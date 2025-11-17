George Clooney reveló cuál es el peor fracaso de su carrera: “No aprendes de tener éxito, aprendes de fallar”

George Clooney relató cómo su participación en una película influyó en su carrera y lo llevó a repensar su futuro profesional (INA FASSBENDER/Pool via REUTERS)

George Clooney identificó públicamente el mayor fracaso de su carrera y la lección que extrajo de él, al referirse a su papel protagónico en la película Batman y Robin (1997).

Durante el estreno de su reciente película Jay Kelly en Los Ángeles, el actor compartió cómo ese episodio estableció un momento de quiebre en su trayectoria profesional.

La estrella de Hollywood reconoció que su experiencia en la cinta de 1997 transformó su forma de abordar proyectos futuros.

“Batman y Robin. Aprendí mucho de esa. No aprendes de tener éxito, aprendes de fallar y luego tienes que descifrarlo durante el proceso, así que resulta útil”, afirmó durante su encuentro con la prensa.

El resultado comercial y crítico del film, que acumuló once nominaciones a los premios Razzie y mantiene una calificación del 11% en Rotten Tomatoes, lo llevó a revisar su carrera.

El actor reconoció que el fracaso de "Batman y Robin" representó una oportunidad para aprender y redefinir su enfoque en la industria del cine (Grosby)

La selección de Clooney para el papel de Batman se originó tras su exitosa participación en la serie ER, donde encarnó al Dr. Doug Ross. El episodio “Hell and High Water”, emitido en noviembre de 1995, capturó una audiencia de 45 millones de televidentes en Estados Unidos.

Según el director Christopher Chulack, en declaraciones recogidas por Infobae, “al día siguiente, los presidentes de Warner Bros. Television bajaron y tocaron la puerta del camerino de George. Le dijeron: ‘Vas a ser el próximo Batman por el heroísmo de ese episodio’”.

La transición de la televisión al cine significó para el artista entrar en un territorio de grandes expectativas. Bajo la dirección de Joel Schumacher, Batman y Robin reunió a un reparto encabezado por nombres como Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone, Uma Thurman y Chris O’Donnell.

Pese al entusiasmo previo al estreno, la producción no alcanzó el desempeño previsto en taquilla y recibió cuestionamientos generalizados de la crítica.

Durante una entrevista en Los Ángeles, Clooney explicó que los errores aportan más enseñanzas que los éxitos en la vida de cualquier artista (Grosby)

De esta manera, George Clooney hizo referencia en diversas ocasiones a la influencia que Batman y Robin ejerció sobre sus decisiones laborales.

“No estuve bien en ella, no fue una buena película. Lo que aprendí de ese fracaso fue que tuve que reaprender cómo estaba trabajando”, manifestó durante una entrevista con The Hollywood Reporter en 2019.

Y continuó en su declaración: “Ahora, no solo era un actor al que le daban un papel, tenía que responsabilizarme del filme. Así que los siguientes tres trabajos que acepté fueron Three Kings, Out of Sight y O Brother, Where Art Thou?”.

El actor señaló al citado medio que elegir esos proyectos fue una decisión intencional para enfocarse en propuestas de mayor calidad.

Durante un evento organizado por el Directors Guild of America en Nueva York, en octubre de 2021, Clooney expresó ante la prensa una percepción autocrítica de su interpretación: “Hice una película de superhéroes y la arruiné tanto que no me dejan acercarme al set”.

“No estuve bien en ella, no fue una buena película", había dicho el intérprete en 2019 (Warner Bros.)

Esta visión fue reiterada en 2023, al asegurar a Entertainment Tonight que no considera probable volver a personificar a Batman.

“No creo que haya suficientes drogas en el mundo para que vuelva otra vez”, respondió la celebridad tras una participación fugaz como Bruce Wayne en el filme The Flash.

La vida personal de George Clooney también ha sido tema de comentarios en relación con ese episodio. En declaraciones a Variety en 2021, el actor relató que su esposa, Amal Clooney, evitó ver la famosa película.

“Hay ciertas películas que simplemente digo, ‘quiero que mi esposa me respete’”, sostuvo.

Pese a ese tropezón en la gran pantalla, su trabajo posterior encontró reconocimiento crítico, siendo galardonado con el Oscar a mejor actor de reparto en 2005 por Syriana.

Amal Clooney prefiere no ver la película que su esposo considera su mayor error profesional, según reveló el actor en entrevistas recientes (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Al recibir ese premio, brindó una alusión humorística: “Es curioso, ganar un Oscar será sinónimo de tu nombre... Será: ganador del Oscar George Clooney, el hombre más sexy de 1997, Batman, falleció hoy en un extraño accidente”.