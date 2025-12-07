Entretenimiento

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

El actor por poco no obtiene el papel de Chandler Bing ya que estaba comprometido con otro proyecto que terminó fracasando

Matthew Perry deseaba ser famoso
Matthew Perry deseaba ser famoso a toda costa antes de ser parte de Friends (Captura de video)

Matthew Perry, el actor que alcanzó la fama mundial gracias a su papel como Chandler Bing en la icónica serie Friends, falleció a los 54 años en 2023 por una sobredosis de ketamina y aunque se ha hecho justicia parcial con la sentencia de Salvador Plasencia a 30 meses de prisión, el sentimiento de una carrera truncada sigue vigente en familiares, amigos y fanáticos del actor.

Su participación en la inolvidable serie de Warner impactó en la vida de millones de personas, pero sobre todo en el mismo Perry; y es que, se podría decir que su casting en el papel que lo convirtió en superestrella tuvo un toque casi divino.

En su autobiografía de 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, el artista relató que apenas tres semanas antes de audicionar para interpretar a Chandler Bing, se encontraba solo en su pequeño departamento de Los Ángeles, leyendo un artículo sobre el actor Charlie Sheen.

“Decía que Sheen estaba nuevamente en problemas por algo, pero recuerdo que pensé, ¿por qué le importa? —es famoso”, escribió.

Fue en ese momento cuando algo inesperado sucedió: se arrodilló, cerró los ojos con fuerza y oró, algo que nunca antes había hecho: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo. Solo, por favor, hazme famoso”.

Matthew Perry le pidió a
Matthew Perry le pidió a Dios que lo hiciera famoso (Captura de video)

Tres semanas después, fue elegido para interpretar a Chandler Bing, el papel que marcaría su vida para siempre. Perry reflexionó sobre ello en su libro.

“Dios ciertamente ha cumplido con su parte del trato, pero el Todopoderoso, siendo quien es, no había olvidado la primera parte de esa oración también”, en referencia a sus posteriores luchas con la adicción y la salud.

Matthew Perry nació en Williamstown, Massachusetts, hijo de un actor y una periodista. Desde adolescente, se mudó a Los Ángeles, donde desarrolló su interés por la actuación.

Su carrera comenzó a temprana edad, con participaciones en televisión y cine para jóvenes. En 1988, protagonizó junto a Christina Applegate la película para televisión Dance ‘til Dawn, y al año siguiente hizo una aparición en un episodio de Growing Pains, interpretando a un personaje que se lesionaba en un capítulo dedicado a los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.

A mediados de los años 90, el famoso enfrentaba dificultades profesionales. En 1994, según recordó en Late Night With Seth Meyers en 2015, pasaba por un mal momento, ya que no tenía dinero y necesitaba conseguir trabajo urgentemente.

Matthew Perry no tenía dinero
Matthew Perry no tenía dinero antes de ser aceptado en "Friends" (HBO)

“Llamé a mi agente y le dije: ‘Tienes que conseguirme cualquier trabajo, cualquier trabajo que puedas’”, recordó.

En ese momento, había aceptado un papel en el piloto LAX 2194, una serie de ciencia ficción ambientada en el año 2194 sobre manejadores de equipaje en el aeropuerto de Los Ángeles.

“Llevaba una camiseta futurista y unos personitas interpretaban a los extraterrestres, en cuyo caso tenía que ordenarles el equipaje, y ese era básicamente el programa”, manifestó sobre la trama.

Perry recordaba que el proyecto era poco convincente e incluso un ejecutivo de Fox llegó a llamarlo “el peor show que hemos visto en nuestra vida”.

Mientras estaba comprometido con LAX 2194, Matthew Perry recibió un guion para una serie entonces llamada Friends Like Us, que finalmente se convertiría en Friends. El papel estaba hecho a su medida, pero él no podía audicionar debido a su contrato con el piloto fallido.

Matthew Perry no pudo audicionar
Matthew Perry no pudo audicionar para "Friedns" porque ya estaba en otro proyecto (Cortesía: Universal+)

“Había una parte que era perfecta para mí, y me estaba volviendo loco no poder subir por el espectáculo de los manipuladores de equipaje. Me estaba volviendo loco”, comentó.

Sin embargo, la mala recepción de LAX 2194 lo liberó y le permitió audicionar para ser Chandler Bing. Su interpretación fue un éxito inmediato, marcando el comienzo de una carrera televisiva que lo llevaría a la cima del entretenimiento mundial.

“Cuando leí el guion de Friends Like Us fue como si alguien me hubiera seguido durante un año, robando mis chistes, copiando mis gestos, fotocopiando mi visión de la vida cansada del mundo pero ingeniosa. No era que creía que podía interpretar a Chandler. Yo era Chandler”, dijo.

David Janollari, un ejecutivo de Warner Bros en aquella época, aseveró que el casting para la serie fue un gran desafío, ya que todos debían ser “estrellas”, pero el papel más difícil de conseguir de los seis protagonistas fue el de Chandler.

Unos días antes de la grabación, Janollari vio por casualidad una actuación de Perry para otro piloto.

Matthew Perry se robó la
Matthew Perry se robó la atención de los ejecutivos de "Friends". (Captura de video)

“Literalmente, se robó el show. En ese momento, también estábamos haciendo el casting de otro piloto para NBC, y no pudimos encontrar al mejor amigo coprotagonista. Me volví hacia Barbara y le pregunté: “¿Qué tal Matthew para ese piloto?”, contó.

Y añadió: “Luego volvimos a centrarnos en el ensayo y, como ese momento revelador de una película que realmente no crees que ocurra en la vida real, nos miramos con los ojos abiertos y dijimos al mismo tiempo: “¡Chandler!”.

Durante los diez años que duró Friends —desde 1994 hasta 2004—, Perry construyó no solo una carrera icónica, sino también relaciones profundas con sus compañeros de elenco: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

En el especial de reencuentro de HBO Max en 2021, Perry describió la conexión con sus colegas como única: después de los rodajes, cualquier encuentro social se convertía en horas de conversación con alguien especial, como si el tiempo se detuviera.

“Te disculpabas con las personas con las que estabas, pero tenían que entender que habías encontrado a alguien especial y que ibas a hablar con esa persona durante toda la noche”, explicó, conmoviendo a Cox y a los demás presentes.

Matthew Perry admitió que tuvo
Matthew Perry admitió que tuvo una gran conexión con sus compañeros de "Friends". (Captura de video)

Más allá de Friends, Matthew Perry desarrolló una carrera versátil. Protagonizó películas como Fools Rush In (1997) junto a Salma Hayek, The Whole Nine Yards (2000) y su secuela The Whole Ten Yards (2004).

En televisión, interpretó a Joe Quincy en The West Wing y tuvo papeles en series como The Odd Couple y The Kennedys After Camelot. También exploró el teatro, actuando en Londres en la obra Sexual Perversity in Chicago, y debutó como director en un episodio de Scrubs en 2004, mostrando su talento multidimensional en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, la vida de Perry estuvo marcada por desafíos personales significativos, especialmente relacionados con la adicción.

Matthew Perry tuvo múltiples problemas
Matthew Perry tuvo múltiples problemas con las drogas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Él fue abierto sobre sus luchas con sustancias y se convirtió en embajador de la National Association of Drug Court Professionals, testificando ante el Congreso sobre la importancia de financiar tribunales especializados en drogas.

