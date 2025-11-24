Rupert Grint confiesa por qué Ron Weasley siempre será parte de su vida

Rupert Grint reconoce que su papel como Ron Weasley en Harry Potter sigue marcando su vida profesional y personal (@rupertgrint)

Rupert Grint se convirtió en una figura icónica del cine gracias a su papel como Ron Weasley en la saga cinematográfica de Harry Potter. Aunque han pasado más de una década desde el final de la serie, el actor británico reconoce que su asociación con el entrañable personaje sigue intacta y constituye una parte fundamental de su vida profesional y personal.

La carta a un nuevo Ron

El legado de Grint es tan destacado que incluso, frente a la nueva versión televisiva de Harry Potter que prepara HBO, sintió la necesidad de trasladar su experiencia a la próxima generación. Con la confirmación de Alastair Stout como el nuevo intérprete de Ron en la pantalla, Grint decidió escribirle una carta antes de que comenzaran las grabaciones. En ella, transmitió su entusiasmo y le deseó lo mejor para este capítulo, convencido de que “me divertí mucho entrando en este mundo y espero que él tenga la misma experiencia”. El actor recordó vívidamente sus propios nervios y emociones al iniciar las películas junto a Daniel Radcliffe y Emma Watson, una etapa que marcó el inicio de un fenómeno cultural global.

El actor británico escribió una carta de apoyo a Alastair Stout, el nuevo Ron Weasley en la serie de HBO (HBO Max, Warner Bros)

Esa conexión con los orígenes, tal como relata Grint en entrevistas recientes con BBC News, muestra la fuerza de la huella que Harry Potter dejó en su carrera. Asistiendo a eventos como el encendido de luces navideñas en Highgate, Grint comparte con sus seguidores y revive el entusiasmo atemporal que gira en torno a su personaje.

Reinventarse sin perder el rumbo

Al concluir la saga en 2011, la vida de Grint tomó rumbos distintos a la de muchos de sus colegas. Mientras algunos persiguieron grandes producciones de Hollywood, Grint optó por una trayectoria más sutil. Participó en películas como “Into the White” y en la serie Servant de Apple TV, además de realizar incursiones en el teatro y aparecer en videoclips, como el de Ed Sheeran. Alejado del foco mediático, el intérprete reside en Highgate junto a su pareja, la actriz Georgia Groome, y sus dos hijas.

Tras el final de Harry Potter, Grint eligió una carrera discreta en cine, televisión y teatro, lejos del foco mediático (@rupertgrint)

A pesar de la dificultad de desligarse plenamente del personaje que lo catapultó a la fama, Grint afirma que ese vínculo nunca ha sido una carga: “No, en absoluto, me encanta”, expresó en diálogo con BBC News. Según sus palabras, Ron Weasley posee un significado especial para sucesivas generaciones, incluidas aquellas que hoy descubren la saga por primera vez. Participar de ese fenómeno, reconoce, es motivo de profundo orgullo y satisfacción.

Relaciones, distancias y debates

En los últimos años, las relaciones entre los protagonistas de Harry Potter y J.K. Rowling han quedado bajo la lupa pública. En 2020, Grint fue uno de los actores que decidió tomar distancia de la autora tras sus declaraciones sobre cuestiones de género, aunque al ser consultado por BBC News prefirió mantenerse reservado. Este asunto ha provocado distintas reacciones entre los intérpretes de la saga; recientemente, Emma Watson manifestó su apoyo a Rowling, generando un nuevo intercambio público con la escritora.

El actor británico se distanció de J.K. Rowling tras sus declaraciones sobre género, aunque prefiere no profundizar en el tema (WARNER BROS.)

A pesar de los debates, Grint se muestra enfocado en su presente profesional y personal, sin dejar de valorar los lazos que forjó durante años de rodaje y promoción mundial. La relación con sus compañeros sigue presente, aunque de manera menos visible. El actor opta por una vida familiar tranquila, preservando su intimidad, pero con gratitud por la comunidad global que surgió en torno a Harry Potter.

Futuro incierto y legado inalterable

Respecto a la posibilidad de regresar alguna vez al universo de Harry Potter, Grint mantiene una actitud abierta: “Quizá en el futuro. Nunca digas nunca”, expresó ante la prensa. Aunque disfruta de explorar nuevos caminos alejados del mundo de la magia, admite que el legado de Ron sigue muy presente en su vida cotidiana.

Rupert Grint no descarta regresar al universo de Harry Potter y destaca la importancia de Gryffindor y Hufflepuff en su vida (@rupertgrint)

Cuando se le pregunta a qué casa de Hogwarts pertenecería, Grint suele responder que se siente cercano a Hufflepuff, aunque reconoce que Gryffindor conserva un lugar irremplazable en sus afectos. Para él, los valores de ambas casas reflejan facetas personales más allá de la pantalla.