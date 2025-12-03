“El que piense que envejecer es vivir menos está muy equivocado”: Demi Moore reflexionó sobre el paso del tiempo

Demi Moore desafía los prejuicios sobre el envejecimiento y reivindica la plenitud en la madurez (REUTERS/Lisi Niesner)

Demi Moore, la actriz emblemática estadounidense, recientemente cumplió 63 años y aprovechó esta fecha para desafiar los prejuicios más arraigados sobre el envejecimiento.

En entrevistas recientes, citadas por Vanity Fair España, la actriz propuso mirar el paso del tiempo no como una renuncia, sino como una extensión de oportunidades, autoconocimiento y libertad. Su planteo interpela a mujeres de su generación, y a toda una industria que durante décadas presentó la juventud como principal valor.

El peso de la autocrítica y la transformación personal

Moore reconoció que durante décadas vivió bajo exigencias muy estrictas, tanto personales como impuestas por el entorno profesional. En su juventud y adultez temprana, la autocrítica era una constante, alimentada por estándares externos y dificultades para aceptar el propio proceso de envejecimiento.

Demi Moore attends the fifth annual Academy Museum Gala in Los Angeles, California, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

“A los 20 y a los 30 años a menudo encontraba cosas de mí misma que no eran suficientemente buenas”, recordó la actriz acerca de aquellos años marcados por la autoexigencia y la inseguridad.

Este enfoque, sin embargo, cambió con el tiempo. Tras atravesar múltiples experiencias en el ámbito personal y laboral, Moore inició un proceso de revisión interna que la llevó a una postura mucho más constructiva respecto a su propia imagen y a sus logros.

“Me siento en un momento maravilloso de mi vida”, reveló al destacar que valora aspectos mucho más profundos que la apariencia física. De esta manera, la actriz marcó distancia de la idea de que el atractivo y la relevancia van de la mano de la juventud.

Plenitud desde la independencia y la autenticidad

Moore comparte su proceso de autoaceptación y cómo aprendió a valorar su esencia más allá de la apariencia física

Con sus hijas ya adultas y una carrera consolidada, Moore reconoce que la independencia y la autonomía definen esta nueva etapa. “Tengo una independencia y una autonomía que nunca había tenido”, aseguró en declaraciones recientes.

La actriz sostiene que el presente le permite descubrir intereses, explorar proyectos y tomar decisiones genuinas, sin la presión de satisfacer expectativas ajenas.

Aceptación de los cambios y resignificación

La reflexión de Moore abarca tanto lo físico como lo emocional. Reconoce que, aunque existen aspectos de su vida y de su cuerpo que habría preferido que fueran diferentes, se concentra en la totalidad de su persona y en todo lo que construyó.

FILE PHOTO: Actress Demi Moore, star of the new film "G.I. Jane", arrives for the film's premiere with husband Bruce Willis August 6 1997 in Los Angeles./File Photo

“Cuando me miro veo la plenitud de lo que soy, no solo la imagen exterior”, afirmó, destacando la importancia de reconciliarse con el propio trayecto vital y dejar atrás el perfeccionismo o el enfoque en lo superficial.

Además, la actriz sostiene que envejecer con aceptación puede ser fuente de alegría. Defiende la idea de una madurez donde la seguridad y la tranquilidad reemplazan la autoexigencia y el temor al juicio externo. “Mi relación con el paso del tiempo ahora es mucho más como una aceptación alegre”, explicó.

Derribar estigmas: la edad y el valor social

El desafío a los estigmas tampoco es menor. Moore subraya que la presión vinculada a la edad afecta sobre todo a las mujeres, quienes aún reciben mensajes que asocian lo valioso a la juventud y la belleza convencional.

(Instagram/@demimoore)

Su testimonio es claro: la edad no debe ser vista como una pérdida, sino como un espacio de autonomía, aprendizaje y autodefinición. “Quien piense que envejecer significa vivir menos está tristemente equivocado”, sentenció la actriz, resumiendo el espíritu de su mensaje.

Moore utiliza su proyección pública para abrir el debate sobre la madurez, alentando a otras mujeres a romper el silencio que rodea el envejecimiento y a mirarse con más benevolencia y admiración.

Al compartir su historia, inspira a las nuevas generaciones a vivir el paso del tiempo con autenticidad, libertad y agradecimiento, demostrando que cada año suma y da acceso a formas más completas de autoconocimiento y satisfacción.