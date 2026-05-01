Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo llega a Netflix y promete emocionar a toda la hinchada

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo. La historia detrás del mito. Una película para toda la familia. (Netflix)

Netflix ha confirmado el estreno global de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo para el 28 de mayo en su catálogo, según informó la plataforma en un comunicado exclusivo. El largometraje, rodado entre Argentina e Inglaterra durante 2025, se perfila como uno de los lanzamientos argentinos más relevantes del año en la plataforma de streaming.

El proyecto, liderado en producción por Agustín Pichot y realizado bajo el sello de PEGSA, presenta una narrativa híbrida que combina animación ilustrada por Liniers, archivo documental y entrevistas a figuras centrales del entorno de Emiliano Martínez. Entre los participantes se encuentran Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro. Esta estructura apuesta a una aproximación singular en el universo de documentales deportivos de Netflix, integrando recursos visuales, elementos biográficos y testimonios en un solo relato.

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Netflix estrena el documental Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo el 28 de mayo para todos los suscriptores a nivel global. (Netflix)

La película, basada en un cuento original de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova, narra el salto de Martínez desde su infancia en Mar del Plata hasta su reconocimiento como uno de los arqueros más influyentes del fútbol contemporáneo. El guion presenta una ficción en la que el protagonista—un niño capaz de detener el tiempo—dialoga con una pelota animada cuyo registro de voz corresponde al humorista Agustín Aristarán (Rada). El enfoque de la historia privilegia la formación de carácter y fortaleza interior, trascendiendo la mera reconstrucción de los logros deportivos.

En el aspecto técnico, el film cuenta con Andrés Emilio como showrunner y un equipo de producción ejecutiva integrado por Sergio Ferraro y Alejandro Greco. El trabajo de Liniers en la animación marca una identidad visual inédita en los biopics deportivos disponibles en la plataforma. La apuesta narrativa y estética representa un diferencial en el catálogo de estrenos de Netflix tanto para la región como para el mercado internacional.

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Inspirada en un cuento de Hernán Casciari, la obra narra la vida de Emiliano Martínez desde su infancia en Mar del Plata hasta su estrellato internacional. (Netflix)

El fenómeno de Emiliano Martínez y su impacto en la industria audiovisual

La determinación de Netflix de producir un original sobre Dibu Martínez está directamente relacionada con la consolidación de su figura luego de su desempeño con la Selección Argentina: la Copa Mundial de la FIFA ganada en Qatar 2022 y sus logros posteriores han elevado su perfil a verdadero referente cultural y mediático. El momento del lanzamiento, pautado a semanas de la agenda de amistosos mundialistas de la selección, incrementa las expectativas acerca del posicionamiento en los mercados latinoamericano y global.

En la industria del streaming, la obra dirigida por Cova se integra a la estrategia de Netflix que apunta a potenciar contenidos biográficos vinculados a figuras deportivas de alcance masivo. La combinación de ilustraciones originales, archivos inéditos y estructura testimonial de varios niveles evidencia una línea de diferenciación con respecto a otros documentales sobre futbolistas y selecciones nacionales.

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El relato incorpora una ficción protagonizada por un niño que detiene el tiempo y una pelota animada con la voz de Agustín Aristarán (Rada). (Netflix)

Estrategias narrativas y proyección de estrenos en Netflix

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo traza una narrativa que enlaza ficción y documental; según afirma Netflix en el tráiler oficial, el relato emplea metáforas visuales y voz en off que intervienen sobre la realidad de Martínez. Se suman entrevistas a amigos, familiares y personalidades influyentes, lo que habilita una reconstrucción integral de la trayectoria del arquero desde la niñez hasta el profesionalismo máximo.

La plataforma comunicó que desde el 28 de mayo la película estará disponible en todos los territorios donde opera, en línea con los bloques de programación previos al Mundial 2026 y la fase de preparación confirmada para la Selección Argentina. Esta iniciativa refuerza la participación de producciones argentinas en el catálogo internacional y confirma la apuesta por historias deportivas con potencial para diferentes generaciones y grandes audiencias.

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