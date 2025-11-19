Ariana Grande explica por qué a ella y Cynthia Erivo les gusta tener tanto contacto físico en público

Ariana Grande explicó que tomar de la mano a Cynthia Erivo en los eventos públicos es importante para ella. (REUTERS/Jack Taylor)

Ariana Grande abordó de forma directa una de las curiosidades virales más comentadas durante la promoción de Wicked: For Good: su constante contacto físico con Cynthia Erivo.

La cantante invitada al pódcast Good Hang de Amy Poehler, habló sin rodeos sobre por qué ella y su compañera de reparto “gustan de tocarse tanto”, una pregunta que surgió luego de múltiples momentos captados en alfombras rojas, entrevistas y eventos oficiales.

La artista de 32 años explicó que sus gestos responden a una forma natural de expresarse y conectar con quienes la rodean.

“Canalizo mucha energía a través de mis manos”, dijo, añadiendo que suele estar “siempre tomando una mano, apretando algo o alcanzando algo” cuando comparte espacio con otras personas.

Ariana Grande afirmó que tiene contacto físico con Cynthia Erivo porque así canaliza su energía con sus manos. (REUTERS/Kylie Cooper)

Esa necesidad de contacto, según relató, se intensificó durante el rodaje de la película y en la sólida amistad que formó junto a la actriz de 38 años, quien interpreta a Elphaba.

La artista detalló que ambas actrices hicieron un esfuerzo consciente por mantener la cercanía emocional que desarrollaron en el set. “Hay mucho tiempo que pasa entre terminar la filmación y el inicio de la gira de prensa”, explicó.

Por ello, tratan de mantenerse en contacto con “cuando es posible” y de cuidarse mutuamente para honrar el proyecto “lo más humanamente posible”. El contacto físico, señaló, es también una forma de “canalizar apoyo y energía”.

Para Ariana Grande, juntar sus manos con las de Cynthia Erivo es una forma de mostrar apoyo. (AP Photo/Chris Pizzello)

Asimismo, Ariana Grande admitió que no se dio cuenta de lo evidente que era ese rasgo suyo hasta que un momento de la gira promocional se volvió viral: cuando tomó el dedo de Cynthia Erivo en medio de una entrevista.

La escena, registrada en noviembre de 2024, ocurría mientras una reportera intentaba conectar la emoción de los fans queer con las letras de “Defying Gravity”.

Grande reaccionó instintivamente, sin darse cuenta de lo llamativo del gesto. “No sabía qué demonios estaba pasando”, recordó entre risas en el pódcast.

Meses después, en una entrevista con Variety, Ariana profundizó en ese instante, explicando que alcanzó la mano de Cynthia porque pensó que su amiga “podría necesitar algo” frente a la intensidad emocional de la pregunta.

Ariana Grande siempre procura que Cynthia Erivo se sienta cómoda. (Foto AP/Chris Pizzello)

Aquella conversación la llevó incluso a preguntarse si había escuchado correctamente lo dicho en la entrevista. Al ver que el público interpretó la escena de manera similar, se sintió aliviada. “Pensé: ‘Ah, no estoy rota’. Lo mejor es sostener ese espacio”, comentó.

Erivo, por su parte, ha respondido con humor a la atención mediática sobre sus gestos mutuos, bromeando que los toques y golpecitos de dedos se deben simplemente a la “tensión” del momento.

Sin embargo, la complicidad entre ambas ha quedado más que clara durante toda la promoción de Wicked: For Good, cuyo estreno está programado para este 20 de noviembre.

Cynthia Erivo y Ariana Grande se han portado afectuosas durante los eventos de promoción de "Wicked: For Good". (REUTERS/Kylie Cooper)

Grande reconoce que ambas han sido “insufribles” y “fastidiosas” —en tono de broma— durante la promoción, debido a su entusiasmo compartido por la película y por trabajar juntas.

Pero para la cantante, lo esencial es la conexión humana detrás de cada gesto. “Solo quería ser de apoyo”, insistió en el pódcast, convencida de que esos pequeños toques son una forma genuina de sostener a quienes quiere.