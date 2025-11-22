Entretenimiento

Por qué Brad Pitt rechazó un papel en “Sueño de fuga” y cómo esa decisión transformó su carrera

La resolución tomada por el actor en 1994, al declinar participar en la película de Frank Darabont y apostar por un rol principal en “Entrevista con el vampiro”, redefinió su proyección internacional en Hollywood

Guardar
Tráiler de "Sueño de fuga"

Brad Pitt, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, tomó en 1994 una decisión que marcaría un punto de inflexión en su carrera: rechazó el papel de Tommy Williams en Sueño de fuga para asumir el rol protagónico de Louis en Entrevista con el vampiro.

Esta elección, que en su momento pudo parecer arriesgada, resultó determinante para el rumbo de su trayectoria profesional, según detalló Sensacine.

La decisión de Brad Pitt
La decisión de Brad Pitt en 1994 marcó un antes y un después en su carrera en Hollywood (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La oferta en “Sueño de fuga”

En ese año, Pitt se encontraba en una etapa decisiva de su desarrollo como actor. Aún lejos de la consolidación internacional que alcanzaría más tarde, recibía propuestas tanto para papeles secundarios como para personajes principales.

La oferta de Sueño de fuga llegó de la mano de Frank Darabont, director de la cinta, quien había quedado impresionado por la actuación de Pitt en Thelma & Louise. Darabont le propuso encarnar a Tommy Williams, un recluso cuya participación, aunque limitada en tiempo en pantalla, resulta fundamental para la trama, según Sensacine.

Sin embargo, Pitt optó por rechazar ese papel y aceptar el de Louis en Entrevista con el vampiro, dirigida por Neil Jordan. La decisión se explica, en parte, por la naturaleza de ambos personajes: mientras Tommy Williams era un rol secundario, Louis ofrecía la oportunidad de protagonizar una superproducción y permanecer en el centro de la historia durante la mayor parte del metraje. Sensacine subraya que, para un actor en los inicios de su carrera, la elección entre un papel principal y uno secundario puede ser determinante.

La decisión de Brad Pitt
La decisión de Brad Pitt de interpretar a Louis le permitió liderar una superproducción en el inicio de su carrera (Escena de “Entrevista con el vampiro”)

La reacción de Frank Darabont y las palabras de Pitt

Frank Darabont, al recordar el proceso de selección, explicó: “No sabíamos que Pitt iba a subir en popularidad tan rápido. Cuando llegó el momento de presentarse, de repente no pudieron cumplir con su sí”.

Por su parte, Pitt también se ha referido a este episodio en entrevistas, señalando: “Hubiera sido genial estar ahí, pero no me arrepiento. Simplemente creo en la forma en que funcionan las cosas y ese era el rol para otra persona. Incluso la sensación de ‘Oh, habría estado bien’ redirige a una elección más adelante. Todo funciona en conjunto”, reflexionó el actor, según recogió Sensacine.

La historia detrás de “Sueño de fuga”

El ambiente opresivo de la Penitenciaría Estatal de Shawshank obliga a Andy Dufresne (Tim Robbins) a defenderse constantemente del acoso de varias pandillas, pero esa hostilidad fomenta una de las amistades más memorables del cine: su vínculo con el contrabandista Red (Morgan Freeman).

La película hace que la audiencia transite por giros emocionales al mostrar la lucha de Andy por mantener su integridad y amabilidad, mientras soporta la presión de quienes desean involucrarlo en el crimen dentro de los muros de la prisión.

La amistad entre Andy Dufresne
La amistad entre Andy Dufresne y Red se convierte en uno de los lazos más icónicos del cine (foto: Captura de pantalla/IMDb)

A lo largo de los años, y pese a haberse declarado inocente al ser acusado del asesinato de su esposa, Andy termina ganando tanto la confianza del director del centro penitenciario como el respeto de los demás reclusos. La historia muestra cómo él y Red comienzan a imaginar otros destinos posibles fuera de la cárcel, reforzando una esperanza que les ayuda a sobrellevar el encierro.

Sueño de fuga destaca también por la brillante interpretación de Tim Robbins y Morgan Freeman, consolidando esta obra como imprescindible entre los clásicos del séptimo arte. El relato asciende hacia una resolución que permanece en la memoria, considerada uno de los desenlaces más conmovedores del cine.

El impacto de la decisión en la carrera de Pitt

El tiempo confirmó la trascendencia de aquella decisión. Sueño de fuga se consolidó como un clásico del cine, mientras que Entrevista con el vampiro se convirtió en una de las películas más emblemáticas de la filmografía de Pitt.

Tráiler de "Entrevista con el vampiro"

Tras su participación en la cinta de Neil Jordan, el actor encadenó una serie de éxitos como Leyendas de pasión, Seven y Doce monos, todos ellos estrenados en un corto periodo, lo que cimentó su estatus como estrella internacional, de acuerdo con Sensacine.

La historia de Brad Pitt ilustra cómo, incluso al renunciar a papeles en películas destinadas a convertirse en clásicos, el talento y la determinación pueden abrir caminos alternativos hacia el éxito en Hollywood.

Temas Relacionados

Brad PittHollywoodSueño de fugaEntrevista con el vampiroSensacineNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

De chica Bond a una vida dedicada a la filantropía: a sus 79 años, Barbara Bach deslumbró en su reaparición en Beverly Hills

La actriz estadounidense fue vista recientemente realizando diligencias en California, luciendo un estilo moderno durante una salida previa a una reunión matutina en la ciudad

De chica Bond a una

La reflexión de una mujer que gastó 78 mil dólares en un lifting facial: “¿Qué demonios hice?”

Tras un reciente procedimiento facial integral, la empresaria de Florida Erica Wolfe, describe un proceso de recuperación más complejo de lo previsto, marcado por dolor, hinchazón y dudas iniciales

La reflexión de una mujer

La historia detrás de la única canción en español que cantó Michael Jackson con ayuda de Rubén Blades

Durante la producción del álbum Bad, el Rey del Pop trabajó arduamente para interpretar una balada, supervisado por el ícono panameño

La historia detrás de la

Miss Universo: las lágrimas de la danesa Victoria Kjaer al dejar la corona tras un año de reinado

La modelo se mostró visiblemente emocionada después de despedirse de su título

Miss Universo: las lágrimas de

“Volví a Los Ángeles sin nada y un mes después me cambió la vida”: Lili Reinhart relató la audición que la llevó a “Riverdale”

En el pódcast Podcrushed, la actriz recordó su etapa más vulnerable: la mudanza sin recursos, el desgaste emocional y el momento exacto en que obtuvo el papel de Betty Cooper tras años de rechazos

“Volví a Los Ángeles sin
DEPORTES
Lanús enfrenta a Atlético Mineiro

Lanús enfrenta a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La patada que le costó la expulsión al Colo Barco en la derrota del Racing de Estrasburgo

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

TELESHOW
El refugio de Benjamín Vicuña

El refugio de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio y su novia: calma y naturaleza al pie de la cordillera

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que su

Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas

Los secretos menos conocidos de “El mago de Oz”: accidentes, mitos y verdades que marcaron a Judy Garland y su elenco

Los nuevos modelos de lenguaje revolucionan la creatividad y el aprendizaje humano

Revolución en la ventilación: crean en Canadá un sistema que captura patógenos antes de que se propaguen