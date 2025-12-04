Kris Jenner dice que su nariz es “probablemente lo único” real en su rostro después de su lifting facial

Kris Jenner revela que Kylie Jenner la acompañó a la cirugía estética mientras Kim estuvo presente por FaceTime. (Composición Infobae)

Kris Jenner volvió a hablar abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, reiterando que no tiene reparos en reconocerlos y que forman parte de su manera de enfrentar el envejecimiento. En un nuevo episodio del reality The Kardashians, estrenado el jueves 4 de diciembre, la empresaria de 70 años bromeó diciendo que su nariz es “probablemente lo único real” en su rostro, comentario que surgió mientras conversaba con Kim Kardashian durante un viaje a París.

La escena muestra a madre e hija repasando sus intervenciones estéticas, un tema que la familia ha abordado en numerosas ocasiones desde que adquirió notoriedad pública. Kris mencionó que su más reciente lifting facial fue realizado por el cirujano plástico Dr. Steven Levine en Nueva York, intervención que ella misma ya había reconocido meses antes.

El comentario se produjo después de que Kim, de 45 años, afirmara que sus dientes son completamente naturales, en medio del debate sobre el uso generalizado de carillas entre celebridades. Kris, con su característico humor, bromeó pidiéndole a su hija que se “inclinara”, un guiño a las especulaciones sobre la autenticidad del trasero de la fundadora de SKIMS.

Reaparición pública y confirmación del procedimiento

Kris Jenner recuerda cirugías previas como aumentos de senos y reducción de lóbulo de oreja mencionadas en Good Work y Keeping Up with the Kardashians. (REUTERS/Instagram)

La apariencia renovada de Kris Jenner había generado titulares desde mayo, cuando asistió en París a la despedida de soltera de Lauren Sánchez Bezos, un evento lleno de celebridades. Tras la difusión de imágenes del encuentro, fans y medios comentaron el cambio visible en su rostro. Según confirmó PEOPLE con información recogida por Page Six, Jenner se sometió a un lifting facial y otros retoques estéticos de la mano del Dr. Levine.

Días después, la propia empresaria decidió romper su silencio y ofrecer detalles del procedimiento en una entrevista para Vogue Arabia, publicación que la llevó en portada el 26 de agosto. Allí explicó que este es su segundo lifting facial, luego del primero realizado hace unos 15 años. Su propósito, dijo, era sentirse acorde con la imagen que siempre ha proyectado y mantener el bienestar personal.

Kris explicó en esa entrevista que, para ella, “ser la mejor versión de uno mismo” implica tomar decisiones que la hagan sentir bien, y que este tipo de procedimientos forma parte de ese proceso. Reiteró también que no ve el envejecimiento como una razón para “renunciar a uno mismo”, y que desea envejecer de la manera que considera más adecuada para su estilo de vida.

Su visión sobre el envejecimiento y la transparencia

Fans reaccionan al cambio físico de Kris Jenner tras su aparición en la despedida de soltera de Lauren Sánchez Bezos en París. REUTERS/Danny Moloshok

Durante la conversación con Vogue Arabia, Jenner señaló que entiende que cada persona vive el envejecimiento de manera distinta. Para algunas, dijo, la idea de “envejecer con gracia” significa no recurrir a intervenciones estéticas; para otras, como ella, hacerlo sí forma parte de esa gracia. “Es mi versión”, subrayó, defendiendo su perspectiva.

La empresaria también explicó que decidió hablar públicamente de su lifting facial porque considera que la transparencia puede ayudar a otras personas que no se sienten bien con su aspecto o que atraviesan inseguridades físicas. Sostuvo que, al mostrar este proceso sin tabúes, puede ofrecer una especie de guía o acompañamiento para quienes contemplan tratamientos estéticos.

Jenner recordó además que su familia ha documentado distintos momentos médicos en pantalla. Mencionó, por ejemplo, su cirugía de cadera, que también fue grabada para la serie. En su opinión, estos espacios permiten reflejar experiencias reales y útiles para su audiencia, algo que ha caracterizado a The Kardashians y a programas previos del clan.