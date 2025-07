La historia de Kim Woo-bin y Shin Min-ah: 10 años del amor que venció al cáncer

Desde el inicio, la pareja optó por la discreción y evitó convertir su relación en espectáculo (Captura: Giordano)

Pocas parejas del entretenimiento coreano han logrado preservar su romance con tanta discreción y a la vez generar tanto respeto del público como lo han hecho Kim Woo-bin y Shin Min-ah.

A lo largo de una década, han atravesado la fama, la enfermedad y los rumores sin ceder a la exposición. Aunque no existen muchas fotografías juntos, ni han protagonizado una historia romántica en la pantalla, fuera de ella han construido una que es admirada por millones.

A continuación, un recorrido por los momentos más significativos de su relación: desde el primer encuentro en una campaña publicitaria, hasta las recientes declaraciones que reafirman que su vínculo se mantiene tan sólido como el primer día.

Aunque no han hablado abiertamente de matrimonio, los fans creen que una boda es solo cuestión de tiempo (Captura: CF Giordano)

Quiénes son Kim Woo-bin y Shin Min-ah

Shin Min-ah, nacida como Yang Min-a el 5 de abril de 1984, es una reconocida actriz y modelo surcoreana.

Comenzó su carrera como modelo adolescente en 1998 y luego dio el salto a la actuación en dramas como My Girlfriend Is a Gumiho (2010) y Oh My Venus (2015). Una de sus series más recientes fue El amor es como el Cha Cha Cha (2021) para Netflix. Actualmente, se alista para protagonizar la esperada adaptación live-action del webtoon La emperatriz divorciada.

Kim Woo-bin, por su parte, nació el 16 de julio de 1989. También inició su vida pública en el modelaje y luego ganó notoriedad en la televisión con papeles en School 2013 y Los herederos (2013). En cine, brilló con películas como Twenty (2015) y Master (2016).

¿Cómo inició su relación?

Shin Min-ah y Kim Woo-bin se conocieron a inicios de 2015. Ambos fueron convocados para una campaña publicitaria de la marca de ropa Giordano. Según medios coreanos, durante la grabación en enero de ese año surgió una conexión especial.

Kim Woo-bin y Shin Min-ah se conocieron en 2015 mientras grababan una campaña publicitaria, y desde entonces no se han separado (Captura: Giordano)

En julio, el medio Dispatch publicó que estaban saliendo desde mayo.

“Él mide 187 cm. Ella, 168 cm. Él tiene hombros anchos y ella tiene un rostro dulce”. Así los describió el portal de entretenimiento cuando revelaron fotografías de sus citas cerca a la casa de la actriz, ubicada en Itaewon.

Un 23 de julio, las agencias de ambos confirmaron que había una relación romántica. “Por favor, feliciten a ambas celebridades”, dijeron sus representantes.

Unos meses después, en octubre, la campaña oficial de Giordano se lanzó públicamente. Las circunstancias no podrían haber sido mejores, ya que todos tenían curiosidad por ver la química de los modelos y actores.

Los seguidores de ambos artistas los admiran no solo por su talento, sino por su lealtad fuera del set (Captura: Giordano)

Después de ese trabajo en conjunto, la pareja se comprometió a mantener su vida privada lejos de los reflectores, una estrategia que parece haber fortalecido su vínculo.

Pero aunque no caminaban juntos en las alfombras rojas, siempre había gestos de afecto que los convirtieron en una dupla respetada. En 2016, cuando Kim Woo-bin grababa su primer protagónico en un k-drama con Uncontrollably Fond, Shin Min-ah envió un food-truck al set de rodaje para felicitar a su novio y a toda la producción.

Uncontrollably Fond, lamentablemente, es un hito agridulce en la historia de Kim Woo-bin.

En la serie, le tocó encarnar a Shin Joon Young, un actor con una infancia complicada que vive un amor imposible; sin embargo un detalle de la trama se convirtió en una especie de premonición: su personaje tenía cáncer.

El k-drama se terminó, llegó el 2017 y un examen médico a Kim Woo-bin cambió su vida completamente.

Kim Woo-bin en el k-drama "Uncontrollably Fond", su primer trabajo como protagonista en televisión (Captura: KBS)

“Recientemente, notó algo anormal en su cuerpo mientras se encontraba en múltiples actividades. Al visitar el hospital, recibió el diagnóstico”, reportó su equipo. “Se le ha detectado cáncer nasofaringeo”.

La notica le cayó como un balde de agua fría a los fanáticos del entretenimiento coreano. A Shin Min-ah, le rompió el corazón. Kim Woo-bin sintió mucho miedo.

“Fue como una escena de ficción”, recordó luego el actor en una entrevista del 2024. “El doctor me dijo: ‘En el peor de los casos, te quedan seis meses de vida’. Me quedé en shock y solo esperaba que fuese un sueño”.

