Linda Evans, la estrella de Dinastía se define a los 83 años como una “belleza atemporal”

Linda Evans, la estrella de Dinastía e ícono de la televisión estadounidense

La estrella estadounidense Linda Evans celebró su cumpleaños número 83 con una nueva sesión de fotos y un mensaje en el que se definió como una “belleza atemporal”. Expresó su gratitud por la vida y su entusiasmo por el futuro. La actriz, reconocida internacionalmente por su papel de Krystle Carrington en la serie Dinastía, compartió en redes sociales una imagen reciente en la que luce un vestido dorado y negro, y el cabello suelto.

Junto a la fotografía, escribió palabras de agradecimiento y optimismo: “A los 83, sigo enamorada de la vida, me siento agradecida, radiante y lista para lo que viene. Mi corazón está lleno y mi gratitud es profunda. Una nueva sesión, nuevas fotos, y aún tanto amor por este hermoso viaje llamado vida. Gracias a todos por ser una parte tan significativa de él”, afirmó Evans, según recogió el Daily Mail.

Linda Evans celebra su cumpleaños 83 reafirmando su imagen de belleza atemporal y optimismo por el futuro (Credit Image: © Movie Star News via ZUMA Press Wire Service)

Seis décadas de trayectoria en televisión y cine

La carrera de Evans abarca más de seis décadas en televisión y cine. Su primer papel destacado fue en 1965 con la serie The Big Valley, interpretando a Audra Barkley junto a Barbara Stanwyck. Participó en episodios de Bachelor Father, The Adventures of Ozzie and Harriet, The Lieutenant y Wagon Train.

Más adelante, sumó apariciones en producciones como The Rockford Files, “Mannix”, Harry O, Banacek, McCloud y McMillan & Wife. En 1977 protagonizó la serie Hunter y, en 1979, el thriller Avalanche Express. En 1980 compartió pantalla con Steve McQueen en Tom Horn.

El punto culminante de su carrera llegó en 1981 con Dinastía, donde la rivalidad entre su personaje y la icónica Alexis Colby, interpretada por Joan Collins, impulsó la popularidad de la serie. Evans formó parte del elenco hasta 1989, poco antes del final, y retomó su papel en la miniserie “Dynasty: The Reunion” en 1991.

La actriz Linda Evans agradece el apoyo de sus seguidores y comparte una nueva sesión de fotos en redes sociales (Instagram @lindaevansofficial)

En la década de 1990, trabajó en varias películas para televisión. En 2009, ganó el programa británico Hell’s Kitchen y, en 2021, regresó al cine con Swan Song, dirigida por Todd Stephens, un proyecto que consideró personalmente relevante, según detalló el medio británico.

Vida personal y reflexiones sobre el tiempo

En el ámbito personal, Evans se casó dos veces: primero con el actor y director John Derek (1968-1974), y luego con Stan Herman, con quien se divorció en 1979. No tuvo hijos, pero mantuvo una relación de casi una década con el compositor griego Yanni, que concluyó en 1998.

En su vida personal, Linda Evans mantuvo relaciones con figuras como John Derek y el compositor Yanni, eligiendo siempre proyectos significativos (Instagram @lindaevansofficial)

En 2014, Yanni la describió como “una de las personas más increíbles” que había conocido, recordó el Daily Mail. Hoy, Evans vive en Tacoma, Washington, donde lleva una vida tranquila y elige proyectos que le resultan especialmente significativos.

A lo largo de los años ha reflexionado sobre el envejecimiento y la autoaceptación. Al cumplir 80 años, expresó: “El número es alto, pero veo mi edad como una aventura. Me entusiasma descubrir lo que está por venir”. En una conversación en su casa, explicó que, si pudiera volver a sus 20 años, cambiaría muchas cosas, aunque mantendría la compra de su casa en Tacoma y su búsqueda constante del amor.

Linda Evans destaca la importancia del amor propio y la gratitud en su mensaje de cumpleaños número 83 (Credit: FOUR STAR PRODUCTIONS / Album)

“He amado cada etapa y cada desafío de mi vida. He sufrido mucho, pero me siento orgullosa de ello”, señaló. Para ella, el paso del tiempo trajo una valiosa lección: “Amarme de verdad ha sido muy valioso para mí, no importa lo tarde que haya sucedido en la vida”.

En su reflexión más reciente, Evans transmitió que cada década le aporta una renovada sensación de asombro y aprecio, y que las aventuras adquieren nuevos significados con el paso del tiempo, una visión que ilustra su actitud ante la vida y los años. Radiante, agradecida y preparada para el futuro, la actriz reafirma su lugar como símbolo de fortaleza y gratitud.