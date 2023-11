Famke Janssen y su carrera multifacética: De Marvel al cine de terror

Encierro (Créditos: Netflix)

Famke Janssen, originaria de los Países Bajos, se convirtió en una figura destacada en Hollywood gracias a su presencia magnética en pantalla. Aunque es conocida por su papel como Jean Grey en la franquicia X-Men, su carrera es mucho más amplia y diversa de lo que podrías imaginar. Desde su papel en Aulas Peligrosas (The Faculty, 1998), dirigida por Robert Rodriguez hasta su participación en la aclamada serie sobre operaciones estéticas Nip/Tuck, Janssen ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa.

Su papel en X-Men (2000) la introdujo en el universo de Marvel, donde interpretó a Jean Grey, una de las mutantes con poderes psíquicos más importantes. Su actuación dejó una impresión imborrable en los fanáticos de los cómics y la convirtió en una parte fundamental de la saga. Además, su regreso en X-Men II (2003) amplió aún más su impacto en la franquicia, y ya para la tercera parte X-Men: La batalla final (X-Men: The Last Stand, 2006) recayó casi todo el protagonismo en ella como villana.

Pero Janssen no se detuvo en el mundo de los superhéroes. Exploró el género del cine de terror con su papel en La residencia del mal (House on Haunted Hill, 1999), donde desencadenó escalofríos como una intrépida periodista atrapada en una mansión embrujada. Su capacidad para transmitir miedo y tensión la convirtió en una actriz respetada en el género. También protagonizó, como ya mencionamos, Aulas Peligrosas, una película de ciencia ficción y horror adolescente que ha ganado un estatus de culto, en donde un grupo de jóvenes enfrentan una invasión extraterrestre.

En su papel como villana en 007: GoldenEye (1995), la primera película de James Bond después de la Guerra Fría, Janssen demostró su versatilidad al interpretar a la peligrosa Xenia Onatopp. Su actuación intensa y su carisma en pantalla la destacaron entre las chicas Bond más memorables. Además, participó en Apuesta final (Rounders, 1998), una película sobre el mundo del póker que ha sido apreciada por los fanáticos del género, con Edward Norton y Matt Damon.

La actriz también dejó su huella en la televisión con su papel en la serie de suspenso How to Get Away with Murder (2015). Su participación en varios episodios revivió el amor catódico que ya había conseguido Janssen al interpretar a Ava Moore en Nip/Tuck (2003), con un personaje complejo y carismático que la convirtió en un ícono de la televisión. Como así también en la serie de terror Hemlock Grove (2013), con su personaje de Olivia Godfrey.

La carrera multifacética de Famke Janssen, que abarca desde los superhéroes de Marvel hasta el aterrador mundo del cine de terror, es un testimonio de su talento y versatilidad. Hoy con proyectos tan diversos como Encierro (Locked In, 2023) o Los Caballeros Del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio (Knights of the Zodiac, 2023), sigue demostrando su capacidad camaleónica.