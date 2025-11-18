El principio del fin: Oasis y el MTV Unplugged más polémico

El legendario MTV Unplugged de Oasis sigue generando debates entre fanáticos del britpop (YouTube)

El paso de Noel Gallagher y Liam Gallagher por Argentina luego de 16 años volvió a encender la pasión por Oasis. Los hermanos brindaron dos shows en River durante el último fin de semana en el marco de su gira “Live ‘25″. Ambos conciertos contaron con una masiva convocatoria, mezclando nostalgia, euforia y momentos inolvidables entre los presentes.

El público acompañó coreando un repertorio que fue “demoledor”: “Morning Glory”, “Stand By Me”, “D’You Know What I Mean”, “Don’t Look Back In Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”, fueron solo algunas de las canciones que hicieron resonar a las 85.000 personas que coparon el Estadio Monumental durante la noche del sábado y domingo.

Sin embargo, a pesar de que lograron reunir a miles de fanáticos y renovar el interés por la banda pionera del britpop, los recuerdos de situaciones tensas entre los hermanos persisten en la memoria colectiva de los seguidores. Un caso en concreto, que marcó a fuego la historia de Oasis, fue el fallido MTV Unplugged de 1996.

El icónico Unplugged… sin Liam Gallagher

Corría el 23 de agosto de 1996 cuando Oasis subía al escenario del Royal Festival Hall de Londres para una de las sesiones acústicas más esperadas de la década. La banda, consagrada a nivel mundial gracias a su álbum (What’s the Story) Morning Glory? (1995) y la catarata de hits como “Wonderwall” o “Don’t Look Back in Anger”, aceptó el desafío de “desenchufarse” para MTV.

Sin embargo, lo que prometía ser un hito para la formación de Manchester se transformó en un espectáculo envuelto en el caos. Durante la prueba de sonido, Liam Gallagher apenas podía mantenerse en pie. Los directivos de la discográfica, acostumbrados a los excesos del cantante, adujeron una supuesta laringitis. En realidad, los medios acreditados observaron cómo Liam disfrutaba liquidando cervezas y fumando sin restricciones en la zona VIP, mientras el resto del grupo se preparaba para salir al aire.

Noel Gallagher asumió el liderazgo vocal en una noche marcada por la ausencia de su hermano (foto: MUBI)

Frente a esta situación, fue Noel Gallagher quien tomó las riendas y asumió la voz principal durante toda la presentación. Lo acompañaron una agrupación de cuerdas, el tecladista Mike Rowe y el armonicista Mark Feltham, en un setlist que combinó éxitos radiales y lados B como “Listen Up” y “Talk Tonight”. Oasis sonó sólido, pero la ausencia de Liam en el micrófono no pasó desapercibida para el público y los seguidores.

La situación se tornó aún más insólita al final: por cuestiones técnicas, los productores de MTV solicitaron repetir la primera canción, “Hello”. Liam intentó subir al escenario para cantar, pero Noel le negó la participación. El episodio, tensionado y extraño, resultaría luego una clara señal de las dificultades fraternales y profesionales que acecharían a la banda en los años venideros.

Repercusiones y legado de un recital que marcó a la banda

El MTV Unplugged de Oasis nunca fue lanzado de manera oficial. Tras el show fallido, las imágenes fueron archivadas por la cadena y solo salieron a la luz meses después, coincidiendo con rumores de separación y la sorpresiva decisión de Noel de abandonar la gira. Nunca hubo una edición en CD ni en vinilo, y los únicos registros disponibles de esa noche circulan por YouTube y foros de coleccionistas.

La historia de este fallido Unplugged retomó protagonismo en los últimos años, alimentada por el clamor popular por una reunión. En cada nuevo concierto de alguno de los Gallagher, como los recientes en River, resurgen las especulaciones y el interés por revivir aquel material perdido.

Paradójicamente, este episodio capturó el lado más humano y menos idealizado de Oasis: una banda sometida a la tensión constante entre el genio creativo y el carácter indomable de sus líderes.