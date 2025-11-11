El momento en que George Clooney fue considerado por primera vez para el papel de Batman

George Clooney fue considerado para interpretar a Batman tras un episodio de "ER" que atrajo a 45 millones de televidentes en 1995 (REUTERS/Warner Bros.)

La transición de George Clooney de la televisión al cine marcó un momento clave para la industria del entretenimiento en la década del noventa.

Uno de los episodios más decisivos en su carrera se dio gracias a la serie ER, el drama médico que lo catapultó a la fama a los 33 años.

Según explicó el director Christopher Chulack a TV Insider, sirvió de antesala para que Warner Bros. se fijara en él como potencial protagonista de Batman y Robin.

El episodio, emitido el 9 de noviembre de 1995 y titulado “Hell and High Water”, mostró al personaje Dr. Doug Ross en una operación de rescate que cautivó a la audiencia y alcanzó una audiencia de 45 millones de televidentes en Estados Unidos.

“El episodio tuvo 45 millones de espectadores. Al día siguiente, y esto es una historia real, Bob Daley y Terry Semel, quienes eran los presidentes de Warner Bros. Television, bajaron y tocaron la puerta del camerino de George”, relató el director.

Tras protagonizar "Batman y Robin", el actor reconoció con humor las críticas negativas que recibió por su versión del superhéroe (Warner Bros.)

Y añadió en su declaración: “Le dijeron: ‘Vas a ser el próximo Batman por el heroísmo de ese episodio’. Así que pensé que esto solo podía ir en ascenso, y así ocurrió”.

La repercusión de ese episodio puso a George Clooney en el radar de Warner Bros., que buscaba renovar el rostro de su principal superhéroe tras el paso de otros actores por la franquicia.

La elección basada en el impacto televisivo del actor es considerada uno de los movimientos más recordados de la industria en los años noventa, ya que quedó asociado al fenómeno cultural que supuso ER y al proceso de selección para grandes protagónicos de Hollywood.

Con el nombramiento formalizado, George fue dirigido por Joel Schumacher en Batman & Robin, película que reunió a un elenco compuesto por Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone, Uma Thurman y Chris O’Donnell.

A pesar de las expectativas que generó la suma de estrellas, la película no alcanzó el éxito esperado en la taquilla y recibió duras críticas. El filme mantiene hoy un 11% de aprobación en Rotten Tomatoes, basado en 95 críticas, dato que resume el contraste entre el entusiasmo previo al estreno y la recepción posterior.

El propio Clooney bromeó sobre su experiencia como héroe en el cine (Warner Bros/Kobal/Shutterstock (5884410d)

Con el paso de los años, Clooney demostró ser plenamente consciente de la recepción que tuvo su actuación como el Hombre Murciélago.

En octubre de 2021, durante un evento del Directors Guild of America en Nueva York, mencionó en tono humorístico ante la prensa: “Hice una película de superhéroes y la arruiné tanto que no me dejan acercarme al set”.

El propio artista reconoció en diciembre de 2023 a Entertainment Tonight que no contempla volver a interpretar al personaje.

“No creo que haya suficientes drogas en el mundo para que vuelva otra vez”, señaló, aunque hizo una breve aparición como Bruce Wayne en la cinta The Flash.

Tiempo después de aquel episodio, Clooney continuó construyendo una carrera sólida en el cine, alejándose del universo de superhéroes para enfocarse en proyectos como Michael Clayton, Up in the Air, Syriana y la saga Ocean’s Eleven.

“Fracasar es una herramienta muy útil", afirmó la estrella de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Actualmente, George Clooney presenta su nueva película Jay Jelly en colaboración con el director Noah Baumbach. Esta reciente etapa de su carrera lo empujó a reflexionar acerca del fracaso, la fama y la importancia de la familia.

“Fracasar es una herramienta muy útil. No disfruto hacerlo en absoluto, pero es... No se aprende nada de ganar”, expresó en diálogo con CBS Sunday Morning.

Aseguró haber cometido errores y haber dado pasos importantes: “puedo aceptar los resultados”, afirmó en esa misma línea.

Aunque llegó un poco tarde a la fama con ER, la estrella no lo lamenta y, por el contrario, lo agradece. “La fama llegó tarde en mi vida, y eso me permitió estar más preparado para ella”, precisó sobre la transformación que enfrentó una vez que se convirtió en una celebridad.