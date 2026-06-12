Millie Bobby Brown habló sobre su deseo de embarazarse después de convertirse en madre adoptiva

Millie Bobby Brown confirmó que espera quedar embarazada algún día (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Millie Bobby Brown abrió la puerta a sus planes de maternidad futura durante una reciente aparición en el pódcast Not Gonna Lie, conducido por Kylie Kelce.

La actriz de Stranger Things confirmó que espera quedar embarazada “algún día”, luego de que ella y su esposo Jake Bongiovi adoptaran una niña en agosto de 2025.

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“Espero con ilusión cargar un hijo algún día”, dijo Brown en el pódcast.

La estrella de 22 años precisó que para ella la adopción y el embarazo no son caminos excluyentes, sino experiencias que aspira a vivir ambas.

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En ese sentido, explicó que su vínculo con la adopción tiene raíces en su propia formación académica.

La actriz explicó que la adopción y el embarazo son experiencias que aspira a vivir ambas (REUTERS/Mike Blake)

“Fui a la escuela para ser trabajadora social durante dos años y luego cambié a veterinaria porque amo a los animales. Me encantó el aspecto de la adopción en mis cursos de trabajo social… tan significativo e importante”, relató en el pódcast.

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Asimismo, Brown que también estudió los testimonios y lecturas sobre el proceso de las madres biológicas.

“Mi esposo y yo nos tomamos mucho tiempo para enfocarnos en cómo sería esa historia y ese camino. Y luego nos embarcamos en él”, sostuvo.

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Sobre la adopción, la actriz fue categórica: “Siempre, siempre quise adoptar. La adopción es amor, la adopción es para siempre”.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron una niña en agosto de 2025 y mantienen su vida en privado (Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

La pareja ha optado por mantener la vida de su hija en privado desde que se convirtieron en padres.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi contrajeron matrimonio en mayo de 2024, después de hacer pública su relación en marzo de 2022 cuando desfilaron juntos por la alfombra roja de los premios BAFTA en Londres.

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En una entrevista con la revista Glamour en octubre de 2023, la actriz confesó que nunca tuvo “la intención de ser esposa”, pero que al conocer a Bongiovi su perspectiva cambió por completo.

“Cuando conocí a Jake, simplemente sentí que podía ser ruidosa. Él abrazó eso y lo alentó. Y me enamoré de mí misma estando con él”, declaró a esa publicación.

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Brown contó que se casó con Bongiovi en mayo de 2024, después de hacer pública la relación en 2022 (Instagram)

Millie Bobby Brown defendió a su esposo ante las críticas

Durante la misma aparición en el pódcast de Kelce, Millie Bobby Brown también respondió a quienes cuestionaron a Jake Bongiovi en redes sociales por no ayudarla a cargar sus maletas ni empujar el coche de su bebé.

“¿Cuándo se volvieron las mujeres incapaces de cargar sus propias bolsas, asientos de auto y demás cosas? Esto surge de que yo llevo todas mis maletas, bolsas, a mi hijo, y la gente dice: ‘¿Tu esposo no carga ni una sola cosa?’ Porque yo voy tres millas adelante. He estado planeando todo esto desde la noche anterior”, declaró Brown en el pódcast.

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La actriz fue enfática al señalar que nadie conoce realmente a su marido. “Nadie conoce a mi esposo”, dijo, para luego describirlo como “el hombre más educado, dulce, que haría cualquier cosa por mí”, aunque aclaró que “él también sabe que soy capaz”.

Brown señaló además la contradicción que percibe en las críticas. “Todas estamos a favor de empoderar a las chicas y de ‘tú puedes’ y ‘no necesitas a un hombre’. Pero luego, cuando yo digo ‘está bien, puedo cargar mis propias cosas’, la gente pregunta: ‘¿Dónde está tu esposo?’”, afirmó en el pódcast.

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En el pódcast, Millie Bobby Brown defendió a Jake Bongiovi de las críticas en redes sociales por no cargar sus maletas ni empujar el coche del bebé (Backgrid/The Grosby Group)

Las declaraciones recibieron respuestas divididas entre los seguidores de la artista británica en los comentarios de un avance publicado en Instagram.

Algunos usuarios respaldaron su postura sobre la independencia femenina, mientras que otros plantearon una lectura diferente.

“No se trata realmente de caballerosidad cuando la gente te ve cargando todas las bolsas y pregunta dónde está tu esposo”, escribió un seguidor. “Se trata más del hecho de que él te ve cargando todo y no da un paso al frente para ayudar. Que yo sepa, esa también es su hija”, agregó.

Otra seguidora se identificó con la posición de Brown: “Yo soy igual, así que lo entiendo perfectamente. Mi esposo siempre está ahí, pero yo le digo ‘yo puedo con esto’ y él me deja. Él hace mucho por mí, pero también sabe que puedo con lo mío”.