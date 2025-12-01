Winona Ryder desafió los estereotipos de Hollywood: “Yo era la chica rara a finales de los 80”

La actriz vinculó su experiencia personal con la interpretación de Joyce Byers en "Stranger Things" y el impacto del fandom (Netflix)

Consolidada como una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense, que tuvo un resurgir gracias a su destacado papel en Stranger Things, Winona Ryder rememoró durante una entrevista con Interview Magazine sus primeros años en Hollywood.

Desde Los Ángeles, la actriz compartió recuerdos de una industria dominada por la cultura masculina, su pasión por el cine y la literatura, y la manera en que su espontaneidad marcó su trayectoria. A través de una conversación íntima, abordó los desafíos de crecer bajo el escrutinio público, la evolución de los roles femeninos y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo en un entorno cambiante.

Inicios en Hollywood y autopercepción

“Si miras la cultura de los 80, las películas que triunfaban eran Rambo. No era amable con personas como yo. Yo era la chica rara a finales de los 80. Fue bastante brutal. Había mucho testosterona. Fue la década en la que me volví muy activa políticamente: me uní a Amnistía Internacional, Artists United Against Apartheid”, relató.

La intérprete de 54 años recordó cómo la industria no favorecía a quienes se salían de la norma y cómo su activismo social se entrelazó con su carrera desde el principio.

Winona Ryder desafía los estereotipos de Hollywood y reivindica el valor de la diferencia en la industria del cine (REUTERS)

Al evocar su adolescencia, Ryder subrayó la presión de encajar en un entorno que no celebraba la diferencia: “Creo que estamos programadas como chicas para pensar que hay algo mal en nosotras porque estamos saltando de un lado a otro. Pero luego llega un momento en el que te das cuenta: ‘Oh, solo somos humanas y tenemos pensamientos contradictorios’”.

Relación con el cine y directores icónicos

La conversación con Interview Magazine permitió a Ryder repasar su vínculo con directores legendarios y su amor por el cine clásico. “Estoy obsesionada con las películas de John Sayles, y siempre lo he estado. Matewan, Lone Star y Passion Fish. Descubrí esas películas en mi adolescencia. Recuerdo especialmente Matewan porque era una película bellamente filmada y devastadora", explicó.

Sobre su experiencia con Martin Scorsese, la actriz compartió: “Recuerdo que, cuando hacía La edad de la inocencia, escribí en mi diario sobre una conversación con Marty. Me dijo que siempre es un personaje en cada una de sus películas”.

También evocó su trabajo con Tim Burton: “No mira desde el video village. Está ahí mismo, y todo le importa de verdad. La gente habla de su estética, pero tiene mucho corazón. Las conversaciones que tenemos son profundas, sobre el amor y la pérdida”.

La actriz rememoró anécdotas con Arthur Miller durante el rodaje de The Crucible: “El día que rodamos la escena en la que corremos al agua y él dice: ‘¡Estás derribando el cielo y levantando a una prostituta!’, me senté junto a Miller y me puse a la defensiva. Le pregunté por qué la llamaba así, y él me explicó que era una línea, que así era la sociedad de entonces. Siempre me impactó que Abigail fuera llamada prostituta”.

La intérprete reflexionó sobre el edadismo y la transformación de los roles femeninos en el cine estadounidense (The Crucible)

Reflexiones sobre la industria con el paso del tiempo

Ryder abordó con franqueza la presión de la edad y la transformación de la industria cinematográfica. “He escuchado toda mi vida que las mujeres dejan de trabajar cuando se convierten en madres. Recuerdo encontrarme con algunas de mis actrices favoritas cuando tenían cuarenta años y decían: ‘La cosa está bastante mal. Me han ofrecido un papel de bruja’, antes de que las brujas fueran cool. Eso siempre ha estado presente”, afirmó.

A su vez reflexionó sobre el impacto de la tecnología y las redes sociales: “No se parece en nada a lo que yo viví, porque lo han cambiado todo. Esta ha sido mi primera experiencia con lo que llaman fandom, y es interesante y un poco desorientador. Sinceramente, fue un alivio dar un paso atrás. No todo el mundo quiere vivir así”.

Entre otros aspectos, apuntó contra el edadismo: “Cuando era joven, odiaba que hablaran de mi edad. Paso mucho tiempo escribiendo sobre lo limitado que es la edad como categoría para entender a las personas o las experiencias. Es una batalla de proyecciones y alucinaciones”.

El activismo social y la literatura marcaron el camino artístico de Winona Ryder desde sus primeros pasos en Hollywood (REUTERS)

Experiencias personales y activismo

La artista relató cómo una tragedia personal influyó en su carrera y activismo: “Cuando tenía poco más de veinte años, una chica de mi ciudad natal, Polly Klaas, fue secuestrada. Conocía a su familia. Estuvo desaparecida dos meses y, trágicamente, fue asesinada”.

Sobre aquel acontecimiento detalló: “Hice todo lo que pude para ayudar a su familia, para mantener el caso en las noticias. Ella quería ser actriz y su libro favorito era Mujercitas, así que esa fue una gran razón por la que hice esa película y se la dediqué”.

Además compartió cómo su experiencia personal marcó su interpretación de Joyce Byers en Stranger Things: “Me asustó mucho, porque quería que supieran lo serio que es eso, que no puedes usar desapariciones como herramienta para avanzar en la trama”.

“Hablé con el padre de Polly, y gran parte de mi actuación en la primera temporada estuvo conectada con él. Trabajé muy duro esa temporada, y luego la serie despegó de una manera en la que nunca había estado involucrada”, reveló.

Winona Ryder relató cómo la tragedia de Polly Klaas en su pueblo, impulsó su activismo y su intensa representación en la primer temporada de Stranger Things (Netflix)

Percepción actual y autenticidad

En la parte final de la entrevista con Interview Magazine, Winona Ryder reflexionó sobre la fama, la vulnerabilidad y la autenticidad: “Cuando piensas en tu alma, quieres que sea libre e indefinida. Me han descrito como un espíritu libre muchas veces, pero no piensas en tu alma como algo que tenga límites. He intentado mantenerme abierta para seguir siendo conmovida”.

La actriz subrayó la importancia de proteger la sensibilidad y de mantener la apertura ante la vida, a pesar de las etiquetas y las expectativas externas. Su testimonio transmitió la convicción de que los valores que sostiene siguen siendo su brújula, tanto en la pantalla como fuera de ella.