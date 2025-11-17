Entretenimiento

Melissa Gilbert respondió a Megyn Kelly tras comentarios polémicos sobre Jeffrey Epstein: “Yo también era una niña”

La actriz de “La familia Ingalls” utilizó su experiencia personal y el hashtag #iWasFifteen como respuesta a las declaraciones controvertidas

Guardar
Melissa Gilbert utilizó el hashtag
Melissa Gilbert utilizó el hashtag #iWasFifteen para mostrar la vulnerabilidad de las adolescentes y reprochó a Megyn Kelly sus declaraciones sobre Jeffrey Epstein (Instagram/@melissagilbertofficial/REUTERS)

Melissa Gilbert cuestionó públicamente a Megyn Kelly por declaraciones realizadas acerca de Jeffrey Epstein en el programa The Megyn Kelly Show, transmitido el 12 de noviembre en Sirius XM.

Durante la emisión, la comentarista política expresó dudas sobre si Epstein podía ser considerado un pedófilo, argumentando que, según su conocimiento, el financista condenado por delitos sexuales se interesaba por adolescentes y no por niñas muy pequeñas.

“Le gustaban las chicas de 15 años. Y soy consciente de que esto es repugnante. No estoy intentando justificarlo, simplemente les doy datos: no se interesaba por niñas de 8 años”, señaló Kelly.

Añadió también: “Le atraían las adolescentes muy jóvenes que podrían parecer todavía menores, pero que lucían legales ante alguien que pasara por ahí. Hay una diferencia entre una niña de 15 años y una de 5 años, ¿saben?”.

En respuesta, Gilbert sumó su voz a la tendencia #iWasFifteen, en la que mujeres compartieron fotografías de cuando tenían 15 años para evidenciar la vulnerabilidad de esa edad.

La actriz recordó su experiencia
La actriz recordó su experiencia a los 15 años en la televisión y enfatizó que era una niña frente a situaciones con adultos en pantalla (Instagram/@melissagilbertofficial)

En una publicación del 15 de noviembre en Instagram, la estrella, conocida por su papel en la serie La familia Ingalls, relató que al buscar imágenes de esa etapa de su vida, encontró fotos de ella junto a su compañero de elenco Dean Butler en escenas donde sus personajes compartían muestras de afecto, incluidos besos.

Siento verdaderamente nauseas”, escribió Gilbert en la leyenda de su publicación. “La chica que estaba de vacaciones con su familia en Hawái es la misma que debía ‘enamorarse’ y besar a un hombre varios años mayor que ella ante las cámaras”.

Y continuó en su publicación: “Hoy resulta impactante verlo. No tengo otra forma de expresarlo que decir: ‘YO ERA UNA NIÑA’. ‘TENÍA QUINCE AÑOS’. Y esa era la buena noticia”.

Melissa Gilbert manifestó su agradecimiento a Michael Landon —director, productor y protagonista de La familia Ingalls—, a su madre y a otros allegados del entorno, porque estuvieron atentos a su bienestar durante las grabaciones.

La estrella de "La familia
La estrella de "La familia Ingalls" advirtió a Kelly sobre la importancia de medir las palabras al hablar de abuso y explotación infantil (Instagram/@melissagilbertofficial)

“¿Pueden imaginar lo que habría sido si no los hubiese tenido? Soy muy afortunada (más o menos). Muchas otras chicas no lo son. @megynkelly tienes que tener más cuidado con tus palabras”, concluyó en su mensaje.

El cruce entre Gilbert y Kelly no es nuevo. En enero, tras un mensaje de Kelly en X sobre el posible relanzamiento de la serie por Netflix, donde advertía: “@Netflix si politizan La familia Ingalls será mi única misión arruinar su proyecto”.

A lo que Gilbert respondió en Threads: “Ve el original de nuevo. La televisión no fue mucho más ‘progresista’ que nuestro show. Abordamos racismo, adicción, nativismo, antisemitismo, misoginia, violación, abuso conyugal y todos los temas ‘despiertos’ que puedas imaginar. Muchas gracias”.

Cabe recordar que, en el evento por el 50º aniversario de la serie, Dean Butler rememoró ante la revista People su diferencia de edad con su co-estrella durante el rodaje.

“Me habría gustado ser un poco más cercano en edad a Melissa cuando hacíamos la serie. Laura era una década menor que Almanzo según la historia, pero desde el punto de vista interpretativo hubiera enriquecido la experiencia”, comentó.

Dean Butler, compañero de Gilbert,
Dean Butler, compañero de Gilbert, reconoció que la diferencia de edad entre ambos marcó su trabajo conjunto en la famosa serie (NBC)

¿Qué se sabe de los archivos de Jeffrey Epstein?

El 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos está prevista para votar un proyecto llamado Epstein Files Transparency Act, con el objetivo de obligar al Departamento de Justicia a publicar más archivos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual.

