La repentina ausencia de Eric Dane en los Emmy 2025: ¿qué dijeron los productores?

El esperado reencuentro de los actores de Grey’s Anatomy quedó en suspenso tras la ausencia de Dane en la gala (ABC/Disney+)

El esperado reencuentro entre Eric Dane y Jesse Williams en el escenario de los Premios Emmy 2025 nunca llegó a concretarse.

El pasado domingo, el actor — famoso por sus personajes del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy y Cal Jacobs en Euphoria— debía presentar un galardón junto a su antiguo compañero de reparto, en el marco de una breve mención al vigésimo aniversario de la exitosa serie médica.

A pesar de que su presencia había sido confirmada días antes, el actor finalmente no fue visto en la gala. Williams, en solitario, subió al escenario para anunciar al ganador en la categoría de Mejor Dirección en Serie Dramática, premio que recayó en Adam Randall por Slow Horses (Apple TV+).

¿Qué se sabe sobre el motivo de ausencia del actor? Por el mometo, la información es escasa. Jesse Collins, uno de los productores del evento, le dijo a Variety que no tenían alguna causa específica. “Solo me dijeron que no iba a poder asistir. Afortunadamente, Jesse pudo presentar solo”.

Jesse Williams presentó en solitario el premio a Mejor Dirección en Serie Dramática (REUTERS/Mike Blake)

En diálogo con el mismo medio, Collins y sus colegas Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay explicaron que el plan inicial no contemplaba un homenaje formal a Grey’s Anatomy, sino una aparición sencilla. “No había un set preparado ni nada por el estilo. Solo iba a ser una celebración con los dos juntos”, explicó Rouzan-Clay.

Según los organizadores, sí les avisaron con suficiente anticipación como para descartar la referencia a la serie creada por Shonda Rhimes y reconfigurar la participación de Jesse Williams.

La batalla contra la ELA

La ausencia de Dane cobra relevancia en el contexto de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), revelado en abril de este año. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, debilitando progresivamente los músculos y carece, hasta la fecha, de cura.

En una entrevista televisiva con Diane Sawyer en junio, el actor relató los efectos de la enfermedad en su vida diaria: “Mi brazo derecho ha dejado de funcionar mientras que el izquierdo se ha ido debilitando. Siento que quizá en un par de meses tampoco tendré mi mano izquierda. Es sobrecogedor”.

Eric Dane rompió en llanto durante su entrevista, demostrando lo difícil que ha sido para él lidiar con la ELA (Créditos: YouTube/Good Morning America)

Pese a ello, ha asegurado que no piensa abandonar su carrera. Durante la premiere de su nueva serie, Countdown, sostuvo que se sentía bien cuando estaba en un set. “Es maravilloso tener trabajo. Amo lo que aporto y voy a seguir haciéndolo”, afirmó.

Dane también resaltó el apoyo de su familia en medio de este proceso. A pesar de los síntomas o la incertidumbre, dijo sentirse optimista. “Me siento muy bien cuando estoy trabajando. Por supuesto, ha habido algunos contratiempos, pero en general me siento bastante bien. Mi ánimo siempre es bastante optimista, y al final del día, eso es lo que importa”.

Después de la ceremonia de los Emmy, Dane reapareció a través de sus redes sociales con un mensaje contundente. En un video publicado en colaboración con I AM ALS, organización con sede en Washington D.C. que busca acelerar el desarrollo de tratamientos y la cura de la enfermedad, el actor pidió apoyo a la comunidad internacional.

“Soy Eric Dane. Actor, padre y ahora una persona que vive con ELA. Durante más de un siglo, la ELA ha sido incurable, y ya no vamos a aceptar el statu quo. Necesitamos el camino más rápido hacia una cura”, afirmó en la grabación.

Eric Dane aseguró que se pueden salvar miles de vidas si se investiga correctamente esta enfermedad. (Instagram/Eric Dane)

El clip también reveló un aspecto de su estado actual: su habla se percibía más lenta, un síntoma habitual en la ELA. El objetivo de la campaña, explicaron desde la iniciativa, es recaudar 1.000 millones de dólares en los próximos tres años para impulsar investigaciones para el tratamiento de esta enfermedad.