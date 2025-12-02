Famke Janssen celebra tres décadas de “GoldenEye” y se reinventa gracias al exitoso lanzamiento de su serie en streaming

Famke Janssen celebra 30 años de su debut en "James Bond" y reivindica el impacto de Xenia Onatopp en el cine (GoldenEye/Eon Productions)

Famke Janssen, recordada por su papel como Xenia Onatopp en “GoldenEye”, celebra tres décadas desde su debut en la saga James Bond y se reinventa como protagonista y productora ejecutiva de Amsterdam Empire, la nueva serie neerlandesa de Netflix.

En una entrevista exclusiva con Esquire, la actriz de 61 años reflexionó sobre su trayectoria, el impacto de su personaje en el cine y su visión sobre el empoderamiento femenino en la industria audiovisual.

Legado de Xenia Onatopp y “GoldenEye”

Al rememorar su llegada al universo Bond, Janssen relató: “Fue una oportunidad increíble y me abrió muchas puertas. Era bastante temprano en mi carrera. Había hecho algunas películas para televisión, pero nada de esa magnitud. Realmente me puso en el centro de atención de una manera en la que no había estado como actriz”.

La actriz reflexionó sobre la longevidad en la industria y defiende la conversación sobre una James Bond mujer (AFP)

Aunque provenía del modelaje y estaba acostumbrada a la exposición, el salto a una franquicia tan emblemática resultó desafiante. “Había pasado mucho tiempo sin una película de Bond y Pierce (Brosnan) era el primero en reiniciar la serie. Todas las miradas estaban puestas en la franquicia. Así que trabajé muy duro para que ese personaje fuera lo más memorable posible”, detalló a Esquire.

Sobre el personaje de Xenia Onatopp, la actriz subrayó su intención de romper moldes: “En ese momento, era muy consciente de los estereotipos que venían con ser mujer en una película de Bond. Vi todas esas películas antiguas para ver cómo se habían retratado los personajes anteriores. Como mujer fuerte que creció en un hogar lleno de mujeres, me criaron para creer que somos iguales y que debemos luchar por las cosas”.

En retrospectiva, la intérprete reconoció: “Ahora, mirando atrás, es bastante valiente que, siendo una actriz joven con muy poca experiencia en una franquicia tan grande, me atreviera a tomar esos riesgos. Estoy orgullosa de eso”.

Janssen destacó el empoderamiento femenino y la importancia de romper estereotipos en la franquicia James Bond (Allstar/Eon Productions)

Evolución profesional tras Bond

Tras el éxito de “GoldenEye”, decidió no encasillarse en el arquetipo de “chica Bond” y buscó nuevos horizontes. “Podría haber seguido explotando la fama de Onatopp y repetir el papel de chica Bond, pero quería más”, afirmó.

Su carrera la llevó a interpretar a Jean Grey en la trilogía de X-Men, a participar en la saga “Taken” junto a Liam Neeson y a debutar como directora con Bringing Up Bobby en 2011. Con respecto a esto, aseguró: “He ganado mi lugar ahora”, resaltando la diversidad de proyectos que asumió con los años.

Amsterdam Empire: conquista de Netflix

El mes pasado, estrenó su primera serie en neerlandés, Amsterdam Empire, una producción de Netflix en la que no solo encarna a la protagonista, Betty Jonker, sino que también ejerce como productora ejecutiva. “El hecho de que siga aquí después de todos estos años—y habiendo hecho ochenta proyectos a estas alturas de mi vida—pensé, debería poder ser productora ejecutiva en un proyecto”, explicó.

La actriz neerlandesa asume el liderazgo creativo como protagonista y productora ejecutiva de la serie Amsterdam Empire en Netflix (Netflix)

La actriz destaca que su implicación fue más allá de la actuación: “Me gustaba el personaje, pero quería tener más voz en su recorrido, en el desarrollo del personaje y en el guion. Incluso terminé diseñando mis propios vestuarios”.

Sobre el reto de interpretar a una exestrella del pop de los años 90, Janssen compartió: “Tuve que aprender a bailar y cantar para el papel, lo cual me resultó fácil. Me siento increíblemente joven y tengo muchísima energía. Siento que, de alguna manera, todos somos atemporales”.

La experiencia de grabar un videoclip para la serie resultó especialmente emotiva: “Fue una de las mejores experiencias de mi vida. No fue una tarea fácil, porque el personaje se supone que es al menos veinte años más joven que en el presente”.

Sobre aquella experiencia, detalló: “El día que filmamos el videoclip, que fue dos o tres días después de mi cumpleaños, lloré al final—lágrimas de alegría y tristeza al mismo tiempo—porque había sido una experiencia tan hermosa”.

Empoderamiento femenino y longevidad en la industria

Famke Janssen compartió anécdotas de rodaje, como la lesión sufrida durante una escena de pelea en GoldenEye (Allstar/Eon Productions)

Entre diversos aspectos, reflexionó sobre el papel de la mujer en la industria y la percepción de la edad: “La edad no es algo en lo que piense, porque me siento increíblemente joven. Betty es una bola de energía con mucho potencial, como un misil. Si no se dirige en la dirección correcta, puede ser muy destructiva. Pero si lo canaliza hacia algo bueno, puede ser una fuerza imparable. Reconozco un poco de eso en mí misma también”.

La actriz europea también se pronunció sobre la posibilidad de una James Bond femenina: “Me alegra que esa conversación finalmente esté ocurriendo. Siempre lo he dicho. Lo he defendido desde que aparecí en GoldenEye. Es una franquicia que lleva sesenta años. Se han reinventado muchas veces”.

Sobre esto mismo, añadió: “Me encantaría ver una película de Bond con una Bond mujer. Sería absolutamente increíble. Imagino que muchas mujeres sentirían lo mismo y, probablemente, también muchos hombres”.

Anécdotas y aprendizajes personales

La trayectoria de Janssen inspira a nuevas generaciones al demostrar que la reinvención y la valentía son claves en el éxito profesional (MPP/Starface Photo)

La entrega física y emocional de Janssen en sus papeles dejó huellas, como relató al recordar el rodaje de “GoldenEye”: “En esa escena de pelea, acolcharon las paredes. Como Pierce (Brosnan) me lanzaba contra la pared muchas veces, era muy cuidadoso conmigo. Pensé: ‘Va a ser difícil actuar esa pelea si no me lanza de verdad contra la pared’. Así que le dije: ‘Pierce, las paredes están acolchadas. Lánzame de verdad’. Entonces, terminé con una costilla rota”.

No fue la única vez que sufrió una lesión y compartió: “También me rompí una costilla durante Hansel y Gretel: Cazadores de brujas. Cuando te entregas por completo a tus personajes y estás dispuesta a asumir riesgos y hacer acrobacias, eso puede pasar—y lo acepto”.

“Así he vivido toda mi vida. Hago cosas antes de saber si estoy lista para hacerlas. Me lanzo de cabeza y veo si sobrevivo y salgo bien del otro lado”, confesó sobre la filosofía que guía su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Famke Janssen demostró que la reinvención y la valentía pueden marcar la diferencia en cualquier etapa profesional. Su recorrido, desde el mito de Xenia Onatopp hasta su liderazgo creativo en Netflix, la consolida como referente para nuevas generaciones.