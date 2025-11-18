Dean Butler recordó el día que Michael Landon lo arrojó en el set de ‘La familia Ingalls’: “Fue totalmente culpa mía”

Dean Butler relató cómo Michael Landon, tras varias advertencias, lo levantó y arrojó dentro de un granero en el set de "La familia Ingalls" (NBCUniversal)

Dean Butler reveló un episodio inusual ocurrido durante el rodaje de La familia Ingalls, cuando Michael Landon lo lanzó literalmente al otro lado del plató después de que no siguiera las instrucciones durante una escena.

La anécdota fue compartida por Butler, de 69 años, en el episodio del 12 de noviembre de The Patrick LabyorSheaux, conducido por Patrick Labyorteaux, también actor de la serie.

Durante la conversación, Labyorteaux solicitó a los invitados, entre quienes se encontraban Alison Arngrim, Pamela Roylance, Jennifer Donati y los hijos de Victor French, que recordaran algún momento particular con el protagonista.

Como estrella central de la serie interpretando a Charles “Pa” Ingalls y responsable de la producción y dirección de numerosos episodios, Landon era ampliamente respetado, aunque su método directo de trabajo generó momentos memorables entre el elenco.

El elenco compartió anécdotas inéditas sobre el carácter de Michael Landon durante una reciente charla conducida por Patrick Labyorteaux (NBCUniversal)

Butler, recordado por su papel como Almanzo Wilder, narró que puso a prueba la paciencia y la fuerza de Landon durante una escena donde debía relajar el cuerpo en pleno forcejeo.

“Queríamos probar cuán fuerte era Michael”, relató en tono de broma. “Estábamos haciendo una escena juntos donde se suponía que yo debía relajarme cuando me lanzaba hacia otro personaje, y no lo hice”.

La secuencia se repitió varias veces. “La primera vez [Landon] dijo, ‘Relájate’. No lo hice. La segunda vez, repitió ‘Relájate’. No lo hice”, detalló Butler.

La insistencia desembocó en una reacción inesperada: “La tercera vez —ahí fue cuando comprobé su fuerza—, me levantó y me lanzó por todo el interior del granero mientras me gritaba ‘Relájate’”, recordó el actor.

Ese momento, calificado como “icónico” por el intérprete, quedó marcado en su memoria. “Recuerdo que pensé, ‘¿Qué diablos?’, mientras volaba por el aire, caía al suelo y rodaba dentro del granero. El equipo se reía bastante”, describió.

Melissa Gilbert expresó incomodidad por protagonizar escenas románticas a los 15 años con un actor considerablemente mayor en "La familia Ingalls" (NBCUniversal)

Dean Butler asumió la responsabilidad del incidente: “Fue totalmente culpa mía. Estaba demasiado emocionado para la escena. Aprendí lo que se siente recibir una lección de vuelo en uno de los graneros del Big Sky Ranch cuando Michael me lanzó”.

Cuando Arngrim le preguntó si en la siguiente toma logró relajarse, Butler aseguró que todo salió correctamente después del incidente.

El actor se incorporó a La familia Ingalls en la sexta temporada, con el rol del interés romántico de Laura Ingalls, quien más adelante se convertiría en su esposa en la ficción.

Esta relación en pantalla tuvo matices particulares: Melissa Gilbert, quien personificó a Laura, tenía 15 años en aquel momento, mientras que Butler contaba con 23, una diferencia de edad de ocho años.

Al abordar este aspecto, la propia Gilbert, ahora de 61 años, compartió sensaciones encontradas respecto a las escenas que debía rodar a tan corta edad.

La actriz rememoró el apoyo de su madre y de Landon como clave para sentirse protegida en un entorno de alta presión televisiva (NBC)

En una publicación el 15 de noviembre en Instagram, la actriz se refirió al debate generado por declaraciones recientes de la periodista Megyn Kelly sobre Jeffrey Epstein y el tema de la protección de menores en la industria.

“Decidí buscarme en Google a los 15 años y ver qué imágenes aparecían… y ahora, a mi edad, realmente me siento mareada”, recordó.

Y continuó en su publicación: “La chica de vacaciones en Hawái con su familia es la misma chica a la que se esperaba que ‘se enamorara’ y besara a un hombre mucho mayor en una filmación. Viéndolo desde el presente, es impactante. No tengo palabras, solo puedo decir ‘ERA UNA NIÑA’. ‘TENÍA QUINCE AÑOS’”.

“Y eso era lo bueno. Gracias a Dios mi madre, Michael y tantas otras personas estaban ahí para garantizar mi seguridad”, añadió. “¿Se imaginan si no hubiera estado acompañada por todos ellos? Soy afortunada (más o menos)”.

El primer beso entre Butler y Gilbert se dio en el episodio titulado “Sweet Sixteen” de la sexta temporada. En 2024, el artista expresó en diálogo con People que también sintió incomodidad durante ese momento.

Michael Landon, también director, aplicó métodos enérgicos que sorprendieron a Dean Butler y provocaron risas entre el equipo de la serie (NBC)

“Creo que había ansiedad de ambos lados sobre ese beso y cómo saldría. Pero lo afrontamos. A menudo le he dicho a Melissa: ‘Ojalá hubiéramos tenido una diferencia de edad menor mientras hacíamos esto’. Pero así no se dieron las cosas. Laura era diez años menor que Almanzo”, confesó.

Y agregó: “Como intérprete, pensaba que quizá habría sido ideal coincidir más en edad, para poder reflejar el amor de manera distinta y quizás más interesante”.