con la innovación sonora del hard rock internacional (AC/DC-1980)

El proceso de aprendizaje y experimentación llevó al grupo a consolidar una identidad propia, aunque sin romper el vínculo con sus ídolos originales. La pasión por sus modelos musicales se tradujo en una búsqueda constante de perfeccionamiento y autenticidad, posicionando a AC/DC como referente del género.

Según Indie Hoy, la banda australiana supo transformar la admiración en una propuesta única, logrando que su herencia musical conviviera con la innovación y la creatividad en cada etapa de su carrera.

El impacto del álbum debut de The Rolling Stones en el desarrollo de AC/DC es un ejemplo de cómo las grandes influencias pueden modelar el destino de una banda. La práctica de versionar, emular y reinventar gestos definió la trayectoria inicial del grupo australiano, que luego conquistaría escenarios de todo el mundo.

Con el paso de las décadas, AC/DC se consolidó como una de las agrupaciones esenciales del hard rock internacional, manteniendo vivo el legado de sus referentes y proyectando su música hacia nuevas generaciones. La conexión forjada con los Stones en sus primeros años sigue siendo reconocida por músicos y críticos, reforzando el papel central de la tradición en la historia del rock.