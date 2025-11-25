El revelador documental de Netflix sobre Sean ‘Diddy’ Combs anuncia su fecha de estreno

“Sean Combs: Ajuste de cuentas” es una docuserie de cuatro episodios, producida por Curtis “50 Cent” Jackson y dirigida por Alexandria Stapleton, que explora la controvertida vida del magnate mediático y figura musical.

La polémica vida de Sean ‘Diddy’ Combs será examinada en un revelador documental de Netflix que llegará a streaming este 2 de diciembre. La producción ha sido titulada Sean Combs: Ajuste de cuentas y consta de cuatro episodios sobre el ascenso y caída del magnate del hip-hop que actualmente cumple condena en una prisión de New Jersey.

Con la dirección de la cineasta ganadora del Emmy Alexandria Stapleton y la producción ejecutiva de Curtis “50 Cent” Jackson —también ganador del Emmy y del Grammy—, este título se presenta como un “retrato exhaustivo” del controvertido artista cuyo legado musical quedó eclipsado por sus escándalos legales.

El primer teaser de la docuserie se reveló en redes este martes 25 de noviembre. Según los datos compartidos por Tudum, The Reckoning (su título en inglés) parte desde los inicios de Combs como director de talentos en Uptown Records hasta la fundación de Bad Boy Entertainment en 1993, sello con el que impulsó las carreras de artistas icónicos como The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Jodeci y Danity Kane.

El documental combina entrevistas exclusivas, material nunca antes visto y testimonios de exempleados, amigos de la infancia, artistas y colaboradores del círculo íntimo del productor. Entre las voces destacadas se encuentra la del exrapero de Bad Boy, Mark Curry, cuya declaración también aparece en el teaser oficial.

Imagen promocional de Sean Combs: The Reckoning, el documental de cuatro partes (Créditos: Netflix)

Con estas perspectivas, la directora reconstruye la expansión de un imperio musical; y además saca a flote el lado oscuro que se ocultaba bajo la superficie.

Ese quiebre comenzó a hacerse público tras la denuncia presentada en 2023 por la cantante Casandra “Cassie” Ventura, expareja de Combs, hecho que desencadenó una ola de nuevas acusaciones, investigaciones y demandas.

“Esto no es solo la historia de Sean Combs o de Cassie, ni solo la historia de las víctimas y las acusaciones en su contra. Es un espejo sobre nosotros como público y cómo colocamos a nuestras celebridades en pedestales tan altos. Espero que [esta docuserie] sea un llamado de atención sobre cómo idolatramos a las personas”, declaró la cineasta Stapleton a Tudum.

El documental incluye entrevistas exclusivas con exempleados, artistas y colaboradores del círculo cercano de Combs (REUTERS/Eric Gaillard)

Reportes previos informaron que la investigación para este proyecto comenzó en diciembre de 2023, cuando Combs enfrentaba ya múltiples demandas. Durante ese proceso, tanto Stapleton como Jackson insistieron en que querían presentar una narrativa compleja, profunda y equilibrada.

“Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de dar voz a quienes no la tienen… Las acciones de Combs no deben eclipsar las contribuciones más amplias de la cultura hip-hop”, señalaron en una entrevista con Variety en 2024.

El rol de 50 Cent

Curtis “50 Cent” Jackson, productor ejecutivo de la serie a través de G-Unit Film & Television, ha sido durante años uno de los críticos públicos más persistentes de Combs. Su rivalidad se remonta a décadas atrás, pero se intensificó entre 2023 y 2024, cuando comenzaron a acumularse nuevas acusaciones contra el fundador de Bad Boy.

“He estado comprometido con contar historias reales durante años. Estoy agradecido con quienes confiaron en nosotros y nos dieron sus testimonios. Y estoy orgulloso de tener a Alexandria Stapleton dirigiendo este trabajo importante”, dijo en declaraciones a Tudum.

En reportes previos se había informado que los ingresos del documental serían destinados a apoyar a víctimas de agresión sexual.

50 Cent ha cuestionado públicamente a Diddy en múltiples ocasiones, postura que influyó en la construcción narrativa de la docuserie (REUTERS)

El lanzamiento de esta docuserie coincide con un momento crítico en la vida del artista.

Tras ser arrestado en septiembre de 2024, Combs enfrentó un juicio federal por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y violaciones a la Ley Mann. El proceso culminó con un veredicto dividido: fue absuelto de los cargos más graves, pero condenado por dos cargos de transporte con fines de prostitución.

Este año, un tribunal de Nueva York lo sentenció a 50 meses de prisión. Desde entonces, Sean Combs se encuentra cumpliendo condena en una institución federal en Nueva Jersey, donde permanece mientras apela tanto la sentencia como la condena.