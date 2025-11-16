Rosamund Pike confesó su momento más vergonzoso al filmar una escena íntima con Pierce Brosnan en “James Bond”

Rosamund Pike revive la situación más embarazosa de su carrera, que ocurrió junto a Pierce Brosnan durante el rodaje de una escena en "Otro día para morir" (MGM)

Rosamund Pike recordó una experiencia embarazosa durante la grabación de una escena de amor en la película de Otro día para morir (2002) junto a Pierce Brosnan, según relató en una reciente entrevista en The Kelly Clarkson Show.

La actriz británica narró que su momento más incómodo como profesional ocurrió cuando participaba en su primer rodaje de este tipo, con apenas 21 años, bajo la dirección de Lee Tamahori.

“En el set, definitivamente fue cuando estaba haciendo una escena de amor para James Bond y, bueno, era mi primera. Yo tenía 21 años y Pierce era todo un icono”, afirmó Pike, quien dio vida a Miranda Frost en la película de 2002.

La secuencia requería múltiples preparativos previos debido a las demandas del guion y la ambientación en el “palacio de hielo”.

La producción utilizó cintas adhesivas de doble cara sobre su cuerpo para preservar la modestia durante la escena. “Jamás había visto eso antes”, describió en el programa conducido por Clarkson.

La actriz británica confesó haber creído que depilaba a Pierce Brosnan por accidente durante una escena romántica, aunque luego descubrió la causa real (MGM)

La intérprete revisó las cintas al concluir una de las tomas y observó algo poco habitual: “Estaban cubiertas de pelo. Pensé: ‘Dios mío, he depilado el pecho de Pierce Brosnan con la cinta de mi vestuario’”, declaró. “Me sentía fatal por el pobre hombre”.

Ante el comentario, la presentadora comentó que habría reaccionado de otro modo. “Creo que yo habría pensado ‘¡Esto es asqueroso! ¡Guarda tu vello para ti mismo!’”, expresó.

El desconcierto inicial de Rosamund Pike se desvaneció cuando comprendió la causa real del incidente: “Eran las alfombras peludas sobre las que estábamos. Para ser justos, eran de pelo sintético”.

“Yo pensé que estaba cada vez más cubierta de pelo de Pierce, pero si hiciéramos la película ahora, él ya no tendría tanto vello”, agregó a modo de broma.

Según Pike, la confusión por el vello comenzó cuando revisó el vestuario, y terminó descubriendo que se trataba de alfombras sintéticas del set (REUTERS/Isabel Infantes)

Dentro de su trayectoria posterior, la artista consolidó su carrera con títulos como Orgullo y prejuicio (2005), Perdida (2014) y Saltburn (2023), así como su participación reciente en Los ilusionistas 3.

Su coprotagonista en aquella película, Pierce Brosnan, acumulaba entonces tres entregas previas como el agente 007 y dejó la saga tras Otro día para morir.

En otra entrevista, también se abordó la percepción del propio Brosnan sobre las escenas románticas en la exitosa franquicia.

“A veces parece un poco extraño que estemos enamorándonos y no tenga sentido para los personajes”, reconoció el actor, según recogió Entertainment Weekly. “Pero sí hay una conexión interesante entre los personajes”, sostuvo.

Rosamund Pike tenía 21 años cuando filmó la escena con Pierce Brosnan, convirtiéndose en una de sus primeras experiencias en Hollywood (MGM)

Rosamund Pike lamentó la cancelación de “La rueda del tiempo”

En los últimos meses, Rosamund Pike también manifestó su pesar por la cancelación de la serie La rueda del tiempo de Prime Video, una noticia que sorprendió al elenco y a los seguidores.

En un perfil concedido a Collider, la actriz y productora confesó su deseo de que la producción pudiera haber continuado en otra plataforma. “En mis sueños, otro estudio tendría la sensatez de retomarla”, sostuvo.

La rueda del tiempo llevó a la pantalla la popular saga literaria homónima de Robert Jordan durante tres temporadas, pero fue discontinuada antes de poder adaptar la totalidad de la historia.

“Los fans decían que la primera temporada no fue lo suficientemente buena, y creo que estoy de acuerdo por varias razones. Nos atravesó la pandemia de COVID-19 durante el rodaje y hubo cambios en el equipo”, relató Pike.

Aun así, la actriz considera que la segunda y tercera temporadas mostraron mejoras sustantivas y que el equipo alcanzó mayor cohesión.

La protagonista y productora afirmó que la tercera temporada de "La rueda del tiempo" logró consolidarse como una de las series más consistentes del género (Amazon MGM Studios)

“Para la tercera temporada, creo que teníamos las alas desplegadas y mostrábamos hasta dónde podíamos llegar. Era una serie bien actuada, bien escrita, coherente y profunda, que atraía a actores de peso para papeles secundarios”, argumentó.

La cancelación provocó un debate entre los fans, quienes impulsan campañas para pedir la continuidad. A propósito de ello, Rosamund Pike recibió numerosos mensajes personales de seguidores relatando el impacto emocional de la serie en sus vidas.

“Es profundo y significativo, y pensé ‘Dios, si pudieran escuchar esto en Amazon…’”, describió la protagonista de la serie.

Aunque existen movimientos para intentar su rescate, evaluó que el desenlace probablemente será definitivo. “Sabemos qué hacer ahora con estos libros, ¿quién sabe? Pero creo que tenemos que aceptar que terminó”, admitió.

La rueda del tiempo quedó inconclusa y dejó sin adaptar una parte considerable de la historia original.