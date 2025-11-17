Timothée Chalamet elogia a Adam Sandler y pide un Oscar para el comediante: “Debería tener un hombre dorado en sus manos”

Timothée Chalamet elogia a Adam Sandler y destaca su influencia en el cine contemporáneo durante un evento en Los Ángeles (REUTERS/Carlos Barria)

Timothée Chalamet sorprendió a quienes asistieron al evento realizado el sábado 15 de noviembre en la Fairfax High School de Los Ángeles al elogiar públicamente a Adam Sandler, afirmando que el comediante merece un Oscar.

El joven actor destacó la relevancia del trabajo de Sandler y la profunda influencia de su interpretación en “Punch-Drunk Love” sobre toda una generación de artistas. “Deberías tener un hombre dorado en tus manos”, aseveró el protagonista de “Dune”.

Una ovación cinematográfica: Sandler bajo la lupa de Chalamet

La admiración entre actores no es extraña en la industria, pero pocas veces se expresa con la intensidad exhibida en este encuentro.

Frente a un auditorio repleto, Chalamet tomó el micrófono para puntualizar: “Sé que no se trata de premios, pero deberías tener un hombre dorado en tus manos porque eres uno de los mejores malditos actores”, afirmó.

Estas palabras, recogidas por Complex, resonaron entre los presentes y dieron pie a una revisión del legado de Sandler y su influencia en el cine contemporáneo. El diálogo abordó la trayectoria de Sandler, con especial énfasis en su papel en la película dirigida por Paul Thomas Anderson.

Chalamet describió aquella interpretación como “una de las actuaciones más importantes, impactante y profundamente conmovedora” para quienes comparten su generación. Además, insistió en que el trabajo de Sandler, tanto en el drama como en otros géneros, frecuentemente es subestimado. Punch-Drunk Love se erige como prueba de una versatilidad pocas veces reconocida por la crítica.

Una conversación sobre la inspiración y el alcance del talento

El encuentro no se limitó a elogios; permitió también a los asistentes adentrarse en el universo creativo de ambos actores. Chalamet confesó que la actuación de Sandler en “Punch-Drunk Love” le sirvió de inspiración para desarrollar personajes complejos en su propia carrera.

Señaló que esa actuación fue “increíblemente matizada, vivida y desgarradora”, llamando la atención sobre la capacidad de Sandler para navegar historias tanto cómicas como trágicas sin perder autenticidad.

La charla, enmarcada en una iniciativa sobre cine y baloncesto, sirvió para explorar no solo los hitos profesionales de Sandler sino también su impacto indirecto sobre nuevos talentos de Hollywood. El interés del público creció al escuchar cómo Chalamet valoró la constancia y originalidad de Sandler, sugiriendo que su figura ha modelado el estándar de excelencia actoral más allá de los premios convencionales.

Nuevos horizontes: el próximo proyecto de Chalamet

La velada incluyó novedades sobre el futuro profesional de Chalamet, quien aprovechó para hablar de “Marty Supreme”, su siguiente proyecto cinematográfico. Reveló que Josh Safdie, director del filme, le brindó una oportunidad para adentrarse en un papel que explora el lado más aspiracional del actor.

“Siento que el regalo de mi vida es poder concentrarme en la actuación de la misma manera en que Marty Mauser está enfocado en el ping-pong”, aseguró Chalamet.

La película, en la que también participan figuras como Tyler, the Creator, tuvo su estreno en el Festival de Cine de Nueva York el 6 de octubre de 2025 y llegará a las salas el 25 de diciembre. Con esta obra, Chalamet espera traspasar los límites usuales de sus papeles anteriores y continuar evolucionando en su propuesta dramática.

Diversión y público: baloncesto con sabor a cine

La jornada no estuvo exenta de momentos lúdicos. Como broche final, los actores aceptaron el reto planteado por dos admiradores e improvisaron un encuentro de baloncesto en parejas. La escena, que fusionó la informalidad con el carisma de ambos artistas, consiguió arrancar sonrisas del público.

Sandler, conocido por su pasión por este deporte, no logró imponerse y la victoria quedó en manos de los fans, lo que selló el clima distendido de la actividad.

Con este gesto, Chalamet y Sandler reforzaron su imagen de íconos accesibles y cercanos, mostrando que el talento en pantalla puede ir acompañado de humildad y sentido del juego. La audiencia despidió la jornada entre aplausos, convencida de que ambos intérpretes han dejado huella no solo en el cine, sino también en quienes los acompañaron aquella noche, un evento memorable donde el arte, la admiración y la camaradería fueron los verdaderos protagonistas.