Sin embargo, Kim asegura que en ningún momento pensó en dejarse vencer.

Shin Min-ah acompañaba a Kim Woo-bin en sus tratamientos contra el cáncer (Redes sociales)

Desde el inicio del tratamiento, su novia Shin Min-ah estuvo a su lado. Su apoyo fue visible, constante y profundamente comentado en el mundo del entretenimiento coreano. Un especialista del sector declaró:

“Cada vez que voy a la sala del hospital de Kim Woo-bin, veo a Shin Min-ah a su lado. Ella es muy famosa, lo que podría ser incómodo para ella en ese entorno, pero deja todo eso de lado para acompañarlo en su recuperación”.

Kim Woo-bin reconoció públicamente ese apoyo en entrevistas posteriores.

“Ella fue quien me dio fuerzas cuando más lo necesitaba”, declaró a medios coreanos. “La energía positiva de Min-a me ayudó a superar los momentos más oscuros del tratamiento”.

Kim Woo-bin en su primer evento público tras superar el cáncer (2019) (Captura: SBS)

Durante su pausa en la actuación, la pareja fue vista en muy pocas ocasiones, hasta que en 2019 llegaron buenas noticias. El robusto paquete de quimioterapias y radioterapias que completó hace dos años había funcionado: Kim Woo-bin ya se sentía más fuerte y estaba libre de cáncer.

Ese mismo año, el actor reapareció en público como presentador en los Blue Dragon Awards, donde fue recibido con una ovación de pie.

“Muchas personas, simplemente porque reconocieron mi rostro, me ofrecieron su apoyo y sus oraciones. Creo que ese apoyo me dio fuerzas”, agregó en una entrevista al recordar lo ocurrido. En reciprocidad, el actor ha emprendido varias actividades filantrópicas con donaciones constantes a centros de salud.

Un vínculo que sigue fuerte a pesar de todo

En esta historia también es importante mencionar al k-drama Our Blues, un proyecto de 2022 que llamó la atención por incluir a Kim Woo-bin y Shin Min-ah dentro de su reparto.

La guionista de "Our Blues" confirmó que evitó ofrecerles roles de pareja a Kim Woo-bin y Shin Min-ah para que acepten participar en la serie (Netflix)

Aunque ambos formaron parte del elenco, sus historias no se cruzaron en pantalla, una decisión intencional para mantener separadas la vida personal y la profesional.

Aun así, fue lo más cercano que tuvieron sus seguidores a verlos compartir un proyecto desde aquel comercial de Giordano.

En una entrevista publicada por Newsen el 2 de octubre de 2024, Kim Woo-bin fue consultado sobre la atención pública que recibe su relación de una década.

“No siento ninguna presión por el apoyo del público. De hecho, estoy muy agradecido por sus palabras de aliento. Ella es una persona maravillosa y he sido influenciado positivamente por ella”, afirmó el actor. También reveló que Shin Min-ah le dijo que había disfrutado su más reciente película, Agente cinturón negro.

Kim Woo-bin y Shin Min-ah furon vistos como invitados en una boda (Captura de video/redes sociales)

Por su parte, la actriz también ha comentado sobre el impacto mediático de su romance. “El tema en sí no es una carga, pero me preocupa que pueda afectar nuestro trabajo. Como esta es una comedia romántica y el público apoya a la pareja del drama, siento que lo mejor es no hablar demasiado del tema, por respeto a mi pareja”.

Si bien los rumores sobre una posible boda han circulado durante años, ninguno de los dos ha confirmado planes concretos hasta el momento.

En cuanto a su salud, Kim Woo-bin ha dejado claro que se encuentra mejor que nunca. En un evento de prensa tras el estreno de la serie Black Knight, declaró: “Duermo bien, como bien y pienso en positivo. Estar ocupado es un motivo de gratitud, pues significa que hay mucha gente que me busca. Por eso intento trabajar feliz”.

“En el hospital me dijeron que mi cuerpo está mucho más sano que antes. Cuando me hago chequeos médicos, todo es normal. Incluyendo a los periodistas y a mí mismo, probablemente soy el más sano aquí”, bromeó.

Shin Min Ah y Kim Woo Bin continúan trabajando en televisión en 2025 (Netflix/Redes sociales)

En julio de 2025, ambos continúan activos en sus carreras. Shin Min-ah se prepara para un nuevo rol protagónico en La emperatriz divorciada, junto a Lee Jong-suk y Ju Ji-hoon.

Kim Woo-bin, por su parte, se encuentra en México grabando un programa de telerrealidad con sus amigos actores Lee Kwang-soo y Do Kyungsoo, bajo la dirección del popular productor Na Young-seok.