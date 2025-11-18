Investigan a Sean “Diddy” Combs por nueva denuncia de abuso sexual en Los Ángeles

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles abrió una investigación tras recibir una denuncia reciente de agresión sexual que involucra al productor musical Sean "Diddy" Combs (REUTERS/Danny Moloshok)

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles inició una investigación sobre una nueva denuncia de agresión sexual contra Sean Diddy Combs, productor y empresario del hip-hop que actualmente cumple una condena de cuatro años de prisión por delitos relacionados con la prostitución.

El denunciante, un productor musical y publicista masculino cuyo nombre permanece en reserva dentro del informe policial, relató que fue convocado a finales de 2020 a una sesión fotográfica en un almacén de Los Ángeles.

El motivo de la reunión estaba vinculado con prendas de ropa que pertenecieron al fallecido rapero Notorious B.I.G., colaborador cercano del artista.

El informe detalla que, durante el encuentro, Combs presuntamente se expuso y solicitó al denunciante que realizara un acto sexual.

Posteriormente, le arrojó una camisa sucia que, según la declaración, había pertenecido al propio Notorious B.I.G.

Un productor musical relató hechos ocurridos en 2020 en un almacén de Los Ángeles, señalando al empresario Diddy como presunto agresor (Elizabeth Williams vía AP)

El denunciante explicó a las autoridades que no habló del incidente durante varios años debido a la vergüenza que sentía. Finalmente, contactó a la policía de Largo, Florida, en septiembre de este año, poco después de que Diddy fuera condenado por otros cargos.

En el reporte policial también se describe otro incidente ocurrido en marzo de 2021. Según la acusación, dos hombres cubrieron la cabeza del denunciante antes de que el cantante ingresara a la habitación, lo llamara “soplón” y cometiera un acto de agresión sexual.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirmó el lunes que recibió una copia oficial del informe de la policía de Florida el pasado viernes, y que investigará la denuncia. En un comunicado recogido por Associated Press, el departamento señaló que la investigación se encuentra en curso.

La denuncia llegó a las autoridades de Florida poco después de que Combs fuera condenado por delitos vinculados a la prostitución (Mark Von Holden/Invision/AP)

La reacción pública de la defensa de Sean Diddy Combs llegó a través de su abogado civil, Jonathan Davis, quien declaró: “Déjenme ser absolutamente claro, el señor Combs niega categórica y rotundamente, por ser falsas y difamatorias, todas las acusaciones de que haya abusado sexualmente de cualquier persona”.

Davis también indicó que no puede responder individualmente a “cada alegación sin fundamento”.

Los antecedentes judiciales de Combs incluyen una condena dictada en julio. El tribunal lo encontró culpable de transportar a sus parejas y trabajadores sexuales masculinos por distintos estados del país para encuentros sexuales bajo la influencia de drogas a lo largo de varios años.

Pese a ello, fue absuelto de las acusaciones de tráfico sexual y crimen organizado, delitos que implicaban penas de prisión de por vida.

El productor y empresario se encuentra recluido y su recuperación de la libertad está prevista para mayo de 2028. Podría beneficiarse de una reducción de sentencia a través de programas de tratamiento de adicciones y otras iniciativas disponibles dentro del penal.

Sean Combs permanece en prisión y puede obtener reducción de condena mediante la participación en programas penitenciarios (REUTERS/Lucas Jackson)

La figura de Notorious B.I.G., cuyo nombre real era Christopher Wallace, permanece vinculada al contexto de la denuncia debido a la presencia de prendas suyas en el lugar de los hechos relatados en 2020.

Wallace colaboró musicalmente con Combs antes de ser asesinado en Los Ángeles en 1997. Cabe destacar que ambos fueron vinculados con el también asesinato de 2Pac, con quien llegaron a tener una rivalidad; sin embargo, nunca se probó la culpabilidad de Diddy en relación al caso.

Hasta el momento, la defensa legal de Combs no ha entregado una respuesta inmediata a solicitudes de comentarios adicionales realizadas por la prensa. Los detalles de la investigación continúan bajo revisión por parte de las autoridades.

El rapero enfrenta una pena de 4 años y 2 meses de cárcel, tras ser declarado culpable por el transporte de personas entre estados para encuentros sexuales remunerados, en infracción de la Ley Mann.

Aunque, tras cometer una infracción en un centro de detención en Nueva Jersey, su salida quedó fijada para el 4 de junio de 2028.