Kim Woo-bin se casa con Shin Min-Ah tras 10 años de noviazgo: esta es su fecha de boda

Kim Woo-bin y Shin Min-ah tienen una diferencia de edad de cinco años. Ella es la mayor en la relación (Composición fotográfica/Redes sociales)

Era una anuncio que los fans de k-dramas esperaban con ansias. Este 20 de noviembre, los actores coreanos Kim Woo-bin y Shin Min-ah confirmaron que llegarán al altar dentro de un mes.

Tras una década de discreto noviazgo, la pareja compartió formalmente que darán el siguiente paso en su relación, uno de los romances más sólidos y admirados de la industria.

El comunicado oficial fue enviado por AM Entertainment, agencia que representa a los dos actores.

“Tenemos noticias felices para compartirles. Shin Min Ah y Kim Woo Bin prometieron convertirse en compañeros de vida basados en la profunda confianza que han construido durante su larga relación”, reveló la empresa.

La fecha de boda se agendó para el 20 de diciembre y se celebrará en Seúl. Los novios desean una ceremonia privada, y contarán con la presencia de “ambas familias, parientes y amigos cercanos”.

Así se veían Kim Woo-bin y Shin Min-ah como invitados en la boda de un allegado (Captura de video/redes sociales)

Asimismo, la agencia invocó respeto y apoyo para los actores en este nuevo paso personal. Se aseguró además que ambos continuarán con sus agendas profesionales tras el enlace nupcial.

Medios como Sports Chosun confirmaron que la boda se celebrará en el prestigioso Hotel Shilla, uno de los espacios más exclusivos y seguros para celebridades de alto perfil.

La carta de Kim Woo-bin a sus fans

A la par del anuncio oficial, el galán de El genio y los deseos compartió una emotiva carta manuscrita con su comunidad de admiradores.

“Estoy escribiendo esto porque quiero ser el primero en compartir la noticia con mis fans, quienes siempre me han mostrado un amor y apoyo inquebrantables a pesar de mis defectos. Me voy a casar. Formaré una familia con la persona con la que he estado durante mucho tiempo, y ahora caminaremos juntos”, expresó.

“Hasta que nos volvamos a encontrar, por favor manténganse siempre sanos y felices. Volveré pronto. Gracias siempre. Woori Bins”.

Kim Woo-bin compartió su felicidad con los seguidores a través de un mensaje manuscrito. (IMBD)

La noticia levantó una ola de mensajes de apoyo y emoción en redes sociales. Debido a la trayectoria de ambos personajes, sus admiradores celebraron lo que muchos describieron como “el final feliz que todos esperaban”.

Los rumores de embarazo de Shin Min-ah

En medio del festejo, surgieron especulaciones en línea sobre un posible embarazo de la actriz y modelo. Los rumores se debían a fotos recientes de Shin Min-ah en un evento público donde vestía ropa suelta.

Sin embargo, AM Entertainment descartó completamente esa posibilidad. “No hay absolutamente ningún embarazo prematrimonial”, difundió la empresa a medios locales.

Shin Min-ah fue parte de un evento de Disney+ donde compartió noticias sobre "La emperatriz divorciada"(Instagram)

¿Quiénes son Kim Woo-bin y Shin Min-ah?

Shin Min-ah, nacida en 1984, es una de las actrices más respetadas de Corea del Sur. Comenzó como modelo en 1998 y luego protagonizó éxitos como Mi novia es una Gumiho (2010), Oh My Venus (2015) y Hometown Cha-Cha-Cha (2021). Actualmente forma parte del elenco principal de La emperatriz divorciada, la producción coreana más costosa de Disney+ que se estrenará en 2026.

Kim Woo-bin, el novio nacido en 1989, también comparte haber iniciado su carrera en las pasarelas. Luego, cuando incursionó en la actuación, fue parte de títulos populares como School 2013, Los herederos, Uncontrollably Fond y Our Blues. Este año se prepara para aparecer en el drama Gift.

La pareja se conoció en 2015 durante una campaña publicitaria para la marca Giordano. Ese mismo año confirmaron oficialmente su relación, y desde entonces fueron un referente de estabilidad a pesar del escrutinio del medio.

Kim Woo-bin y Shin Min-ah en una campaña para Giordano (Captura: CF Giordano)

Sin embargo, su historia también incluye momentos difíciles que fortalecieron la conexión entre ambos. En 2017, Woo-bin fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, una noticia que paralizó al mundo del entretenimiento. Durante todo el proceso, Shin Min-ah permaneció a su lado.

“Ella fue quien me dio fuerzas cuando más lo necesitaba”, declaró el actor años después al recordar su recuperación. En 2019, tras superar el tratamiento, Woo-bin regresó a los escenarios en los premios Blue Dragon, donde recibió una ovación de pie.

A pesar de su enorme popularidad, ambos han optado por un perfil bajo, evitando apariciones conjuntas. Incluso cuando protagonizaron Our Blues (2022), sus personajes no interactuaron para evitar ser una distracción a la historia central.