Por qué Brad Pitt rechazó un papel en “Sueño de fuga” y cómo esa decisión transformó su carrera

Brad Pitt, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, tomó en 1994 una decisión que marcaría un punto de inflexión en su carrera: rechazó el papel de Tommy Williams en Sueño de fuga para asumir el rol protagónico de Louis en Entrevista con el vampiro.

Esta elección, que en su momento pudo parecer arriesgada, resultó determinante para el rumbo de su trayectoria profesional, según detalló Sensacine.

La decisión de Brad Pitt en 1994 marcó un antes y un después en su carrera en Hollywood (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La oferta en “Sueño de fuga”

En ese año, Pitt se encontraba en una etapa decisiva de su desarrollo como actor. Aún lejos de la consolidación internacional que alcanzaría más tarde, recibía propuestas tanto para papeles secundarios como para personajes principales.

La oferta de Sueño de fuga llegó de la mano de Frank Darabont, director de la cinta, quien había quedado impresionado por la actuación de Pitt en Thelma & Louise. Darabont le propuso encarnar a Tommy Williams, un recluso cuya participación, aunque limitada en tiempo en pantalla, resulta fundamental para la trama, según Sensacine.

Sin embargo, Pitt optó por rechazar ese papel y aceptar el de Louis en Entrevista con el vampiro, dirigida por Neil Jordan. La decisión se explica, en parte, por la naturaleza de ambos personajes: mientras Tommy Williams era un rol secundario, Louis ofrecía la oportunidad de protagonizar una superproducción y permanecer en el centro de la historia durante la mayor parte del metraje. Sensacine subraya que, para un actor en los inicios de su carrera, la elección entre un papel principal y uno secundario puede ser determinante.

La decisión de Brad Pitt de interpretar a Louis le permitió liderar una superproducción en el inicio de su carrera (Escena de “Entrevista con el vampiro”)

La reacción de Frank Darabont y las palabras de Pitt

Frank Darabont, al recordar el proceso de selección, explicó: “No sabíamos que Pitt iba a subir en popularidad tan rápido. Cuando llegó el momento de presentarse, de repente no pudieron cumplir con su sí”.

Por su parte, Pitt también se ha referido a este episodio en entrevistas, señalando: “Hubiera sido genial estar ahí, pero no me arrepiento. Simplemente creo en la forma en que funcionan las cosas y ese era el rol para otra persona. Incluso la sensación de ‘Oh, habría estado bien’ redirige a una elección más adelante. Todo funciona en conjunto”, reflexionó el actor, según recogió Sensacine.

La historia detrás de “Sueño de fuga”

El ambiente opresivo de la Penitenciaría Estatal de Shawshank obliga a Andy Dufresne (Tim Robbins) a defenderse constantemente del acoso de varias pandillas, pero esa hostilidad fomenta una de las amistades más memorables del cine: su vínculo con el contrabandista Red (Morgan Freeman).

La película hace que la audiencia transite por giros emocionales al mostrar la lucha de Andy por mantener su integridad y amabilidad, mientras soporta la presión de quienes desean involucrarlo en el crimen dentro de los muros de la prisión.

La amistad entre Andy Dufresne y Red se convierte en uno de los lazos más icónicos del cine (foto: Captura de pantalla/IMDb)

A lo largo de los años, y pese a haberse declarado inocente al ser acusado del asesinato de su esposa, Andy termina ganando tanto la confianza del director del centro penitenciario como el respeto de los demás reclusos. La historia muestra cómo él y Red comienzan a imaginar otros destinos posibles fuera de la cárcel, reforzando una esperanza que les ayuda a sobrellevar el encierro.

Sueño de fuga destaca también por la brillante interpretación de Tim Robbins y Morgan Freeman, consolidando esta obra como imprescindible entre los clásicos del séptimo arte. El relato asciende hacia una resolución que permanece en la memoria, considerada uno de los desenlaces más conmovedores del cine.

El impacto de la decisión en la carrera de Pitt

El tiempo confirmó la trascendencia de aquella decisión. Sueño de fuga se consolidó como un clásico del cine, mientras que Entrevista con el vampiro se convirtió en una de las películas más emblemáticas de la filmografía de Pitt.

Tras su participación en la cinta de Neil Jordan, el actor encadenó una serie de éxitos como Leyendas de pasión, Seven y Doce monos, todos ellos estrenados en un corto periodo, lo que cimentó su estatus como estrella internacional, de acuerdo con Sensacine.

La historia de Brad Pitt ilustra cómo, incluso al renunciar a papeles en películas destinadas a convertirse en clásicos, el talento y la determinación pueden abrir caminos alternativos hacia el éxito en Hollywood.