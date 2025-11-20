Entretenimiento

“Recibir aplausos me resulta absurdo”: Harris Dickinson habló sobre la fama y cómo la enfrenta siendo actor

El actor británico de 29 años, conocido por “Babygirl” y “Urchin”, confesó en entrevista con Vanity Fair su incomodidad ante el reconocimiento público, cómo su origen de clase trabajadora moldeó su visión del cine y su forma de vivir la fama

Harris Dickinson reveló su incomodidad
Harris Dickinson reveló su incomodidad ante la fama y las ovaciones en festivales como Cannes (REUTERS/Stephane Mahe)

Harris Dickinson, actor británico de 29 años, ganó reconocimiento internacional con papeles en películas como Babygirl y Urchin, y se consolidó como una de las figuras más singulares del cine británico reciente.

Aunque recibió ovaciones de pie en festivales de prestigio como Cannes, Dickinson admitió a Vanity Fair que el reconocimiento público le resulta incómodo, una paradoja que define su personalidad y su carrera.

Su origen de clase trabajadora y su ambición de transformar la industria audiovisual británica marcan el rumbo de una trayectoria que desafía los estereotipos sobre el éxito.

Entre la humildad y el reconocimiento público

El actor británico transforma su
El actor británico transforma su experiencia de clase trabajadora en una visión renovadora para la industria audiovisual

Imagine la vergüenza de que te canten ‘Feliz cumpleaños’, multiplicado por 100”, expresó Dickinson al describir lo que siente al recibir una ovación de pie en Cannes, según recogió Vanity Fair.

Aunque considera que una ovación es “un barómetro de si a la gente le gusta tu película”, el actor confesó que la situación le resulta incómoda. “Recibir aplausos me resulta absurdo”, agregó.

Incluso pidió a su madre que deje de compartir reseñas positivas sobre sus actuaciones en el chat familiar, ejemplo claro de la incomodidad ante el reconocimiento.

Orígenes y perspectiva: de la cocina familiar al set

Dickinson creció en el seno de una familia trabajadora del este de Londres. Su madre, peluquera, recibía clientas en la cocina de la casa en la que vivía con sus tres hermanos mayores.

Dickinson destaca por su ambición
Dickinson destaca por su ambición y entrega en la actuación, desafiando estereotipos sobre el encanto y la personalidad (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Mi rutina diaria era bajar las escaleras y encontrarme de inmediato con una señora mayor”, recordó el actor en una entrevista previa, narrando cómo solía bajar en ropa interior y saludar a las clientas de su madre con naturalidad. Esa vida cotidiana, marcada por la cercanía y la sencillez, dejó una huella profunda en su visión del mundo y en su forma de afrontar la fama.

Una carrera audaz y una ambición distinta

Pese a su carácter reservado, Dickinson se destacó por su ambición y entrega en la actuación. “No creo que me describiría como encantador. Alguien que piensa que es encantador probablemente es desagradable, esa es la respuesta honesta”, afirmó el actor en diálogo con Vanity Fair.

El director Ruben Östlund, quien lo eligió para El triángulo de la tristeza, inicialmente pensó que Dickinson era “demasiado tímido” para el papel, pero se sorprendió por la intensidad que mostró en una improvisación.

El director Ruben Östlund elogió
El director Ruben Östlund elogió la intensidad de Harris Dickinson en 'El triángulo de la tristeza', pese a su carácter reservado (Neon vía AP)

Para el actor, la interpretación le brinda un refugio: “Puedo esconderme entre ‘acción’ y ‘corte’. Hay un espacio muy seguro, liminal, en el que puedo existir y ser el más molesto o el más seguro de sí mismo”.

Su preparación para los papeles es meticulosa, en especial para interpretar a John Lennon en la próxima serie de biopics dirigidos por Sam Mendes. Dickinson perfeccionó su destreza con la guitarra, investigó la vida del músico, conoció a Paul McCartney y creó vínculos con el elenco, conformado por Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn.

Sobre su aproximación al personaje, señaló: “Es un tipo tan enigmático y complejo. No sé si alguna vez sentiré que lo entendí del todo. Pero está bien”, reflexionó en Vanity Fair.

Para interpretar a John Lennon,
Para interpretar a John Lennon, Dickinson perfeccionó su destreza con la guitarra y se preparó junto a Paul McCartney y un elenco destacado (Sony Pictures)

Su carrera, marcada por trabajos humildes y una formación autodidacta, lo llevó a actuar con figuras como Nicole Kidman, Angelina Jolie y Ralph Fiennes, y a abordar personajes de gran carga emocional.

Redefinir el cine y asumir riesgos

Dickinson integra una generación de actores británicos que buscan replantear el cine desde una perspectiva menos elitista. Su deseo de influir en la industria se alimenta de su experiencia personal y de su elección de papeles que desafían las convenciones.

Tras el estreno de Babygirl, recibió comentarios sorprendentes de espectadoras que afirmaron haberse sentido liberadas sexualmente gracias a la película.

La película Babygirl generó un
La película Babygirl generó un impacto inesperado al provocar en espectadoras una sensación de liberación sexual (Diamond Films)

“Hubo algunos comentarios profundamente inapropiados que me hicieron mujeres después de esa película. Me alegra que haya iniciado una conversación y que la gente se sintiera sexualmente liberada por ello. Es algo que puedes tomar con humor, pero no necesariamente es aceptable”, declaró a Vanity Fair.

Al analizar el impacto emocional de sus roles, Dickinson reconoció que los personajes pueden dejar una huella, pero aclaró que, aunque toma su trabajo con seriedad, no pretende proyectar solemnidad excesiva.

Su dedicación y sensibilidad ante el efecto de sus interpretaciones resumen la complejidad de un actor que, lejos de buscar el aplauso fácil, aspira a transformar el cine británico desde la autenticidad y el compromiso.

