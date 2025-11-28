La actriz Ruth Codd anuncia su recuperación tras una segunda amputación de su pierna

La historia médica de Ruth Codd incluye años de cirugías y dolor crónico tras una lesión jugando fútbol en su adolescencia (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz irlandesa Ruth Codd, conocida por su participación en The Celebrity Traitors y en diversas series de Netflix, reveló que se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a una segunda amputación de pierna. La intérprete, de 29 años, dio a conocer la noticia mediante un video en TikTok, donde detalló el procedimiento y presentó su nueva silla de ruedas, a la que llamó con humor “Fat Tony”, informó The Guardian.

En el video, Codd explicó que la intervención consistió en una amputación por debajo de la rodilla, y debido a esto, ahora graba sus contenidos en la casa de sus padres en Irlanda, ya que no puede acceder a la habitación del piso superior donde solía filmar.

Un camino marcado por la resiliencia

La historia médica de Ruth Codd está vinculada a una lesión durante su adolescencia mientras jugaba fútbol, evento que desencadenó años de cirugías y dolor crónico. Hace seis años, se sometió a su primera amputación. En 2021, los médicos le amputaron todos los dedos del pie, una consecuencia del uso prolongado de muletas durante ocho años.

La intérprete de The Midnight Club y The Fall of the House of Usher se consolida como referente en redes sociales sobre discapacidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Me dijeron que mi pie nunca iba a mejorar”, recordó Codd en una entrevista reciente citada por The Guardian, señalando que el deterioro de las articulaciones, provocado por la utilización de muletas, hizo imposible cualquier otra alternativa médica.

En relación con su recuperación actual, la actriz detalló que deberá esperar al menos un mes para que la extremidad cicatrice y así poder recibir una prótesis. Durante este periodo, depende de la silla de ruedas presentada en su video, a la que se refirió como su “nuevo vehículo”, mostrando la actitud positiva y desafiante con la que enfrenta los retos de su rehabilitación.

Trayectoria y activismo en redes sociales

En el ámbito profesional, Codd destacó en la televisión y plataformas digitales. Su popularidad creció durante la pandemia de COVID-19, cuando comenzó a publicar videos divertidos y contenidos sobre la discapacidad en TikTok. Más adelante, consolidó su carrera como actriz con papeles en las series de terror de Netflix The Midnight Club y The Fall of the House of Usher.

Antes de alcanzar notoriedad en TikTok y luego en Netflix, Codd trabajó como peluquera y maquilladora en su ciudad natal, Wexford. Durante años combinó sus empleos con tratamientos de rehabilitación y períodos de movilidad reducida, una experiencia que marcó su sentido del humor, su forma de narrar la discapacidad y su deseo de construir una comunidad digital basada en la honestidad y la inclusión.

La popularidad de Ruth Codd creció durante la pandemia gracias a sus contenidos sobre discapacidad y humor en TikTok (@ruthcodd/Instagram)

Este año, participó en la primera temporada de The Celebrity Traitors, donde fue eliminada en el cuarto episodio, tras descubrir correctamente a Jonathan Ross como uno de los traidores, según relató The Guardian.

Más allá de su trabajo como actriz, Codd se convirtió en una voz activa en redes sociales, compartiendo su experiencia e impulsando la visibilización de la discapacidad y el fomento de la inclusión. Su presencia en TikTok ha servido como plataforma donde expone su sentido del humor y resiliencia, motivando a otros desde su vivencia.

La actitud optimista y desafiante de Ruth Codd resalta que su nueva situación no limita sus aspiraciones. Su mención reciente a los Juegos Paralímpicos de 2026 en redes sociales demuestra la determinación con la que enfrenta el futuro y su deseo de inspirar a otros a partir de su experiencia.