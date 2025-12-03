Eric Dane habló sin filtros sobre su diagnóstico de ELA: “No tengo motivos para estar de buen humor”

Eric Dane compartió su experiencia personal con la ELA durante una conferencia virtual, destacando el impacto emocional tras recibir el diagnóstico de esta enfermedad neuronal degenerativa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Eric Dane, conocido por interpretar al Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, habló abiertamente sobre la batalla emocional que atraviesa tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y compromete el movimiento muscular voluntario.

Durante una conversación virtual realizada en el marco del evento Giving Tuesday, compartió su experiencia personal y el efecto que ha tenido en su vida y carrera profesional.

“No tengo motivos para estar de buen humor en ningún momento del día, nadie me culparía si me encerrara en mi habitación y pasara dos semanas llorando”, remarcó, según recogió People.

En este encuentro, organizado por I AM ALS y la plataforma médica Synapticure, el actor detalló que su diagnóstico de ELA lo ha obligado a replantearse su día a día y su relación con el entorno.

En ese sentido, Dane enfatizó que, aunque al principio supuso que caería en una profunda tristeza, se sorprendió al descubrir que su actitud no respondió al estándar que imaginaba para sí mismo.

El actor de "Grey’s Anatomy" confesó que la esclerosis lateral amiotrófica trastocó sus rutinas y redefinió sus prioridades familiares y profesionales de forma irreversible (ABC/Disney+)

“Me sorprendió agradablemente ver que no estaba hecho de esa manera, porque pensé que ese sería sin dudas mi caso”, destacó durante el panel.

La enfermedad, comúnmente conocida como “la enfermedad de Lou Gehrig”, provoca una degeneración progresiva de las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, generando parálisis y dificultades para respirar y tragar.

Eric Dane, de 53 años, explicó a medios como EW que actualmente solo conserva movilidad total en uno de sus brazos, elemento que ha impactado severamente su rutina y sus proyectos.

Pese al avance de la ELA, la estrella busca permanecer activo en su oficio. Su regreso a la actuación se concretó con una aparición en la serie Brilliant Minds, donde interpretó a Matthew, un bombero diagnosticado con la misma enfermedad.

Eric Dane señaló que encarnar a este personaje mientras experimentaba un proceso similar en la vida real supuso un reto inesperado. “Lo más difícil fue separar mi experiencia personal de la de Matthew, pero agradezco la oportunidad porque fue realmente catártica”, reconoció.

La estrella encontró inesperada fortaleza al enfrentar la ELA y decidió compartir su viaje a través de la serie "Brilliant Minds" (NBC)

En cuanto a las motivaciones para compartir públicamente su experiencia, el intérprete aseveró: “Considero que es imperativo dar a conocer mi viaje a la mayor cantidad de personas, porque ya no siento que mi vida se trate solo de mí”.

El artista admitió haber lidiado con cierta resistencia interna, señalando que, a pesar de haber llevado una existencia centrada en sus propios intereses, la magnitud del diagnóstico transformó por completo sus prioridades: “Tengo una familia en casa y son lo primordial, pero esto representa algo muy importante para mí”.

Entre los desafíos identificados por Dane resalta la necesidad de informar y sensibilizar sobre la ELA y el acceso a mejores tratamientos.

“El panorama está plagado de obstáculos y de una burocracia que complica el avance, buscamos transformar la situación para poder trabajar en soluciones concretas”, manifestó.

Además, en septiembre viajó a Washington D.C. para reunirse con autoridades legislativas y abogar por los derechos de pacientes, expresando: “Quiero estar presente para mis hijas en cada etapa de sus vidas y lucharé hasta el final”.

Eric Dane reconoció el papel de su familia en este proceso, asegurando que se convirtió en su máxima prioridad durante la lucha contra la ELA (Instagram/Rebecca Gayheart)

Ovación de diez minutos en el plató de “Brilliant Minds”

El enfoque de Dane en la serie Brilliant Minds fue objeto de reconocimiento inmediato entre sus colegas y el equipo de producción.

Según relató Michael Grassi, creador y productor ejecutivo de la serie, a USA Today, el actor recibió una ovación de diez minutos tras una de las escenas más emotivas grabadas para el capítulo del 24 de noviembre.

Grassi destacó que nunca había presenciado una reacción similar en su carrera, subrayando el impacto de la interpretación de Dane en el ambiente del set.

“Fue asombroso ver cómo la honestidad y la humanidad del actor trascendieron la ficción”, declaró el productor, recalcando que dos guionistas de la serie vivieron de cerca casos de ELA en sus familias, lo que convirtió la colaboración con Dane en algo aún más relevante.

El episodio transmitido por NBC mostró el dilema de Matthew, quien teme convertirse en una carga para sus seres queridos tras el diagnóstico. Durante la grabación, Dane compartió escenas junto a Zachary Quinto, en el papel del neurólogo que orienta al protagonista sobre las opciones de tratamiento.

Durante la grabación de "Brilliant Minds", el equipo dio a Dane una ovación de diez minutos tras una emotiva escena vinculada a su experiencia real (NBC)

La emisión de Brilliant Minds representó el primer trabajo en pantalla de Eric Dane desde que anunció su diagnóstico en abril.

El actor espera que su exposición contribuya a visibilizar la realidad de quienes viven con ELA y a promover cambios en la atención de esta patología.