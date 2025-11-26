Daniel Radcliffe revela el único chiste de “Harry Potter” que todavía le hace reír

Daniel Radcliffe comentó en el programa de Seth Meyers el chiste relacionado con Lord Voldemort que lo hizo reír durante una conversación detrás de cámaras. REUTERS/Tom Nicholson

Daniel Radcliffe, el actor que encarnó a Harry Potter desde los 11 años, confesó recientemente que es muy difícil que un chiste relacionado con la saga le cause gracia.

Después de más de dos décadas conviviendo con bromas, referencias y comentarios sobre el universo creado por J.K. Rowling, el actor explicó la razón de ello.

“No porque sean chistes malos, ¡simplemente porque los he escuchado todos! Tiene que ser muy bueno para hacerme reír”, contó este lunes en el programa Late Night with Seth Meyers

Según recordó, la broma en cuestión surgió durante una conversación previa con el equipo de producción del show cuando fue invitado a una edición anterior.

El actor explicó que mantiene en privado la identidad de su hijo nacido en 2023 y que no revela su nombre en entrevistas ni apariciones públicas. REUTERS/Eduardo Munoz

Para contexto, Radcliffe explicó que nunca menciona públicamente el nombre de su hijo y que prefiere mantenerlo completamente fuera de los medios.

Meyers recordó que al conversar con los productores detrás del escenario, preguntó cuántos años tenía el niño.

“Y me respondieron: ‘Tiene dos años, pero Daniel nunca dice su nombre en público’”, contó el presentador.

Fue entonces cuando uno de los productores del programa, Kevin Miller, intervino con una ocurrencia que desató la carcajada del actor en plena reunión.

“Y mi productor Kevin Miller preguntó: ‘¿Su nombre es Voldemort?’”, relató Meyers entre risas. La referencia funcionó perfectamente, ya que dentro de la saga el villano principal recibe el apodo de “El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado”, una broma que juega directamente con la decisión del actor de proteger el anonimato de su hijo.

Radcliffe no dudó en celebrar el ingenio: “Es realmente bueno. Es un chiste muy bueno”, comentó todavía riéndose en la entrevista. Meyers remató señalando: “Obviamente, tú eres el público para ese tipo de humor”.

Reencuentro con sus compañeros de musical

Seth Meyers relató cómo surgió la broma sobre “El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado” cuando conversaba con productores sobre la pregunta que haría en el programa. REUTERS/Brendan Mcdermid

Durante el mismo programa, Radcliffe estuvo acompañado por Jonathan Groff y Lindsay Mendez, sus coprotagonistas del musical Merrily We Roll Along, obra cuya grabación en vivo llegará a los cines el próximo mes. La producción fue filmada frente al público durante su temporada teatral del año pasado y ahora se prepara para su estreno en pantalla grande.

Mendez comentó que, durante la premiere, Radcliffe no quiso verse a sí mismo y se quedó encogido en su asiento.

El actor confirmó que siempre le resulta incómodo observar su propio trabajo: “Empecé a verlo y pensé: ‘¡Dios mío!’. Pero luego vi a estos chicos y pensé: ‘¡Qué bien!’”.

En tono de broma, añadió: “Si pudieran hacer un corte de todo lo que he hecho sin mí, me encantaría verlo”.

La conversación también dio pie a una broma del presentador sobre su papel más icónico: “Dicen que las películas de Potter no son tan buenas sin Potter”. Radcliffe respondió con humildad: “La verdad es que no estoy de acuerdo. Creo que hay mucha gente haciendo un trabajo realmente bueno”.

La nueva adaptación de Harry Potter y su distancia con J.K. Rowling

Radcliffe participó en la entrevista junto a Jonathan Groff y Lindsay Mendez para promocionar la versión filmada del musical Merrily We Roll Along. (Créditos: Captura de video. AP)

Es de público conocimiento que existe una próxima adaptación televisiva de la saga de magia, esta vez a cargo de HBO, cuyo estreno está previsto para 2027.

La serie contará con Dominic McLaughlin en el papel del joven mago. Aunque Daniel Radcliffe ha dejado claro que no planea participar en la producción, sí le hizo sentir su apoyo al elenco más joven.

Su distanciamiento responde en parte a sus desacuerdos públicos con la autora J.K. Rowling respecto a sus comentarios sobre la identidad y los derechos de las personas transgénero, tema que ha generado un amplio debate internacional. No obstante, Radcliffe reveló recientemente a Good Morning America que le escribió una carta personal a McLaughlin para expresarle ánimo en la tarea que tiene en sus manos.

“Solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que la pases genial, incluso mejor que yo. Yo la pasé genial, pero espero que la pases aún mejor’”, declaró. El joven actor respondió con un mensaje que Radcliffe definió como “muy dulce”.

“Veo estas fotos de él y los otros niños y me dan ganas de abrazarlos. Parecen tan pequeños. Los miro y digo: ‘Ay, qué locura que haya hecho eso’. Pero también es increíblemente tierno y espero que se lo estén pasando genial”, concluyó.