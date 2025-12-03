Entretenimiento

Morgan Freeman reveló los secretos que lo mantienen activo y en la cima a los 88 años

El actor compartió cómo su rutina diaria y la disciplina le permiten mantenerse vigente y con energía en la industria cinematográfica

A los 88 años, Morgan Freeman continúa plenamente activo en la industria cinematográfica, combinando papeles protagónicos en películas con su característica faceta como narrador de voz profunda.

Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, el actor estadounidense ha consolidado una reputación de constancia, versatilidad y vitalidad pocas veces vistas en Hollywood. En recientes entrevistas con CNBC y AARP, Freeman compartió los pilares que considera fundamentales para mantenerse en forma física y mental, así como su visión sobre la vejez, el éxito y el futuro.

Consejos de Morgan Freeman para la longevidad

Sin plantearse la jubilación, Freeman explicó a AARP que la clave para envejecer activamente reside en la constancia y la predisposición diaria a mantenerse en movimiento. El actor identificó su filosofía con un lema sencillo que resume su actitud ante la vida: “Seguir adelante”.

Al referirse a la inspiración que le aporta su amigo y colega Clint Eastwood, de 95 años, Freeman citó la conocida frase atribuida al director: “No dejes entrar al viejo”, explicando que la batalla se libra en la mente antes que en el cuerpo.

Además, detalló que su rutina matutina incluye levantarse temprano, realizar ejercicios en el gimnasio, tomar vitaminas y medicamentos prescritos, y procurar nunca quedarse quieto. “Seguir moviéndote. Ese es el secreto de todo”, subrayó Freeman durante la entrevista.

Esta disposición coincide, según el actor, con la experiencia de centenarios y adultos mayores que, en diferentes culturas, insisten en la importancia de evitar el retiro pasivo y apostar por una vida activa.

De acuerdo con Freeman, esta visión encaja con el ikigai japonés, una filosofía de vida que asocia la longevidad al sentido de propósito y a la actividad diaria. Seguir comprometido con tareas, proyectos o pasatiempos significativos mantiene la motivación y la energía.

El golf como motor de bienestar físico y emocional

En su tiempo libre, hizo del golf su aliado para el bienestar. En diálogo con AARP, describió el deporte como un ejercicio completo que permite caminar, agacharse, doblarse y golpear, integrando distintas formas de movimiento que contribuyen a preservar la movilidad y la energía en la vejez.

Asimismo, destacó que el golf, por su ritmo y dinámica, resulta especialmente apropiado para adultos mayores que buscan mantenerse ágiles y activos. Próximo a cumplir 90 años, Freeman reconoció que una de sus principales inquietudes es si podrá continuar practicando el deporte que tanto disfruta. “¿Seguiré jugando al golf? Esa es la pregunta”, confesó a AARP, reflejando su deseo inquebrantable de permanecer activo y disfrutar de sus pasiones.

A lo largo de su extensa carrera, Freeman ha sumado innumerables galardones, incluido un Óscar en 2005, además de varios premios del Sindicato de Actores y nominaciones a los Globos de Oro y BAFTA.

Pese a estos reconocimientos, el actor afirmó a AARP que los premios nunca alteraron su perspectiva: “No me cambió en absoluto. Desde el principio supe que eventualmente tendría uno. No me cambió. Espero que no me haya cambiado”.

Freeman aconseja a las futuras generaciones de actores no dejarse influenciar por el éxito o los halagos. Asegura que el efecto tangible que puede tener un premio como el Óscar es un leve aumento en el salario o nuevas oportunidades laborales, pero advierte: “No dejes que tu ego te domine”. El actor destaca la importancia de la humildad y la autenticidad para transitar una carrera duradera.

Mirada al futuro y lecciones de perseverancia

Freeman declara su voluntad de “seguir adelante” como parte de una actitud vital que lo impulsa a proyectarse hacia el futuro. Afirma que su mayor motivación es poder continuar disfrutando de sus pasiones, especialmente el golf, y participar en proyectos artísticos. “Mantenerse en movimiento”, señala, es más que una recomendación; es la condición indispensable para una vida plena y satisfactoria.

Las palabras y el ejemplo de Morgan Freeman resumen una filosofía basada en la perseverancia, el propósito, la actividad y la humildad, principios que —según ha reiterado en entrevistas con CNBC y AARP— constituyen la mejor receta para un envejecimiento activo y una vida auténtica.

