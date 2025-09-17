Entretenimiento

La repentina ausencia de Eric Dane en los Emmy 2025: ¿qué dijeron los productores?

La presencia del actor había generado expectativa tras el diagnóstico de ELA que compartió meses antes

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
El esperado reencuentro de los
El esperado reencuentro de los actores de Grey’s Anatomy quedó en suspenso tras la ausencia de Dane en la gala (ABC/Disney+)

El esperado reencuentro entre Eric Dane y Jesse Williams en el escenario de los Premios Emmy 2025 nunca llegó a concretarse.

El pasado domingo, el actor — famoso por sus personajes del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy y Cal Jacobs en Euphoria— debía presentar un galardón junto a su antiguo compañero de reparto, en el marco de una breve mención al vigésimo aniversario de la exitosa serie médica.

A pesar de que su presencia había sido confirmada días antes, el actor finalmente no fue visto en la gala. Williams, en solitario, subió al escenario para anunciar al ganador en la categoría de Mejor Dirección en Serie Dramática, premio que recayó en Adam Randall por Slow Horses (Apple TV+).

¿Qué se sabe sobre el motivo de ausencia del actor? Por el mometo, la información es escasa. Jesse Collins, uno de los productores del evento, le dijo a Variety que no tenían alguna causa específica. “Solo me dijeron que no iba a poder asistir. Afortunadamente, Jesse pudo presentar solo”.

Jesse Williams presentó en solitario
Jesse Williams presentó en solitario el premio a Mejor Dirección en Serie Dramática (REUTERS/Mike Blake)

En diálogo con el mismo medio, Collins y sus colegas Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay explicaron que el plan inicial no contemplaba un homenaje formal a Grey’s Anatomy, sino una aparición sencilla. “No había un set preparado ni nada por el estilo. Solo iba a ser una celebración con los dos juntos”, explicó Rouzan-Clay.

Según los organizadores, sí les avisaron con suficiente anticipación como para descartar la referencia a la serie creada por Shonda Rhimes y reconfigurar la participación de Jesse Williams.

La batalla contra la ELA

La ausencia de Dane cobra relevancia en el contexto de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), revelado en abril de este año. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, debilitando progresivamente los músculos y carece, hasta la fecha, de cura.

En una entrevista televisiva con Diane Sawyer en junio, el actor relató los efectos de la enfermedad en su vida diaria: “Mi brazo derecho ha dejado de funcionar mientras que el izquierdo se ha ido debilitando. Siento que quizá en un par de meses tampoco tendré mi mano izquierda. Es sobrecogedor”.

Eric Dane rompió en llanto
Eric Dane rompió en llanto durante su entrevista, demostrando lo difícil que ha sido para él lidiar con la ELA (Créditos: YouTube/Good Morning America)

Pese a ello, ha asegurado que no piensa abandonar su carrera. Durante la premiere de su nueva serie, Countdown, sostuvo que se sentía bien cuando estaba en un set. “Es maravilloso tener trabajo. Amo lo que aporto y voy a seguir haciéndolo”, afirmó.

Dane también resaltó el apoyo de su familia en medio de este proceso. A pesar de los síntomas o la incertidumbre, dijo sentirse optimista. “Me siento muy bien cuando estoy trabajando. Por supuesto, ha habido algunos contratiempos, pero en general me siento bastante bien. Mi ánimo siempre es bastante optimista, y al final del día, eso es lo que importa”.

Después de la ceremonia de los Emmy, Dane reapareció a través de sus redes sociales con un mensaje contundente. En un video publicado en colaboración con I AM ALS, organización con sede en Washington D.C. que busca acelerar el desarrollo de tratamientos y la cura de la enfermedad, el actor pidió apoyo a la comunidad internacional.

“Soy Eric Dane. Actor, padre y ahora una persona que vive con ELA. Durante más de un siglo, la ELA ha sido incurable, y ya no vamos a aceptar el statu quo. Necesitamos el camino más rápido hacia una cura”, afirmó en la grabación.

Eric Dane aseguró que se
Eric Dane aseguró que se pueden salvar miles de vidas si se investiga correctamente esta enfermedad. (Instagram/Eric Dane)

El clip también reveló un aspecto de su estado actual: su habla se percibía más lenta, un síntoma habitual en la ELA. El objetivo de la campaña, explicaron desde la iniciativa, es recaudar 1.000 millones de dólares en los próximos tres años para impulsar investigaciones para el tratamiento de esta enfermedad.

Temas Relacionados

Eric DaneEmmy 2025Emmys 2025Grey's Anatomy

Últimas Noticias

El documental póstumo de Ozzy Osbourne ya tiene fecha de estreno

El film reúne a su familia y a leyendas del rock para retratar los desafíos y triunfos del cantante en sus últimos años

El documental póstumo de Ozzy

Clint Eastwood pronosticó que este popular actor será leyenda en Hollywood “dentro de 100 años”

A sus 95 años, el director de “Los imperdonables” sorprendió al elogiar a un actor que, según él, será eterno en la memoria del cine.

Clint Eastwood pronosticó que este

La desgarradora decisión de Priscilla Presley: así fue el momento en que retiró el soporte vital a su hija

El libro “Softly, as I Leave You: Life After Elvis” narra cómo vivió la angustia y el adiós a Lisa Marie Presley

La desgarradora decisión de Priscilla

Priscilla Presley reveló el doloroso momento en que desconectó a su hija Lisa Marie del soporte vital: “Su espíritu ya no estaba allí”

La matriarca de los Presley narró la difícil decisión que debió tomar. En una entrevista exclusiva para People, mostró como la fortaleza y el amor la mantuvieron unida a su familia

Priscilla Presley reveló el doloroso

La reflexión de Michael Keaton sobre la muerte de Charlie Kirk

Keaton aludió a la postura que defendía Kirk respecto a la posesión de armas de fuego

La reflexión de Michael Keaton
ÚLTIMAS NOTICIAS
Piden la captura internacional de

Piden la captura internacional de una maestra jardinera acusada de estafar a sus compañeras de trabajo para viajar a Europa

Cuánto cuesta hacerle el service oficial al auto: los precios para los modelos más accesibles del mercado

Mercados: vuelven a caer los bonos y el riesgo país alcanza los 1.220 puntos frente a un dólar cerca del techo de la banda

Marcha Universitaria, en vivo: Médicos del Garrahan llegan al Congreso en la previa de la movilización universitaria

Los 3 trucos para eliminar el moho de las paredes del baño y la cocina

INFOBAE AMÉRICA
Eisriesenwelt, la cueva de hielo

Eisriesenwelt, la cueva de hielo más grande del mundo

Arabia Saudita cerró decenas de locales nocturnos ante la presión conservadora

Un nuevo test podría detectar la tuberculosis en minutos al usar un hisopo en la lengua

Murió el viceprimer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas a los 88 años

La Policía Federal de Brasil realizó una operación anticorrupción con decenas de detenidos: uno de ellos es un ex jefe de la propia Policía

TELESHOW
La reacción de Oriana y

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: evalúan una posible operación

“La gente entiende lo que pasa”: las contundentes palabras de Julieta Novarro tras las declaraciones de Cecilia Milone

Cada vez más enamorados, Juanita Tinelli y su novio regresaron de sus vacaciones en Miami: las fotos

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina luego de agotar dos Vélez: cuándo es y cómo adquirir las entradas