Rebecca Gayheart y Eric Dane más allá del divorcio: unidos por sus hijas y la esclerosis

Eric Dane y Rebecca Gayheart priorizan el bienestar de sus hijas tras el diagnóstico de ELA. (Instagram/Rebecca Gayheart)

La actriz estadounidense Rebecca Gayheart reveló públicamente la compleja situación familiar que atraviesa con su exesposo, Eric Dane, luego de que el intérprete conocido por su trabajo en Grey’s Anatomy fuera diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La situación se ha complicado aún más tras la decisión reciente de Gayheart de suspender su proceso de divorcio, lo que ha generado un debate sobre el impacto que una enfermedad de este tipo puede tener en los vínculos familiares. PEOPLE informó que Gayheart retiró la demanda de divorcio en marzo de 2025, semanas antes de que Dane hiciera público su diagnóstico.

Reconfiguración de una familia separada bajo circunstancias adversas

Rebecca Gayheart y Eric Dane llevan casados desde 2004 y son padres de dos hijas: Billie, de 15 años, y Georgia, de 13. Tras ocho años de separación, la pareja tuvo momentos de tensión que incluyeron una solicitud de divorcio en 2018. Sin embargo, la actriz comunicó en el podcast “Broad Ideas with Rachel Bilson and Olivia Allen” que, pese a la separación, continúan mostrando apoyo mutuo: “Definitivamente intento demostrarles a mis hijas que siempre estamos ahí para la gente, pase lo que pase. Y él es nuestra familia, él es su padre”.

La actriz aclaró en ese mismo podcast que sus hijas viven con ella en su totalidad y que el proceso de adaptación familiar ha supuesto grandes desafíos. “Han pasado muchas cosas, otras cosas”, indicó. La expectativa de Gayheart es servir de ejemplo a sus hijas respecto a cómo afrontar momentos adversos: “Intento aprender de ello y servirles de ejemplo sobre cómo afrontar algo así, que es realmente difícil”.

La reciente revelación sobre el problema de salud del actor estadounidense ha generado un nuevo escenario de convivencia y apoyo en la familia reconstruida

Apoyo frente al diagnóstico de ELA

El anuncio de Eric Dane sobre su diagnóstico de ELA, realizado en abril de 2025, supuso un cambio importante en la dinámica de esta familia separada. “Agradezco tener a mi amada familia a mi lado mientras afrontamos esta nueva etapa”, declaró Dane en su momento. Desde entonces, ambos padres optaron por priorizar el bienestar de sus hijas en medio de la exigente situación médica.

Durante la entrevista en el citado pódcast, Gayheart enfatizó la dificultad de acompañar a sus hijas durante la enfermedad de su padre: “No sé si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal o bien. Simplemente estoy presente. Estoy presente, intento apoyarlas, y supongo que el tiempo lo dirá. Son buenas chicas que simplemente están pasando por mucho”.

En declaraciones a PEOPLE en septiembre de 2025, la actriz marcó el dolor que atraviesan sus hijas por la condición de Dane, calificando la experiencia de desgarradora. Indicó que, si bien no ha logrado ver aún un efecto positivo en la situación, sí observa que la familia, aunque separada, “está más unida, aunque no nos guste el motivo”.

Crecimiento personal y vínculo a pesar de la separación

Dane considera a Gayheart su principal apoyo durante el proceso de la enfermedad. .Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Gayheart expresó que afrontar este proceso la está llevando a experimentar un crecimiento como persona. En la entrevista, planteó que trata de transmitir a sus hijas la importancia de brindar apoyo y también de mantener el cuidado propio ante circunstancias difíciles: “Es una experiencia que te hace reflexionar profundamente... una de las cosas que espero transmitir a mis hijos es la idea de que puedes apoyar a alguien y estar ahí para él, pero también tienes que apoyarte a ti mismo”.

La esclerosis lateral amiotrófica altera la dinámica familiar y fortalece la cooperación entre ambos padres. (Instagram/Rebecca Gayheart)

Durante el proceso de adaptación a su diagnóstico, Eric Dane ha subrayado la importancia de Rebecca Gayheart en su vida diaria. En una reciente entrevista con Diane Sawyer, Dane la describió como su “mayor defensora” y aseguró que confía plenamente en ella para su apoyo. “Llamo a Rebecca. Hablo con ella todos los días. Hemos logrado ser mejores amigos y mejores padres... Me apoyo en ella”.

Durante la gala anual Chrysalis Butterfly Ball celebrada en 2017 en Brentwood, California, Eric Dane, Rebecca Gayheart y sus hijas aparecieron públicamente como familia. Hoy, la prioridad para ambos actores es ofrecer estabilidad a sus hijas Billie y Georgia, en un contexto que sigue demandando fortaleza emocional a todos sus integrantes.