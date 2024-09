Adele estaría pensando en incursionar como actriz tras alejarse de la música

Adele planea hacer una pausa prolongada en su carrera musical después de terminar su residencia en Las Vegas (Foto AP/Chris Pizzello)

La cantante británica Adele estaría dispuesta a dar un nuevo giro a su carrera artística. Según un informe exclusivo del Daily Mail, la vocalista habría estado tomando clases intensivas de actuación con un conocido entrenador de Hollywood. La fuente que habló con el tabloide describió que estaría muy involucrada con esa idea. “Cuando ella se compromete en algo, lo hace al 100%”, citó el medio.

Esta actualización sobre su futuro cercano se produce mientras Adele se prepara para tomar una pausa prolongada en su carrera musical, un descanso que iniciará apenas termine las últimas presentaciones de su residencia en Las Vegas.

El Daily Mail también deslizó que la artista habría comenzado a explorar activamente en la industria del séptimo arte. “Ha instruido a su equipo para que informe a los principales estudios y productores de cine que está lista para asumir papeles en películas”, señala la publicación británica, citando fuentes cercanas a Adele.

Las fuentes del Daily Mail señalaron que la artista estaría llevando clases de actuación con un instructor de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Aunque esta posible incursión en la actuación pueda ser sorpresiva, las ofertas a la cantante habían sido mencionadas algún tiempo atrás. Ella también había declarado en algunas entrevistas que tenía fascinación por el cine y el teatro, aunque su prioridad siempre fue la música, una pasión que la llevó a vender más de 100 millones de discos en todo el mundo.

En declaraciones para The Hollywood Reporter en diciembre de 2023, la intérprete de “Someone Like You” reveló que había un papel en particular que le interesaba, pero que el creador de la película aún no estaba “mentalmente listo” para trabajar en el guion.

“Lo molesto de vez en cuando, pero simplemente él no está listo todavía”, comentó Adele en ese momento. “Pero ese es el único papel que quiero. Porque creo que lo clavaría. Creo que lo haría realmente, realmente, realmente bien”, agregó. En ese momento, la cantautora evitó dar pistas sobre la identidad del cineasta con el que deseaba colaborar.

La cantante ha dejado claro que no le interesa protagonizar biopics musicales, ya que considera que sería "demasiado obvio" (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

No obstante, sí mencionó que no le impresiona la idea de protagonizar biopics musicales. “Creo que es demasiado obvio”, explicó en su entrevista con The Hollywood Reporter. Además, apuntó que aceptar un papel de este tipo sería “prepararse para el desastre”.

Su razonamiento es simple: “¿Les gustaría que cante como yo misma? Porque entonces sonaría como yo, no como el personaje. Así que no lo haría. Pero eso es todo lo que me han ofrecido, en realidad”, precisó.

Una pausa necesaria

El hiatus musical de Adele no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Durante una entrevista con la emisora alemana ZDF en julio, Adele ya había dejado claro que pasaría bastante tiempo para volver a producir un álbum nuevo. “No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto”, afirmó la cantante. “Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo”.

Finalmente, la artista volvió a reiterar su próximo descanso indefinido la noche de su último concierto en Múnich, show que cerró su residencia histórica en la ciudad alemana.

Durante su show en Munich, Adele mencionó que no volvería a ver a sus fans por un largo tiempo (Créditos: X/AdeleStats)

“Todavía tengo 10 espectáculos por hacer, pero después de eso no los veré durante un tiempo increíblemente largo, y los llevaré en mi corazón”, reveló con la voz entrecortada.

“Solo necesito un descanso, y he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí. Quiero vivirla ahora, quiero vivir la nueva vida que he estado construyendo”, dijo en el evento.

Parte del plan de Adele durante este tiempo de descanso incluiría un cambio de escenario: un regreso a su tierra natal. Según informaciones del Daily Mail, Adele habría decidido criar a su hijo Angelo en el Reino Unido y permanecer en el lujoso apartamento que posee en el centro de Londres.