La iniciativa cuenta con apoyos bipartidistas y generó tensiones dentro del partido gobernante, ya que legisladores republicanos como Marjorie Taylor Greene han pedido abiertamente la liberación total de los archivos, mientras que parte de la bancada demócrata impulsa la medida desde hace meses.

Se produce después de que una serie de emails redactados por el propio Epstein y divulgados por legisladores demócratas volvieran a mencionar a figuras públicas, incluido el presidente estadounidense Donald Trump.

La ley, de aprobarse, obligaría al Departamento de Justicia a difundir todos los documentos, registros y comunicaciones no clasificados vinculados con la investigación y procesamiento de Epstein.

Se mantendría bajo reserva la información de las presuntas víctimas y la que pudiera comprometer averiguaciones en curso. Además, el Departamento de Justicia tendría que detallar al Congreso las razones detrás de cualquier información que permanezca oculta o censurada.

El Congreso de Estados Unidos
El Congreso de Estados Unidos prepara la votación de un proyecto de ley para exigir más transparencia sobre los archivos vinculados a Epstein (New York State Division of Criminal Justice Services/Handout via REUTERS)

La propuesta también abarca los materiales relacionados con Ghislaine Maxwell, aliada de Epstein, los registros de vuelos y traslados, así como los nombres de individuos y entidades vinculados, mediante evidencias, a su red financiera o de tráfico.

Se incluyen los documentos sobre la muerte de Epstein ocurrida en 2019, en el centro penitenciario donde esperaba juicio. De pasar, la norma habilitaría 30 días para la entrega de los archivos, junto al reporte técnico con los motivos de cada posible omisión.

Temas Relacionados

Melissa GilbertLa familia IngallsMegyn KellyJeffrey Epsteinestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

George Clooney reveló cuál es el peor fracaso de su carrera: “No aprendes de tener éxito, aprendes de fallar”

El actor ha hablado en distintas ocasiones sobre una película de los 90 que marcó para siempre su trayectoria

George Clooney reveló cuál es

Jennifer Aniston y la admiración por su novio Jim Curtis: “Es muy especial, muy normal y muy amable”

La reconocida actriz estadounidense abordó su vínculo con el hipnotista y coach transformacional. Entrevistada para la portada de ELLE, reflexionó sobre el valor de la genuinidad y el crecimiento personal en su entorno más cercano

Jennifer Aniston y la admiración

“Arriesgar es rendirse a lo desconocido”: Rosalía reflexionó sobre el riesgo como motor creativo en su nueva etapa

En una charla íntima con Bella Freud, la artista explicó cómo la moda, el flamenco y la aceptación del cuerpo marcaron su proceso de transformación y dieron forma a Lux, un álbum construido desde la libertad y la autenticidad

“Arriesgar es rendirse a lo

Leo Woodall habló sobre su malestar con la fama: “Que te traten como un objeto te afecta mentalmente”

El actor británico, conocido por su papel en “The White Lotus”, reveló en The Times Magazine, cómo la presión mediática y la cosificación pueden impactar el bienestar emocional de quienes triunfan en la industria del entretenimiento

Leo Woodall habló sobre su

Netflix revela primeras imágenes de Griselda Siciliani como Moria Casán

La producción argentina explora la vida de la diva a través de una estructura narrativa innovadora, prometiendo homenajear tanto su legado artístico como los hitos más polémicos de su carrera

Netflix revela primeras imágenes de
DEPORTES
La desafiante postura de Inglaterra

La desafiante postura de Inglaterra ante el Haka de los All Blacks y la particular reacción de una figura que recorre el mundo

Un auto controlado por inteligencia artificial dio la sorpresa en un desafío contra un expiloto de la Fórmula 1

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El día que el corazón de Mika Hakkinen se detuvo 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

TELESHOW
Pampita habló del duro cuestionamiento

Pampita habló del duro cuestionamiento de su hijo Beltrán: “¿Vos estás saliendo con Enzo Fernández?“

La China Suárez describió la intimidad de su vida en Turquía con Mauro Icardi y sus hijos

El fuerte reclamo económico de Sabrina Rojas a Luciano Castro: “Antes que la casa en Mar de Cobo”

Daniela Christiansson ya preparó el bolso para el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Un buen comienzo”

Momi Giardina compartió la intimidad de su nuevo hogar: diseño contemporáneo, luz natural y un vestidor soñado

INFOBAE AMÉRICA

“Negociar es parte de la

“Negociar es parte de la cultura peruana, por eso nuestro modelo tuvo un encaje perfecto”

Viajar en tren será tendencia: 13 rutas internacionales debutan en 2026

El Museo del Louvre cerró una galería tras detectar una fragilidad estructural en las vigas del edificio histórico

Tragedia en la ruta sagrada: al menos 45 peregrinos indios murieron en un accidente de autobús en Arabia Saudita

La COP30 entra en una fase crítica con negociaciones estancadas