Britney Spears reapareció en Instagram con un sentido mensaje sobre su “sufrimiento”

Britney Spears se sinceró sobre la tristeza que siente en su regreso a Instagram. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Britney Spears inició el cierre del año con una mirada íntima hacia su propio proceso emocional.

La estrella del pop, de 43 años, reapareció en Instagram el pasado 7 de noviembre y, días después, compartió un mensaje extenso —luego editado— en el que habló sobre la importancia de escuchar a la “niña interior”, aprender de los momentos difíciles y encontrar belleza incluso en el dolor.

El texto acompañó un video en el que se le ve bailando al ritmo de “Send My Love (To Your New Lover)”, de Adele, mientras sincroniza con versos como: “Tenemos que dejar ir a todos nuestros fantasmas / Ambos sabemos que ya no somos niños.”

Britney Spears regresó a Instagram con una reflexión sobre su sufrimiento. (Instagram/Britney Spears )

“No he encontrado mi vestido de fiesta para este año. Reflexionar es bueno para el alma. A veces cuando ocurren cosas difíciles, de ellas pueden surgir cosas buenas y aprendemos. Aprendí que una expresión real, con emoción, habla en gran medida por todos nosotros”, expresó.

En una segunda parte del mensaje, la cantante profundizó sobre la fragilidad emocional y la relevancia de mantener viva la parte más sensible de uno mismo.

“Llámalo infantil, tonto, molesto. Crecemos para convertirnos en mujeres, pero ¿te atreves a conservar la parte más sensible del alma y permitirle rebelarse? La niña interior debe hablar en los momentos más vulnerables”, reflexionó.

Britney Spears reflexionó sobre la tristeza y el dolor. (EFE/CHRISTIAN LILIENDAHL)

Britney Spears también abordó sentimientos de pérdida, con una reflexión que muchos interpretaron como un guiño al título de su exitosa autobiografía, The Woman in Me.

“La tristeza y la oscuridad sobreviven para ayudarnos a comprender lo que es perder a alguien, y lo que es el dolor y el sufrimiento. A veces, a través del padecimiento, la fealdad y el sacrificio, pueden manifestarse cosas extremadamente raras y hermosas que se comparten”, escribió.

Sin embargo, al día siguiente, el 30 de noviembre, la artista decidió editar drásticamente el mensaje, reduciéndolo a una sola idea más simple: “Me sentí bonita con ese traje de baño, tengo que encontrar esos zapatos Mary Jane”.

Britney Spears editó su mensaje en Instagram. (Instagram/Britney Spears )

La edición llamó la atención de sus fans, quienes han seguido de cerca la actividad de la artista en redes sociales, especialmente después de que desactivara su cuenta el pasado 2 de noviembre en medio de un conflicto público con su exesposo, Kevin Federline.

Federline publicó recientemente su libro You Thought You Knew, lo que desató una nueva ola de atención mediática hacia Britney Spears.

La cantante había levantado preocupación entre algunos seguidores por compartir videos de baile y desactivar los comentarios en publicaciones con mensajes crípticos relacionados con sus hijos Jayden James, de 19 años, y Sean Preston, de 20 años.

El 14 de octubre, un representante de la artista respondió a las alegaciones incluidas en el libro de Federline.

Britney Spears está enfocada en el bienestar de sus hijos. (Instagram)

“Con las noticias que están saliendo del libro de Kevin, una vez más él y otros están lucrando con ella y, tristemente, esto ocurre justo después de que terminara la manutención infantil con Kevin”, señaló en un comunicado a PEOPLE.

Y añadió: “A ella solo le importan sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y su bienestar en medio de este sensacionalismo. Ella detalló su camino en su autobiografía”.