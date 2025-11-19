Adele y su primer protagónico en Hollywood: qué se sabe sobre “Cry to Heaven”, la superproducción dirigida por Tom Ford

Adele debuta como actriz en la película 'Cry to Heaven', dirigida por Tom Ford y basada en la novela de Anne Rice REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Adele inició una nueva etapa en su carrera al confirmar su participación en la próxima película de Tom Ford, “Cry to Heaven”, que comenzará su rodaje en enero de 2026 entre Londres y Roma. El proyecto, a cargo del reconocido diseñador y director, adapta la novela de Anne Rice publicada en 1982, una historia ambientada en la Italia del siglo XVIII.

La producción, aún en fase de preproducción, se anunció esta semana y situará a la artista junto a un elenco integrado por Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, Thandiwe Newton, Colin Firth, Mark Strong, Hunter Schafer, Daryl McCormack, George MacKay, Paul Bettany y el joven actor Owen Cooper, quien se destacó en la serie “Adolescence”.

La trama de “Cry to Heaven” gira en torno a la colaboración entre un noble veneciano y un maestro castrado de Calabria, ambos aspirantes a triunfar en el competitivo mundo de la ópera italiana. El libro original recibió elogios de la crítica, que describió la historia como audaz, emotiva y marcada por la música, el lujo y la tensión.

Tom Ford regresa a la dirección cinematográfica tras el éxito de 'A Single Man' y 'Nocturnal Animals', apostando por una historia de Anne Rice REUTERS/Danny Moloshok

De acuerdo con The Guardian, el film representa el tercer largometraje de Tom Ford, luego de las nominadas “A Single Man” y “Nocturnal Animals”, este último protagonizado por Amy Adams con una estructura narrativa dual.

La noticia potencia el interés en la carrera de Adele, que el pasado año comunicó un paréntesis indefinido tras sus exitosos conciertos en Múnich. Ahora, la artista se enfocará en el cine, un deseo que había reconocido públicamente tiempo atrás durante su trabajo con el director Xavier Dolan, responsable del videoclip de “Hello”.

Un reparto internacional y una historia de Anne Rice en la pantalla grande

“Cry to Heaven” reúne una selección de actores reconocidos y protagonistas en el cine contemporáneo. Entre los confirmados aparecen Nicholas Hoult, que suma experiencia en dramas históricos y comedias, y Aaron Taylor-Johnson, que alterna roles protagónicos en producciones europeas y de Hollywood.

El elenco internacional de 'Cry to Heaven' incluye a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth y Hunter Schafer, entre otros EFE/EPA/VICKIE FLORES

Ciarán Hinds, Thandiwe Newton, Colin Firth y Mark Strong integran el elenco de actores de trayectoria consolidada, mientras Hunter Schafer y Owen Cooper aportan frescura y reconocimiento reciente en el ámbito juvenil.

De acuerdo con Deadline, el rodaje cruzará locaciones en Londres y Roma y mantendrá la ambientación de época que caracteriza la obra de Anne Rice.

La historia, centrada en el mundo de la ópera y los desafíos personales de sus protagonistas, explora temas como el poder, la identidad, el sacrificio y las tensiones sociales en el contexto del siglo XVIII. La novela, según la crítica de The New York Times, integra música y erotismo con una construcción minuciosa de los personajes.

El estreno internacional de 'Cry to Heaven' está previsto para fines de 2026 y genera altas expectativas en la industria del cine y la música (Foto AP/Chris Pizzello)

La película marca el regreso de Tom Ford a la dirección tras sus incursiones en la moda y el cine. En entrevistas recientes, Ford expresó su deseo de dedicarse exclusivamente al séptimo arte durante los próximos años.

“Quiero pasar los siguientes 20 años de mi vida haciendo películas”, afirmó a la revista GQ al anunciar su alejamiento del mundo de la moda. El director ya obtuvo reconocimiento en la industria cinematográfica por su capacidad para fusionar estética visual y relato dramático.

El salto de Adele al cine y el contexto de las adaptaciones de Anne Rice

Hasta el momento, Adele había manifestado interés por la actuación, aunque sin proyectos confirmados. En 2016, su nombre sonó para el film “The Death and Life of John F Donovan” de Xavier Dolan, aunque finalmente solo una de sus canciones formó parte del producto final y la cantante no apareció en escena. En declaraciones públicas, Adele consideró la posibilidad de actuar siempre que se tratara de proyectos significativos.

Adele retoma su carrera artística tras un paréntesis en la música y cumple su deseo de incursionar en el cine con un papel protagónico (Créditos: Instagram/@adele)

El anuncio de “Cry to Heaven” coincide con una ola de adaptaciones de obras de Anne Rice. Recientemente, series como “Entrevista con el vampiro” o “Mayfair Witches” llegaron a la televisión, mostrando el atractivo moderno de relatos clásicos. La película de Ford sumará una mirada particular sobre la Italia barroca y el universo de la ópera.

Según el entorno de producción, el estreno internacional de “Cry to Heaven” se espera para fines de 2026, tras el rodaje que iniciará en enero. El impacto del debut de Adele como actriz y la participación de un elenco destacado anticipan expectativas elevadas en la industria y entre el público de la música y el cine.

El desembarco de Adele en el cine bajo la dirección de Tom Ford anticipa una propuesta ambiciosa, guiada por la narrativa de Anne Rice y un reparto con figuras de alcance internacional. La película se prepara para posicionarse como uno de los estrenos destacados del año próximo y para explorar una etapa inédita en el recorrido de la cantante británica.