Entretenimiento

Kris Jenner dice que su nariz es “probablemente lo único” real en su rostro después de su lifting facial

La empresaria reveló detalles de su más reciente intervención estética durante una conversación en París

Guardar
Kris Jenner revela que Kylie
Kris Jenner revela que Kylie Jenner la acompañó a la cirugía estética mientras Kim estuvo presente por FaceTime. (Composición Infobae)

Kris Jenner volvió a hablar abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, reiterando que no tiene reparos en reconocerlos y que forman parte de su manera de enfrentar el envejecimiento. En un nuevo episodio del reality The Kardashians, estrenado el jueves 4 de diciembre, la empresaria de 70 años bromeó diciendo que su nariz es “probablemente lo único real” en su rostro, comentario que surgió mientras conversaba con Kim Kardashian durante un viaje a París.

La escena muestra a madre e hija repasando sus intervenciones estéticas, un tema que la familia ha abordado en numerosas ocasiones desde que adquirió notoriedad pública. Kris mencionó que su más reciente lifting facial fue realizado por el cirujano plástico Dr. Steven Levine en Nueva York, intervención que ella misma ya había reconocido meses antes.

El comentario se produjo después de que Kim, de 45 años, afirmara que sus dientes son completamente naturales, en medio del debate sobre el uso generalizado de carillas entre celebridades. Kris, con su característico humor, bromeó pidiéndole a su hija que se “inclinara”, un guiño a las especulaciones sobre la autenticidad del trasero de la fundadora de SKIMS.

Reaparición pública y confirmación del procedimiento

Kris Jenner recuerda cirugías previas
Kris Jenner recuerda cirugías previas como aumentos de senos y reducción de lóbulo de oreja mencionadas en Good Work y Keeping Up with the Kardashians. (REUTERS/Instagram)

La apariencia renovada de Kris Jenner había generado titulares desde mayo, cuando asistió en París a la despedida de soltera de Lauren Sánchez Bezos, un evento lleno de celebridades. Tras la difusión de imágenes del encuentro, fans y medios comentaron el cambio visible en su rostro. Según confirmó PEOPLE con información recogida por Page Six, Jenner se sometió a un lifting facial y otros retoques estéticos de la mano del Dr. Levine.

Días después, la propia empresaria decidió romper su silencio y ofrecer detalles del procedimiento en una entrevista para Vogue Arabia, publicación que la llevó en portada el 26 de agosto. Allí explicó que este es su segundo lifting facial, luego del primero realizado hace unos 15 años. Su propósito, dijo, era sentirse acorde con la imagen que siempre ha proyectado y mantener el bienestar personal.

Kris explicó en esa entrevista que, para ella, “ser la mejor versión de uno mismo” implica tomar decisiones que la hagan sentir bien, y que este tipo de procedimientos forma parte de ese proceso. Reiteró también que no ve el envejecimiento como una razón para “renunciar a uno mismo”, y que desea envejecer de la manera que considera más adecuada para su estilo de vida.

Su visión sobre el envejecimiento y la transparencia

Fans reaccionan al cambio físico
Fans reaccionan al cambio físico de Kris Jenner tras su aparición en la despedida de soltera de Lauren Sánchez Bezos en París. REUTERS/Danny Moloshok

Durante la conversación con Vogue Arabia, Jenner señaló que entiende que cada persona vive el envejecimiento de manera distinta. Para algunas, dijo, la idea de “envejecer con gracia” significa no recurrir a intervenciones estéticas; para otras, como ella, hacerlo sí forma parte de esa gracia. “Es mi versión”, subrayó, defendiendo su perspectiva.

La empresaria también explicó que decidió hablar públicamente de su lifting facial porque considera que la transparencia puede ayudar a otras personas que no se sienten bien con su aspecto o que atraviesan inseguridades físicas. Sostuvo que, al mostrar este proceso sin tabúes, puede ofrecer una especie de guía o acompañamiento para quienes contemplan tratamientos estéticos.

Jenner recordó además que su familia ha documentado distintos momentos médicos en pantalla. Mencionó, por ejemplo, su cirugía de cadera, que también fue grabada para la serie. En su opinión, estos espacios permiten reflejar experiencias reales y útiles para su audiencia, algo que ha caracterizado a The Kardashians y a programas previos del clan.

Temas Relacionados

Kris JennerLifting facialCirugía estéticaThe KardashiansEntretenimiento

Últimas Noticias

Jennifer López cubrió el tatuaje dedicado a su matrimonio con Ben Affleck

Un año después de terminar con el actor, J.Lo transforma el tatuaje que los unía

Jennifer López cubrió el tatuaje

Un inesperado giro sacude a “Emily In Paris 5″: imágenes que insinúan un romance entre Mindy y Alfie sorprenden a los fans

Las fotos detrás de cámaras reveladas por Netflix encendieron el debate en redes

Un inesperado giro sacude a

Scarlett Johansson negocia su llegada a DC para “The Batman 2”

La actriz, famosa por su papel de Black Widow, podría debutar en el universo que compite contra Marvel

Scarlett Johansson negocia su llegada

Kim Kardashian confesó que consideró saltar por la ventana durante el asalto en su hotel de París

La empresaria y estrella de televisión relató en su serie cómo ideó un plan de escape extremo

Kim Kardashian confesó que consideró

Matt Groening y el giro de “último momento” que se descartó en Los Simpson

Uno de los personajes secundarios más queridos de la serie guardaba un lazo insospechado con Homero. Sin embargo, esa idea nunca llegó a concretarse

Matt Groening y el giro
DEPORTES
Los clubes que más millones

Los clubes que más millones recaudaron tras la Copa Libertadores y la Sudamericana

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Lionel Messi habló antes del sorteo del Mundial: las charlas íntimas con Scaloni, las chances de Argentina y su reacción ante videos inéditos

TELESHOW
Alex Pelao abrió su corazón

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

El reproche de Mario Pergolini a Soy Rada luego de faltar a su programa: “¿Esto no se merece un compromiso?"

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo informe del Vaticano

Un nuevo informe del Vaticano frena las aspiraciones de las mujeres al diaconado

Tras el apagón masivo del miércoles, Cuba sufrirá hoy cortes por déficit en el 67% de su territorio

Israel anunció una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano

Festival de cine de La Habana abre el telón entre apagones y en plena epidemia de virosis

El Reino Unido sancionó al servicio de inteligencia ruso por la muerte de una británica envenenada con Novichok